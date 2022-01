Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An: 10 dấu ấn nổi bật 2021

8. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cán bộ, nhân viên y tế, Bệnh viện đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, đồng hành, hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn thông qua các bữa ăn từ thiện, những chuyến xe miễn phí, hỗ trợ tiền viện phí điều trị… với tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Hàng năm, Bệnh viện còn hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo các đối tượng chính sách…

Cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An quyên góp ủng hộ Tết Vì người nghèo. Ảnh tư liệu: Thành Chung

9. Năm 2021, tập thể Bệnh viện và nhiều cán bộ y tế được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen ghi nhận những nỗ lực của tập thể bệnh viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch và khám, chữa bệnh.

10. Sau thời gian dài nỗ lực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã khẳng định được ngày truyền thống (18/9/1918 – 18/9/2021) và tổ chức sự kiện chào mừng với chuỗi các hoạt động ý nghĩa. Đây là dấu mốc khẳng định những đóng góp to lớn của Bệnh viện trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, cũng như nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, người dân, góp phần xây dựng bệnh viện tuyến cuối của tỉnh.