Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: Cứu sống trẻ mắc hội chứng MIS-C hậu Covid-19

Bệnh nhân là cháu N.K.N (8 tuổi, trú tại huyện Nam Đàn), được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu ngày 16/3. Gia đình cháu cho biết: Cháu N.K.N bị nhiễm COVID-19 trước đó 4 tuần. Cháu chỉ bị triệu chứng nhẹ, tự theo dõi, điều trị tại nhà.

Cháu N.K.N được điều trị tích cực tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Hoàng Yến

Trước khi vào viện 5 ngày, cháu N.K.N xuất hiện sốt cao liên tục khó hạ, được gia đình đưa vào bệnh viện địa phương điều trị nhưng tình hình không cải thiện... Ngày thứ 5, trẻ xuất hiện khó thở nên được chuyển tuyến lên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An điều trị tiếp.

Khi vào viện, cháu bị sốt cao liên tục hơn 39°C, kích thích, ban đỏ da dạng toàn thân, ngứa nhiều, kết mạc mắt đỏ, khó thở, đau tức ngực, các chỉ số viêm tăng rất cao (procalcitonin 4.495 ng/mL, CRP định lượng 253.8 mg/L). Kết quả xét nghiệm có tình trạng rối loạn đông máu, chức năng tim suy giảm, SpO2 liên tục thấp...

Với những triệu chứng lâm sàng khi vào viện của cháu N, các bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nghĩ tới ba khả năng: nhiễm trùng máu, bệnh Kawasaki và hội chứng MIS-C. Cả ba căn bệnh này đều nguy hiểm và có thể đe dọa tính mạng của người bệnh.

Tuy nhiên, từ yếu tố dịch tễ kết hợp với việc nghiên cứu, cập nhật các tài liệu quốc tế và báo cáo khoa học của Bệnh viện Nhi Trung ương và kết hợp xét nghiệm Troponin I 32.25 pg/mL; Pro-BNP 1274 pg/ml, các bác sĩ đã khẳng định: Cháu N. mắc hội chứng MIS-C.

Đây là tình trạng viêm đa cơ quan trong cơ thể, người mắc căn bệnh này sẽ rơi vào nguy kịch và có thể tử vong nếu không được xác định và điều trị sớm... Ở Việt Nam mới ghi nhận một số ít ca tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Chính vì số lượng mắc và ghi nhận quá ít nên rất khó chẩn đoán và dễ bị nhầm lẫn với các bệnh tương tự khác.

Với sự cẩn trọng, tập trung trong công tác hội chẩn ca bệnh khó, trường hợp của cháu N được chẩn đoán đúng. Chỉ sau hơn một ngày nhập viện, cháu được dùng thuốc IVIG, thở oxy hỗ trợ, phối hợp kháng sinh cùng các thuốc đặc trị khác... Dần dần, cùng với sự nỗ lực của các y, bác sĩ tình trạng bệnh nhân đã được cải thiện, hết sốt, hết ban da, thở thuận lợi, hết viêm kết mạc, và đã ăn uống được. Tình trạng nguy kịch của cháu N đã được kiểm soát.

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khuyến cáo: Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng. Số lượng bệnh nhân nhiễm COVID- 19 tăng cao, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Hiện nay, nhiều người mắc COVID-19 sẽ không có triệu chứng hoặc nhẹ và tự khỏi. Tuy nhiên, một tỷ lệ rất nhỏ các bệnh nhân có những diễn biến phức tạp, ngay cả sau khi đã khỏi bệnh. Đặc biệt nguy hiểm là một số trẻ mắc hội chứng MIS-C đã và đang cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Vì vậy, các gia đình cần cảnh giác và đi khám để được bác sĩ tư vấn khi có những bất thường trong và hậu COVID-19, từ đó tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.