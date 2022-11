Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện Phổi Nghệ An ký kết hợp tác, hỗ trợ chuyên môn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sáng 01/11, Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện Phổi Nghệ An tổ chức lễ ký kết ghi nhớ hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật lĩnh vực phẫu thuật lồng ngực. Tham dự buổi lễ có Tiến sĩ, Bác sĩ Đinh Văn Lượng - Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương. Về phía Sở Y tế Nghệ An có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế; Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế; Tiến sĩ, Bác sĩ Đậu Huy Hoàn - Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An.

Bệnh viện Phổi Nghệ An là bệnh viện chuyên khoa hạng II, với 415 giường kế hoạch, 700 giường thực kê, hiện tại có 15 khoa, trong đó gồm 11 khoa lâm sàng và 04 khoa cận lâm sàng, 7 phòng chức năng.

Bệnh viện trang bị đầy đủ thiết bị máy móc; cơ sở vật chất đang được đầu tư xây dựng. Hiện bệnh viện đã triển khai được rất nhiều danh mục kĩ thuật dần từng bước đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bản tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Bệnh viện Phổi Nghệ An đã khám bệnh cho 32.039 lượt bệnh nhân; điều trị nội trú cho 11.370 lượt bệnh nhân…

Hằng năm Bệnh viện Phổi Nghệ An phát hiện và thu nhận điều trị trung bình khoảng 2.100 bệnh nhân lao các thể. Tỉ lệ điều trị khỏi và điều trị thành công trên 90%, tỉ lệ xét nghiệm đàm/ dân số duy trì ở mức > 1%. Số lượng bệnh nhân lao có xu hướng giảm dần từ 5-10% mỗi năm.

Để từng bước chăm sóc và điều trị toàn diện các bệnh về hô hấp, việc thành lập khoa ngoại lồng ngực ở Bệnh viện Phổi Nghệ An là hết sức cần thiết. Từ nhu cầu cấp thiết này, Bệnh viện Phổi Nghệ An tiến hành ký kết hợp tác, hỗ trợ chuyên môn chuyển giao kỹ thuật lĩnh vực phẫu thuật lồng ngực với Bệnh viện Phổi Trung ương.

Thực hiện hợp tác, hỗ trợ chuyên môn, Bệnh viện Phổi Trung ương phối hợp với Bệnh viện Phổi Nghệ An tiến hành khảo sát, đánh giá nhu cầu thực trạng nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bệnh viện Phổi Nghệ An trong việc thành lập khoa Ngoại lồng ngực, khoa Gây mê hồi sức.

Bệnh viện Phổi Trung ương cam kết hỗ trợ toàn diện Bệnh viện Phổi Nghệ An trong đào tạo nhân lực, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật và trang thiết bị cần thiết (nếu có) để thành lập và phát triển khoa Ngoại lồng ngực, khoa Gây mê hồi sức nói riêng và bệnh viện nói chung.

Về phía Bệnh viện Phổi Nghệ An hoàn thiện các thủ tục pháp lý trình cơ quan có thẩm quyền và ưu tiên các nguồn lực để thành lập khoa Ngoại lồng ngực, khoa Gây mê hồi sức; bố trí đầy đủ nguồn nhân lực tham gia chuyển giao kỹ thuật, các kiến thức mới nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn trong khám chữa bệnh cho người dân.

Sở Y tế Nghệ An sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có cơ chế chính sách hỗ trợ Bệnh viện Phổi Nghệ An trong xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực y tế; chỉ đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc phối hợp, giúp đỡ Bệnh viện Phổi Nghệ An phát triển toàn diện./.