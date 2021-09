Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện

Đã có trên 300 cán bộ, nhân viên và người lao động của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Thành Chung

Ngày 18/9, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phối hợp cùng Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An tổ chức đợt hiến máu cứu người nhân kỷ niệm 103 năm ngày truyền thống (18/9/1918-18/9/2021); phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân trong tỉnh. Đã có trên 300 cán bộ, nhân viên, người lao động Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tình nguyện tham gia.

PGS.TS Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh tham gia hiến máu. Ảnh: Thành Chung Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là bệnh viện đa khoa tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ. Bệnh viện hiện đang điều trị cho số lượng bệnh nhân rất lớn ở trong tỉnh và các tỉnh trong khu vực với đủ chuyên ngành nội, ngoại, sản, nhi và đặc biệt điều trị cho nhiều bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 nặng, nguy kịch… Trung bình mỗi ngày, bệnh viện thực hiện truyền khoảng 70-80 đơn vị máu và chế phẩm máu để cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Ban Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẻ chia nguồn sống để giúp đỡ các bệnh nhân. Ảnh: Thành Chung Hoạt động hiến máu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An từ lâu đã diễn ra thường xuyên, liên tục. Ảnh: Thành Chung Tuy nhiên, ở thời điểm này, số lượng máu và chế phẩm máu tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh cũng như trong kho lưu trữ của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An còn lại rất hạn chế, gây khó khăn trong công tác điều trị cho bệnh nhân và công tác chống dịch Covid-19. Và để đáp ứng nhu cầu máu an toàn, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại bệnh viện; đồng thời phát huy truyền thống nhân đạo, tinh thần tương thân, tương ái trong cán bộ, nhân viên y tế, ngày 16/9, Ban Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã xây dựng Kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện. Bệnh viện đã có thư kêu gọi các khoa, phòng, trung tâm; các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn bệnh viện tham gia… Đợt hiến máu lần này rất có ý nghĩa khi mà được tổ chức đúng kỷ niệm 103 năm ngày truyền thống của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Chung Hưởng ứng kế hoạch của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, trong ngày 18/9, rất đông cán bộ, nhân viên, người lao động Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã có mặt tại sảnh bệnh viện tham gia hiến máu tình nguyện. Công tác tổ chức hiến máu diễn ra rất khoa học, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Bác sĩ Lê Thị Thanh Trà - Trưởng Khoa Mắt, Chủ tịch Công đoàn bệnh viện chia sẻ: Việc tổ chức hiến máu cứu bệnh nhân đã là việc làm thường xuyên của bệnh viện. Đợt hiến máu lần này rất có ý nghĩa khi mà được tổ chức đúng kỷ niệm 103 năm ngày truyền thống của đơn vị. Càng ý nghĩa hơn trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành, lượng máu dữ trữ cạn kiệt, chính những người thầy thuốc lại đứng ra hiến nguồn sống của mình để cứu trị bệnh nhân, đặc biệt là cứu những bệnh nhân mắc Covid-19 nặng đang phải lọc máu, ECMO. Đã có trên 300 cán bộ, nhân viên và người lao động ở bệnh viện đang ký tham gia. Các cán bộ, nhân viên, người lao động ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và niềm vinh dự được “Sẻ giọt máu đào, trao niềm hy vọng”. Ảnh: Thành Chung Các cán bộ, nhân viên, người lao động ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đến với “ngày hội” hiến máu này với tâm thế, hào hứng, vui tươi, phấn khởi khi được thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và vinh dự “Sẻ giọt máu đào, trao niềm hy vọng”. Bác sĩ Trương Văn Lợi - Khoa Huyết học tâm tình khi được hiến máu tình nguyện: “Bản thân tôi vẫn thường xuyên hiến máu cứu người. Cũng như bao lần trước, tôi rất vui được đóng góp sức mình để giúp cho bệnh nhân. Qua việc hiến máu này, bản thân mong muốn ngày càng có nhiều người cùng tham gia giúp cho ngành Y tế có lượng máu điều trị cho bệnh nhân và chống dịch”. Các y, bác sĩ chờ đến lượt được hiến máu. Ảnh: Thành Chung Xúc động trước hình ảnh những cán bộ y tế trên tuyến đầu chống dịch lại trực tiếp tham gia hiến máu để cấp cứu, điều trị bệnh nhân, nhiều người nhà của bệnh nhân đang điều trị nội trú ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng đã xung phong, đăng ký và thực hiện hiến máu. Anh Nguyễn Hải Nam ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, có con đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình là một trong số đó. Anh Nguyễn Hải Nam cho hay: “Hình ảnh các y, bác sĩ ở bệnh viện ngày đêm quên ăn, quên ngủ điều trị bệnh nhân nay vừa tan ca trực lại thực hiện hiến máu thật sự khiến tôi xúc động. Không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn… Tôi cũng xin được đóng góp, cống hiến những giọt máu của mình cho công tác điều trị”. Ngày hội hiến máu của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh diễn ra bảo đảm an toàn, chất lượng và hiệu quả. Ảnh: Thành Chung Việc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - đơn vị tuyến đầu chống dịch Covid-19 chủ động tổ chức đợt hiến máu trong bối cảnh kho máu của tỉnh dần cạn kiệt đã được Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đánh giá rất cao. Bác sĩ Nguyễn Đình Khuê - Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Nghệ An cho biết: Kho máu dự trữ của tỉnh ở thời điểm này đã rơi vào mức báo động đỏ, chỉ đảm bảo cho việc cấp cứu bệnh nhân, không đủ để thực hiện các phẫu thuật, kỹ thuật theo kế hoạch. Vậy nên, việc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức hiến máu, các thầy thuốc hăng hái tham gia vào lúc này thật sự rất đáng quý. Họ đã và đang xả thân chống dịch, nay lại hiến dâng nguồn sống cho bệnh nhân. Đây chính là món quà Trung thu quý giá nhất của người thầy thuốc dành cho các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân Covid-19. Đã có gần 270 đơn vị máu được hiến trong ngày hội này. Ảnh: Thành Chung Ngày hội hiến máu tình nguyện của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã diễn ra đảm bảo an toàn, chất lượng và số lượng. Đã có gần 270 đơn vị máu được hiến trong ngày hội này. Để cứu trị cho bệnh nhân, bệnh viện vẫn thường xuyên chủ động tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện với sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân viên và người lao động. Ngoài ra, bệnh viện còn tổ chức hiến máu của người nhà bệnh nhân điều trị nội trú với sự hỗ trợ của Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh tại điểm cố định trong bệnh viện phục vụ cho việc cung ứng máu cho toàn bệnh viện.