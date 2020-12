Bệnh viện Mắt Nghệ An có tân Giám đốc

Các đại biểu tham dự buổi lễ công bố. Ảnh: Thành Cường

Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; PGS.TS Nguyễn Xuân Hiệp - Tổng Thư ký Hội Nhãn khoa Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương... đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh.



Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ Nghệ An đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt Nghệ An cho Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Tất Thắng - Phó Giám đốc Bệnh viện HNĐK tỉnh.

Đồng chí Bùi Đình Long trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Đức Thắng. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Tất Thắng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Trong những năm qua, công tác khám chữa bệnh về mắt, phòng chống mù lòa ở Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tốt. Nghệ An đã giải phóng mù lòa cho gần 20 nghìn bệnh nhân bị đục thể thủy tinh bằng phương pháp Phaco, phát triển nhiều kỹ thuật mới trong điều trị bệnh Glocom, bệnh võng mạc tiểu đường, bệnh võng mạc trẻ đẻ non và các bệnh võng mạc dịch kính khác... thực hiện tốt chương trình mắt học đường nhằm ngăn chặn nguy cơ giảm thị lực đối với lứa tuổi học sinh.

Đồng chí Bùi Đình Long bày tỏ mong muốn và sự tin tưởng Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Đức Thắng sẽ thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, đưa Bệnh viện Mắt Nghệ An ngày càng phát triển. Ảnh: Thành Cường

Tuy nhiên, ở tỉnh, vẫn còn đó một khoảng trống rất lớn là những bệnh nhân mắt do tật khúc xạ, do sẹo giác mạc cần được phẫu thuật, những bệnh nhân tổn thương võng mạc liên quan đến tuổi già, bệnh tiểu đường cần được phát hiện và điều trị sớm, được tiếp cận với các kỹ thuật điều trị hiện đại. Khoảng trống này chính là nhiệm vụ của ngành Y tế Nghệ An mà trong đó Bệnh viện Mắt Nghệ An là đơn vị chủ lực, có vai trò trách nhiệm chính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Tất Thắng với trình độ, năng lực, kinh nghiệm của mình, trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy năng lực, sở trường thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao; đưa Bệnh viện Mắt Nghệ An trở thành Trung tâm về Mắt ở Khu vực Bắc Trung Bộ.

Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Tất Thắng - Giám đốc Bệnh viện Mắt Nghệ An phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Cường Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tiến sĩ, Sác sĩ Trần Tất Thắng - Giám đốc Bệnh viện Mắt Nghệ An đã cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và ngành Y tế và xin hứa thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao, từng bước xây dựng, phát triển, nâng tầm Bệnh viện để phục vụ tốt cho công tác khám chữa bệnh về mắt, phòng chống mù lòa và chăm sóc mắt cộng đồng trên địa bàn tỉnh.