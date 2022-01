Bệnh viện HNĐK Nghệ An quyên góp ủng hộ 'Tết vì người nghèo' năm 2022

Trong năm 2021, với trọng trách tuyến đầu chống dịch, tập thể viên chức, người lao động Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã không ngừng nỗ lực thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa thực hiện công tác khám chữa bệnh, chăm lo sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện đã tập trung cao nhất nguồn nhân lực, vật lực cho công tác phòng chống dịch như: tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, vật tư y tế; tham gia chi viện miền Nam, lấy mẫu cộng đồng, chi viện Bệnh viện Dã chiến…

PGS.TS Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An kêu gọi các khoa, phòng, trung tâm và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động toàn viện cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ cho người nghèo tỉnh nhà đón Tết cổ truyền. Ảnh Thành Chung Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám chữa bệnh cũng như ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của nhân viên, người lao động bệnh viện. Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái”, Bệnh viện HNĐK Nghệ An luôn quan tâm đến các hoạt động đến ơn đáp nghĩa, hướng đến người nghèo với nhiều hoạt động có ý nghĩa như: nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình người có công với cách mạng, bệnh nhân nghèo, nhân dân xã nghèo, cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn ...



Chỉ tính riêng năm 2021, số tiền cán bộ viên chức lao động Bệnh viện HNĐK Nghệ An ủng hộ các quỹ an sinh xã hội là hơn 1 tỷ đồng. Thông qua các chương trình hoạt động ý nghĩa này đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương, đơn vị được các cấp ủy Đảng, sở, ban, ngành ghi nhận.

Ban Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An thực hiện quyên góp ủng hộ Tết vì người nghèo. Ảnh: Thành Chung Phát biểu tại buổi lễ phát động, PGS.TS Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An nêu rõ: “Công tác xóa đói, giảm nghèo đã trở thành một phong trào rộng khắp, giàu tính nhân văn với nhiều việc làm nhân ái, nghĩa cử cao đẹp được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay thực hiện.



Đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế-xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập, đời sống của các tầng lớp nhân dân. Các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn, nhiều người gặp hoàn cảnh éo le, bất hạnh, đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng xã hội.

Cán bộ, viên chức, người lao động quyên góp ủng hộ Tết vì người nghèo. Ảnh: Thành Chung Bệnh viện HNĐK Nghệ An kêu gọi các khoa, phòng, trung tâm và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động toàn viện cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ cho người nghèo tỉnh nhà đón Tết cổ truyền của dân tộc thêm đầm ấm, đầy đủ hơn, sớm khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống và "không để ai bị bỏ lại phía sau”.



Tại buổi lễ, các cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã hưởng ứng lời kêu gọi, thực hiện quyên góp ủng hộ “Tết vì người nghèo” năm 2022 ở 4 địa điểm: Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Trung tâm Hồi sức Covid-19, Bệnh viện Dã chiến số 8 và Hội trường Bệnh viện HNĐK Nghệ An…Tổng số tiền quyên góp được là 168 triệu đồng.