Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phát triển kỹ thuật phẫu thuật nội soi dạ dày (Baonghean.vn) - Những năm qua, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã chú trọng phát triển kỹ thuật chuyên sâu, tiên tiến trên thế giới vào công tác khám, chữa bệnh và đạt được nhiều thành tựu vượt bậc. Trong đó, nổi bật là phẫu thuật nội soi cắt dạ dày nạo vét hạch D2 điều trị ung thư dạ dày.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật nội soi cắt cực trên dạ dày nối lưu thông theo Double-tract bằng miệng nối Hemi-double anvil. Ảnh: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Triển khai thành công phẫu thuật nội soi cắt cực trên dạ dày

Bệnh nhân Phan Trọng B. (sinh năm 1952, ở xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) có tiền sử viêm loét dạ dày mãn tính. Thời gian gần đây, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau vùng thượng vị, đau âm ỷ ngày một tăng. Đợt này, bệnh nhân nuốt nghẹn, ăn kém, gầy sút cân nên đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An khám.

Tại đây, bệnh nhân được khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết. Căn cứ kết quả nội soi, sinh thiết... các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị K tâm vị dạ dày giai đoạn IIA (pT2R0N1), loét dạ dày, nuốt nghẹn - theo dõi K thực quản nên được chuyển khoa Ngoại tiêu hóa điều trị.

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật nội soi cắt cực trên dạ dày nối lưu thông theo Double-tract bằng miệng nối Hemi-double anvil. Sau phẫu thuật, người bệnh phục hồi sức khỏe sớm, vận động, ăn uống được từ ngày thứ 2 sau mổ và được xuất viện sau 7 ngày điều trị.

Hình ảnh mô phỏng kỹ thuật nối lưu thông theo phương pháp Double-tract. Ảnh: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Một trường hợp khác là bệnh nhân Nguyễn Văn Ch. (sinh năm 1958, ở xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn), đến viện trong tình trạng đau bụng. Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân có tiền sử viêm dạ dày, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng đau vùng thượng vị, đau âm ỉ ngày càng tăng, kèm theo ăn uống kém, gầy sút cân. Bệnh nhân đi khám và phát hiện u dưới niêm mạc thực quản, sẹo loét hành tá tràng gây co kéo nhiều. Bệnh nhân Ch. đã xin chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để điều trị.

Sau khi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân Ch. bị u tâm vị dạ dày, viêm dạ dày, GEERD và được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt cực trên dạ dày nối lưu thông theo Double-tract bằng miệng nối Hemi-double anvil. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân Ch. phục hồi tốt, vận động, ngày thứ 2 sau mổ, bệnh nhân đã ăn uống được và được xuất viện sau 7 ngày điều trị.

Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Chiến - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Chỉ đạo tuyến, Bác sĩ điều trị khoa Ngoại tiêu hóa Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: "Phẫu thuật nội soi cắt cực trên dạ dày (cắt bán phần trên dạ dày) là kỹ thuật khó và chuyên sâu nhất trong các kỹ thuật cắt dạ dày, bởi ngoài vấn đề phẫu tích dạ dày và nạo vét hạch, việc lập lại lưu thông tiêu hóa sau cắt bán phần trên dạ dày là một thách thức lớn với các bác sĩ phẫu thuật để đảm bảo chất lượng sống cho người bệnh sau mổ, tránh được trào ngược dịch dạ dày vào thực quản. Trước đây, phẫu thuật cắt bán phần trên dạ dày chủ yếu được thực hiện trong mổ mở và làm miệng nối theo cách truyền thống (nối dạ dày còn lại với thực quản). Với cách nối truyền thống, ưu điểm là phẫu thuật nhanh, ít miệng nối nên ít nguy cơ xì rò miệng nối, nhưng người bệnh lại đối diện với nguy cơ trào ngược dạ dày thực quản, nguy cơ ung thư miệng nối...".

Bệnh nhân Phan Trọng B. được xuất viện sau phẫu thuật nội soi cắt cực trên dạ dày nối lưu thông theo Double tract bằng miệng nối Hemi-double anvil. Ảnh: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Theo một nghiên cứu của Yu Wai Pu phân tích trên 2 nghiên cứu ngẫu nhiên (randomized) và 9 nghiên cứu hồi cứu (retrospective) với 13.64 bệnh nhân, cho thấy trào ngược dạ dày thực quản sau mổ chiếm tỷ lệ rất cao từ 20% - 30%. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trào ngược dạ dày thực quản là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống và sinh hoạt, lao động của người bệnh; đặc biệt là nó tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư miệng nối và thực quản về sau.

