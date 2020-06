Bệnh viện HNĐK Nghệ An: Đẩy mạnh phát triển kỹ thuật cao vì sức khỏe người bệnh

Ghép tế bào gốc điều trị ung thư máu

Ngày 17/6/2020, bà Cao Thị Lý (55 tuổi, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu) chính thức được ra viện sau 2 năm điều trị tích cực căn bệnh đa u tủy xương quái ác. Bà Lý rất phần khởi vì tình trạng sức khỏe bản thân đang dần hồi phục nhanh chóng. Bà Lý kể: Năm 2018, bà thấy trong người đau đớn, mệt mỏi. Đi khám ở bệnh viện tuyến huyện, sau khi xét nghiệm các bác sĩ ở đây đã cho biết bà bị thiếu máu và yêu cầu nhập viện điều trị. Sau 1 tuần điều trị tại đây, bà được ra viện nhưng sau đó 3 ngày bà lại cảm giác sức khỏe đang xấu đi. Lần này, bà Lý đã xin chuyển tuyến lên Bệnh viện HNĐK tỉnh.

Niềm tin của bà Cao Thị Lý đã đặt đúng chỗ. Từ tháng 12/2018 đến nay, bà Lý đã kiên trì điều trị tại Khoa Huyết học lâm sàng, Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Bác sĩ Cù Nam Thắng - Trưởng Khoa Huyết học lâm sàng cho biết: Điều trị cho bệnh nhân Cao Thị Lý, bệnh viện đã áp dụng kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị bệnh ung thư máu. Kỹ thuật này có nhiều khâu đoạn. Đầu tiên, bệnh nhân được điều trị hóa chất từ 4-6 đợt. Khi mà bệnh đã lui hoàn toàn, đủ tiêu chuẩn ghép thì bệnh viện mới đưa vào kế hoạch ghép.

Bác sỹ Cù Nam Thắng khẳng định: Quá trình ghép tế bào gốc tạo máu tự thân điều trị đa u tủy xương cho bệnh nhân Cao Thị Lý hoàn toàn đúng theo tiên lượng ban đầu. Đến ngày thứ 20 sau ghép, tất cả các chỉ số của bệnh nhân Cao Thị Lý đều trở về bình thường; tình trạng lâm sàng của bệnh nhân ổn định; bệnh nhân chủ động trong mọi sinh hoạt và có thể ra viện. Có thể nói, bệnh nhân Cao Thị Lý đã khỏi bệnh hoàn toàn.

PGS. TS Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An cho hay: Để có thể thực hiện kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân trong điều trị ung thư máu, bệnh viện đã được Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương giúp đỡ đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ. Về phía bệnh viện đã nỗ lực chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất cũng như máy móc thiết bị đáp ứng cho kỹ thuật này. Ghép tế bào gốc tự thân là một kỹ thuật mới, chuyên sâu của chuyên ngành huyết học - truyền máu đã từng được áp dụng điều trị cho các bệnh nhân ung thư máu nói chung, đặc biệt là bệnh đa u tủy xương và bệnh u lympho. Việc bệnh viện làm chủ kỹ thuật này đã mở ra cơ hội cho nhiều bệnh nhân ung thư máu được điều trị bằng phương pháp mới, tiên tiến ngay tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An, giảm bớt chi phí điều trị, đi lại cho bệnh nhân”.

Chuẩn vàng điều trị đột quỵ

Trong tháng 6/2020 này, Bệnh viện HNĐK Nghệ An còn được hưởng thêm nhiều thành từ những nỗ lực phát triển kỹ thuật chuyên sâu. Cụ thể: Ngày 5/6/2020, Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vinh dự được trao “Chứng nhận đạt chuẩn chất lượng điều trị vàng” của Hội Đột quỵ thế giới.

Chứng nhận đạt chuẩn chất lượng điều trị vàng của Hội Đột quỵ thế giới là một vinh dự hết sức to lớn. TS.BS Nguyễn Ngọc Hòa - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện HNĐK Nghệ An cho biết: Để đạt được các tiêu chuẩn này, bệnh viện phải thỏa mãn nhiều tiêu chí khắt khe về quy trình điều trị cấp cứu đột quỵ cấp, khả năng huấn luyện và đào tạo nhân lực, trang thiết bị chẩn đoán, sự phối hợp giữa các khoa liên quan trong quá trình điều trị bệnh nhân.

Cụ thể, bệnh viện phải đạt 7 tiêu chí: Thời gian nhập viện đến khi được điều trị tái thông dưới 60 phút; tỷ lệ điều trị tái thông 5-15%, trong tổng số bệnh nhân nhập viện; tỷ lệ bệnh nhân được chụp MRI/CT Scanner trên 85%; tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não được sử dụng thuốc chống kết tập tiểu cầu khi xuất viện trên 80%; tỷ lệ bệnh nhân rung nhĩ được điều trị kháng đông khi xuất viện trên 80%; tỷ lệ bệnh nhân được tầm soát rối loạn chức năng nuốt tại khoa đột quỵ trên 80%; bệnh nhân đột quỵ cần được điều trị tại Đơn vị đột quỵ hoặc Phòng Hồi sức tích cực trong suốt thời gian nhập viện.

Hàng năm, Bệnh viện HNĐK Nghệ An tiếp nhận điều trị cho khoảng 4.000 bệnh nhân đột quỵ, trong đó có khoảng 80% trường hợp bệnh nhân đột quỵ do thiếu máu não. Ảnh: Thành Cường

Theo thống kê, hàng năm Bệnh viện HNĐK Nghệ An tiếp nhận điều trị cho khoảng 4.000 bệnh nhân đột quỵ, trong đó có khoảng 80% trường hợp bệnh nhân đột quỵ do thiếu máu não. Trong nhóm này, khoảng 5 - 10% bệnh nhân nhập viện còn trong giờ vàng và được điều trị tái thông (thuốc tiêu huyết khối và can thiệp mạch)... Ngày 1/1/2019, Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An được thành lập. Cũng trong năm 2019, sau khi đăng ký tham gia chương trình theo dõi của Hội Đột quỵ thế giới, Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã cập nhật thông tin điều trị bệnh nhân một cách thường xuyên, liên tục. Nhờ vậy chất lượng điều trị không ngừng được cải thiện.