Bệnh viện HNĐK Nghệ An: Điều trị khỏi nhiều bệnh nhân mắc Covid-19 nặng, nguy kịch

Trung tâm Bệnh nhiệt đới ( Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ) được tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An giao nhiệm vụ thực hiện điều trị cho tất cả các bệnh nhân Covid-19 trong toàn tỉnh. Sau khi các Bệnh viện Dã chiến số 1, 2, 3, 4 Nghệ An được thành lập, Trung tâm Bệnh nhiệt đới trở thành cơ sở điều trị riêng cho các bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch.