Bệnh viện HNĐK Nghệ An nhanh chóng triển khai biện pháp chống dịch khi phát hiện ca dương tính

Vào lúc 7h15 phút ngày 28/06, tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện HNĐK Nghệ An có tiếp nhận trường hợp bệnh nhân L.V.G (giới tính nam; nghề nghiệp buôn bán chợ đầu mối Vinh; địa chỉ ở xóm 7, xã Hưng Chính, thành phố Vinh) đến sàng lọc COVID-19. Sau khi đăng ký làm thủ tục, 8h15 phút, bệnh nhân có kết quả test nhanh 02 lần dương tính virus SARS-CoV-2.

Ngay lập tức, Bệnh viện HNĐK Nghệ An tiến hành cách ly bệnh nhân L.V.G và vận chuyển xuống Trung tâm Bệnh nhiệt đới; thực hiện lấy mẫu xét nghiệm realtime RT-PCR. Đến 17h cùng ngày, kết quả xét nghiệm PCR khẳng định của bệnh nhân L.V.G là dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đến ngày 28/6, bệnh nhân L.V.G đến Bệnh viện HNĐK Nghệ An để thanh toán ra viện cho vợ. 7h sáng, bệnh nhân đến gửi xe tại nhà xe Bệnh nhân và khai báo y tế (Trong tờ khai: không có yếu tố dịch tễ COVID-19); được hướng dẫn tới Khoa khám bệnh làm xét nghiệm lại vì kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 25/6 đã quá 48h theo quy định phòng chống dịch). 7h15, bệnh nhân đến khoa Khám bệnh, đăng ký thủ tục, vào 1 cửa, xét nghiệm sàng lọc COVID-19 rồi vào khu vực ngồi chờ kết quả. Tại khu vực chờ, bệnh nhân ngồi riêng, khoảng cách trên 2m so với người chờ khác.

Ngay sau khi bệnh nhân L.V.G có kết quả test nhanh 2 lần dương tính với virus SARS-CoV-2, Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã thông báo, kích hoạt kịch bản chống dịch tại khoa Khám bệnh và trong toàn bệnh viện; báo cáo với Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An; chủ động thực hiện khoanh vùng theo kịch bản, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”; đưa bệnh nhân vào phòng cách ly tạm thời tại khoa Khám bệnh, tiến hành mặc đồ phòng hộ cá nhân cho bệnh nhân, lấy mẫu xét nghiệm realtime RT-PCR; điều xe tiến hành tiếp nhận và chuyển bệnh nhân xuống khoa Bệnh nhiệt đới; phun khử khuẩn tại khu vực lấy mẫu xét nghiệm, sảnh chờ khoa khám bệnh và các khu vực nghi ngờ bệnh nhân đi qua; tiến hành lấy truy vết lấy thông tin F1, F2 của nhân viên y tế và người bệnh, người nhà.

Bệnh viện HNĐK Nghệ An thực hiện thực hiện test nhanh cho tất cả các trường hợp liên quan. Kết quả 100% cán bộ khoa Khám bệnh, 100% cán bộ khoa Sản, Tổ sàng lọc dịch tễ, bảo vệ, nhân viên giữ xe, 100% bệnh nhân khoa Sản đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh viện cũng đã chủ động phong tỏa tạm thời Khoa Sản; tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ F1-F2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR; điều tra truy vết, cách ly và chờ kết quả xét nghiệm các cá nhân liên quan; thực hiện xử lý rác thải theo quy định.

Tối 28.6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, Sở Y tế Nghệ An có cuộc họp khẩn cùng Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Ảnh: PV

Trong tối ngày 28/6, Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã có cuộc họp khẩn cùng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An. Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An và Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã đề ra các biện pháp tổ chức phòng chống dịch COVID-19 tiếp theo, đó là: Tiếp tục phong tỏa tạm thời Khoa Sản “nội bất xuất, ngoại bất nhập”; tiếp tục điều tra, truy vết rộng và cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ngay các trường hợp F1, F2; đồng thời cho tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hiện nay đang điều trị tại bệnh viện; tiến hành tiêu trùng, khử độc và phong tỏa các khu vực, điểm đến của bệnh nhân tại bệnh viện.