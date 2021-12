Bệnh viện HNĐK Nghệ An: Thực hiện thành công ca ghép thận thứ 3

Niềm vui được tái sinh

Những ngày này, anh Cao Mạnh C. (SN 1990, trú phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đang sống trong niềm vui, hạnh phúc với những ước mơ, hoài bão mới. Chẳng là, anh C. vừa được “tái sinh”, thoát khỏi nỗi đau bệnh tật dai dẳng mang lại.

Cuộc sống của anh Cao Mạnh C. trước đây là chuỗi ngày đau đớn bởi bệnh tật. Ảnh: Hoàng Linh Anh C. kể: “ 3 năm qua, em bị suy thận mạn ở giai đoạn cuối. Ngoài ra, bản thân còn mắc thêm các bệnh nền phối hợp như viêm gan C, tăng huyết áp, thiếu máu, suy tim. Những cơn đau, tăng huyết áp, khó thở vẫn đến thường xuyên; đã có những lúc, cơn tăng huyết áp kịch phát lên tới 220/120 mmhg… Mỗi tuần 3 lần, bất kể mưa nắng, bão bùng, em lại phải dậy từ sáng sớm, lặn lội từ Kỳ Anh ra TP. Vinh để kịp giờ chạy thận. Đã có lúc, trong mặc cảm bản thân là gánh nặng, vô dụng, em suy nghĩ “Giá mà mình chết đi thì vợ, 2 con đỡ khổ. Một mình vợ vất vả vừa lo chạy chữa thuốc men cho chồng, vừa nuôi con nhỏ”. Thế rồi, phép màu đã tới với Cao Mạnh C. Đó là việc Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã làm chủ và được công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận. Với niềm hy vọng lớn lao, tình thương vô bờ bến, chị ruột của C. là Cao Thị Hồng D. (sinh năm 1988) đã đưa em trai mình tìm đến Bệnh viện HNĐK Nghệ An bày tỏ nguyện vọng hiến 1 quả thận cứu em…



Thấu cảm với nguyện vọng của gia đình chị Cao Thị Hồng D. và anh Cao Mạnh C, PGS.TS Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã trực tiếp lên kế hoạch chi tiết để triển khai ca ghép thận này. Cụ thể, Bệnh viện đã tập trung huy động tối đa nhân, vật lực; với sự tham gia đầy đủ của các cán bộ đã được Bệnh viện Việt Đức đào tạo về ghép thận… thực hiện kỹ thuật ghép thận ngay tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An.

Ghép thận cho bệnh nhân ở Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Ảnh: Hoàng Linh

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn, Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã có những khâu chuẩn bị tốt như triển khai các biện pháp bảo vệ cho bệnh nhân và người hiến; thực hiện điều trị tích cực cho bệnh nhân trước khi ghép thận… Ngày 25/11/2021, Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã thực hiện ghép nhận cho anh Cao Mạnh C. từ người cho là chị ruột Cao Thị Hồng D. Sau ghép, người cho và người nhận được chăm sóc và điều trị tích cực tại khoa Hồi sức Ngoại khoa trong vòng 3 ngày; rồi tiếp tục chuyển về khoa Ngoại thận để chăm sóc và điều trị.

Sau 2 tuần điều trị, sức khỏe của anh Cao Mạnh C. và chị Cao Thị Hồng D. tiến triển tốt. Kết quả xét nghiệm cho thấy chức năng thận hoạt động bình thường. Ngày 8/12, anh Cao Mạnh C. chính thức được xuất viện trong niềm vui sướng vô bờ bến của gia đình và cả các y bác sĩ.

Anh C. rưng rưng: “Cảm ơn bệnh viện, chị gái đã cho em được tái sinh. Mạnh khỏe rồi, em sẽ cố gắng sống thật tốt để xứng đáng với tình cảm, sự yêu thương…”.

