Bệnh viện HNĐK Nghệ An cứu sống bệnh nhân hậu Covid-19 bằng kỹ thuật ECMO

Viêm cơ tim được biết đến là tình trạng viêm các tế bào cơ tim và biến chứng nguy hiểm thường gặp là rối loạn nhịp thất, đợt suy tim cấp tính nặng thậm chí sốc tim gây tử vong. Nguyên nhân được thống kê chủ yếu là do virus (chiếm > 50% số ca bệnh, tổn thương cơ tim không chỉ do độc tố từ chính virus mà còn bắt nguồn từ chính sự phản ứng của cơ thể trước tác nhân vi sinh này). Viêm cơ tim do SARS-CoV-2 cũng được mô tả tương tự với nhóm bệnh do căn nguyên virus, đa dạng và không đặc trưng bởi bất kỳ triệu chứng nào.