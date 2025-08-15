Sức khỏe Bệnh viện Quân y 4 tổ chức Hội nghị khoa học chuyên ngành chấn thương Chiều ngày 15/8, Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị khoa học chuyên ngành Chấn thương - Chỉnh hình với chủ đề "Cập nhật chẩn đoán, điều trị loãng xương và một số gãy xương liên quan đến loãng xương".

Các đại biểu, nhà khoa học tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Hội nghị có sự tham gia của Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Nhất Định - Phó Giám đốc Học viện Quân y; Đại diện lãnh đạo Quân khu 4; các chuyên gia, nhà khoa học đến từ nhiều bệnh viện quân y trong cả nước, các trường đại học, cao đẳng y dược và các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu, nhà khoa học tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn An Giang - Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 nêu rõ: Loãng xương và các gãy xương liên quan đang ngày càng trở thành vấn đề y tế nghiêm trọng, đặc biệt trong bối cảnh dân số già hóa và nhu cầu nâng cao chất lượng sống.

Đại tá, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn An Giang - Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Trong chuyên ngành Chấn thương - Chỉnh hình, chẩn đoán sớm, điều trị hiệu quả và phòng ngừa gãy xương là lĩnh vực vừa có tính chuyên sâu, vừa đòi hỏi cập nhật liên tục các tiến bộ khoa học, kỹ thuật. Việc chẩn đoán sớm, điều trị hiệu quả và phòng ngừa gãy xương không chỉ mang ý nghĩa y học mà còn góp phần giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Trong khuôn khổ hội nghị, các chuyên gia, các nhà khoa học, bác sĩ đã cùng nhau trao đổi, cập nhật kiến thức mới về chẩn đoán, điều trị loãng xương; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong xử trí các loại gãy xương liên quan; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả điều trị tại các bệnh viện quân và dân y.

Ban tổ chức hội nghị trao giấy chứng nhận cho các nhà tài trợ. Ảnh: Thành Chung

Đã có nhiều báo cáo khoa học quan trọng được trình bày tại hội nghị lần này, như: Một số lựa chọn phương pháp phẫu thuật cột sống ở bệnh nhân loãng xương; đánh giá kết quả điều trị xẹp đốt sống trên bệnh nhân loãng xương bằng bơm xi măng sinh học qua da tại Bệnh viện Quân y 4; Những lưu ý về kỹ thuật và cạm bẫy trong kết xương liên mấu bằng đinh PFNA, kinh nghiệm tại Bệnh viện 175…/.