Vì sức khỏe người bệnh

Được biết, trước anh Cao Mạnh C., Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã thực hiện thành công 02 ca ghép thận khác. Ca ghép thận đầu tiên diễn ra vào tháng 10/2020, là từ hai anh em sinh đôi cùng trứng. Người cho là anh trai Phan Văn H. và người nhận là em Phan Văn N. (bị bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối chạy thận nhân tạo chu kỳ 1 năm)… Ca ghép thận thứ hai diễn ra vào tháng 1/2021. Người cho là em gái Trương Thị Ngọc M. và người nhận là anh trai Trương Văn H. suy thận mạn giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ 2 năm.

Ban Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An chúc mừng bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện. Ảnh: Hoàng Linh Theo Bệnh viện HNĐK Nghệ An: Hàng năm có tới hơn 1.700 bệnh nhân khám và điều trị tại Bệnh viện có tình trạng suy thận mạn tính, trong đó có rất nhiều trường hợp bệnh đã ở giai đoạn cuối cần lọc máu nhân tạo, với bình quân hơn 21.000 lượt chạy thận/năm. Các trường hợp phải lọc máu nhân tạo thường xuyên không chỉ gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và tuổi thọ của người bệnh mà còn ảnh hưởng lớn những thiệt hại về kinh tế cho bệnh nhân cũng như ngân sách Nhà nước.



Để giúp đỡ cho các bệnh nhân suy thận mạn tính, Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã xây dựng đề án ghép thận và cử cán bộ đi đào tạo ghép thận tại các bệnh viện tuyến trung ương trên cả nước như tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện 198 và tại nước ngoài. Từ năm 2015 đến nay, Bệnh viện HNĐK tỉnh Nghệ An đã tích cực thực hiện các chương trình đào tạo nhân lực, tiến hành cải tạo cơ sở hạ tầng, vật tư trang thiết bị phục vụ cho triển khai kỹ thuật ghép thận.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Bệnh viện HNĐK tỉnh Nghệ An được công nhận là cơ sở đủ điều kiện ghép thận. Ảnh tư liệu

Tháng 7/2019, Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã phối hợp Bệnh viện Việt Đức thực hiện chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật ghép thận cho 23 cán bộ. Ngày 19/7/2020 hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế đã tiến hành thẩm định kỹ thuật lấy, ghép thận từ người sống và người cho chết não tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Ngày 16/9/2020 Bộ Y tế đã ban hành quyết định về việc công nhận Bệnh viện HNĐK Nghệ An là cơ sở đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống và người cho chết não.

Hiện tại tình trạng sức khỏe của ba ca ghép thận đều ổn định, chức năng thận và các chỉ số sinh hóa đều nằm trong giới hạn bình thường. Bệnh nhân sau ghép thận có cuộc sống như người bình thường… Việc kỹ thuật “lấy, ghép thận từ người sống và người cho chết não” trở thành thường quy đã là thành công lớn của Bệnh viện HNĐK Nghệ An và ngành Y tế Nghệ An; đánh dấu một bước ngoặt lớn về phát triển chuyên môn kỹ thuật trong y tế nói chung cũng như trong lĩnh vực ghép tạng nói riêng… tạo ra một tiền đề và triển vọng mới cho ghép tạng tại Nghệ An.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thăm bệnh nhân ghép thận tại Bệnh viện HNĐK. Ảnh Tư liệu

PGS.TS Nguyễn Văn Hương – Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An chia sẻ: Trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID- 19, các bệnh nhân không phải ra tuyến Trung ương mà được ghép thận, thụ hưởng các dịch vụ, kỹ thuật y tế hiện đại, chuyên sâu ngay tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Đây là chính điều kiện thuận lợi, giảm chi phí rất nhiều cho người bệnh. Thời gian tới, Bệnh viện HNĐK Nghệ An sẽ tiếp tục tiếp nhận, ghép thận cho người dân trong tỉnh, khu vực và cả các bệnh nhân nước bạn Lào. Đồng thời, Bệnh viện cũng đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật cao, chuyên sâu để giúp đỡ người bệnh.