Hiện nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, trang thiết bị máy móc, vật tư y tế… cũng như trình độ chuyên môn khoa học của đội ngũ bác sĩ phẫu thuật ngày càng cao và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã tiếp cận được với sự phát triển khoa học y học của thế giới nên đã triển khai được nhiều kỹ thuật khó, chuyên sâu thành công như kỹ thuật nối tiêu hóa theo phương pháp Double-tract, Double-flap, Interposition jejunal… với các miệng nối OrVil, Anvil, Hemi-double Anvil đã giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh sau phẫu thuật cắt bán phần trên dạ dày, làm giảm được tỷ lệ mắc trào ngược dạ dày thực quản sau mổ.

Sau khi triển khai thành công 2 ca phẫu thuật nội soi cắt cực trên dạ dày nối lưu thông theo Double-tract bằng miệng nối Hemi-double anvil, bệnh viện sẽ đưa kỹ thuật này vào triển khai thường quy để điều trị cho bệnh nhân bị ung thư dạ dày, từ đó giúp bệnh nhân giảm chi phí điều trị, cũng như góp phần giảm tải cho tuyến trên.

Tiên phong trong phẫu thuật nội soi điều trị ung thư

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: “Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết 26 - NQ/TW ngày 30/07/2013 của Bộ Chính trị, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An luôn chú trọng đầu tư phát triển kỹ thuật đồng bộ chuyên sâu đa chuyên ngành, đa lĩnh vực và áp dụng các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới vào công tác khám, chữa bệnh, đã đạt được những thành tựu vượt bậc. Trong đó, phẫu thuật nội soi cắt dạ dày nạo vét hạch D2 điều trị ung thư dạ dày là một trong những thành tựu vượt bậc đáng ghi nhận.

Tiếp nối thành công của Nghị quyết 26 - NQ/TW và triển khai Chương trình hành động số 68-CTr/TU ngày 15/11/2023 của Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ chính trị, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đang tiếp tục triển khai, phát triển kỹ thuật chuyên sâu hạng đặc biệt để xây dựng thành phố Vinh trở thành trung tâm y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và nước bạn Lào”.

Sau hơn 1 thập niên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An triển khai kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt dạ dày nạo vét hạch, đến nay đã có 779 bệnh nhân ung thư dạ dày được thụ hưởng kỹ thuật cao, chuyên sâu ngay trên mảnh đất quê hương, qua đó, nâng cao sức khỏe, chất lượng sống và thời gian sống.

Trong số 779 bệnh nhân ung thư dạ dày được chỉ định phẫu thuật, có 560 ca phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày vét hạch D2, 56 ca phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày vét hạch D2 làm miệng nối Delta-shaped, 152 ca phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày vét hạch D2 làm miệng nối T-shaped functional end to end và 09 ca phẫu thuật nội soi cắt cực trên dạ dày, 02 ca phẫu thuật nội soi xuyên thành dạ dày – Laparoscopic transgastric cắt u dưới niêm mạc vùng tâm vị đầu tiên ở Việt Nam.

Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Chiến cùng các chuyên gia đầu ngành của Việt Nam và Hàn Quốc tại Hội thảo khoa học cập nhật tiến bộ trong phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày. Ảnh: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Chiến cho biết thêm: Việc triển khai thành công kỹ thuật cao, chuyên sâu và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới vào điều trị ung thư dạ dày tại bệnh viện trong những năm qua không những mang lại lợi ích cho người bệnh như hồi phục sức khỏe sớm, nâng cao chất lượng cuộc sống, sức lao động và tuổi thọ cho người bệnh mà còn góp phần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện và trong khu vực.

Riêng với kỹ thuật nối T-shaped functional end to end trong phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày (do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương và Tiến sĩ Đinh Văn Chiến nghiên cứu ứng dụng thành công trong điều trị) đã báo cáo tại Hội nghị khoa học Ngoại khoa và phẫu thuật nội soi toàn quốc, Hội nghị ung thư dạ dày châu Á – Thái Bình Dương được các chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học trong và ngoài nước đánh giá có tính khoa học cao, có ý nghĩa thực tiễn trong điều trị. Kỹ thuật này đã được mời đi báo cáo khoa học tại các hội thảo khoa học chuyên sâu trong lĩnh vực điều trị ung thư dạ dày cùng với các chuyên gia hàng đầu của Nhật Bản, Hàn Quốc tổ chức tại Bệnh viện K, Bệnh viện 108, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, Bệnh viện Trung ương Huế...

Thời gian tới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẽ tiếp tục phát triển, triển khai thêm nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu hạng đặc biệt để góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân./.