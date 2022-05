Bệnh viện ĐHYK Vinh: Triển khai Chương trình ‘Tháng Năm đo huyết áp' vì sức khỏe tim mạch cộng đồng

Ngày 17/5 hàng năm đã được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận là ngày Tăng huyết áp thế giới. Nhưng từ năm 2017 với sáng kiến của GS Neil Poulter - nguyên Chủ tịch Hội Tăng huyết áp thế giới (International Society of Hypertension viết tắt là ISH) kết hợp Liên đoàn Tăng huyết áp thế giới (World Health League viết tắt là WHL), đã đưa ra một chương trình hành động nhằm cảnh báo toàn cầu về nguy cơ tăng huyết áp và các biến chứng bằng việc phát động việc đo huyết áp rộng rãi cho người dân tại các quốc gia trên toàn thế giới trong tháng Năm gọi là Chương trình "Tháng Năm đo huyết áp" (May Measurement Month viết tắt là MMM).

PGS.TS Cao Trường Sinh - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh phát biểu, khai mạc chương trình. Ảnh: P.V

Chương trình được khởi đầu từ năm 2017 nhưng đến năm 2020 do dịch Covid-19 hoành hành trên toàn thế giới phải tạm hoãn cho đến năm 2021 lại được tiếp tục nhưng chỉ được thực hiện tại một số ít nước trên thế giới.

Là một thành viên của Hội Tăng huyết áp thế giới, Việt Nam đã tham gia chương trình từ những năm đầu tiên và ngay trong thời kỳ cao điểm của dịch bệnh 2020, 2021 vẫn duy trì thực hiện với sự đánh giá cao của Tổ chức Tăng huyết áp thế giới.

Năm 2022, trong hình hình dịch bệnh có xu hướng suy giảm và được khống chế Chương trình MMM đã được tiếp tục tổ chức với sự đăng ký tham gia của trên 80 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có nước ta.

Tại Nghệ An, Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh vinh dự là đơn vị tham gia cùng Hội Tăng huyết áp thế giới, Hội Tim mạch Việt Nam, Ban Tổ chức MMM Việt Nam triển khai tầm soát tăng huyết áp tại Nghệ An trong 3 năm liên tục kể từ năm 2017. Số lượng người dân đã được tầm soát, tư vấn điều trị khoảng 6.000 người trong 3 năm (2017-2019). Năm 2020, 2021 do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nên chương trình không được triển khai.

Để tiếp tục thực hiện Chương trình "Tháng Năm đo huyết áp", Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh đã chủ động phát động chương trình, triển khai tầm soát tăng huyết áp tại huyện Quế Phong vào ngày 8/5/2022. Tham dự buổi lễ có sự góp mặt của PGS.TS Cao Trường Sinh - Giám đốc Bệnh viện cùng với 40 nhân viên y tế, tình nguyện viên đã triển khai tầm soát tăng huyết áp cho 1.000 người dân tại 2 huyện Quế Phong và Quỳ Châu.

Đo huyết áp cho người dân. Ảnh: P.V

Theo PGS.TS Cao Trường Sinh - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh, việc tầm soát bệnh tật kịp thời không chỉ ở các bác sỹ trong bệnh viện mà còn nhờ sự can thiệp cộng đồng để tác động mạnh mẽ đến người dân để người dân cùng hiểu biết và được hưởng lợi, nên đây là hoạt động có ý nghĩa to lớn, nhất là được triển khai rộng rãi khắp tỉnh Nghệ An nói chung và cả nước nói riêng.