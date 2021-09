Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: Cứu sống trẻ sinh non chỉ nặng 600 gram

Trước đó, ngày 15/7, sản phụ V.T.A. (huyện Quế Phong) nhập viện cấp cứu khi đang mang thai 28 tuần, bị tiền sản giật nặng. Các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định phẫu thuật cấp cứu lấy thai để bảo tồn tính mạng mẹ và bé. Ca mổ lấy thai của êkip sản khoa có sự đồng hành ngay trong phòng Gây mê Hồi sức, sẵn sàng cấp cứu cho bé ngay khi chào đời của các bác sĩ Hồi sức sơ sinh. Bé trai chào đời non tháng với cân nặng chỉ 600gr trong tình trạng suy hô hấp rất nặng, phản xạ yếu. Ngay lập tức, bệnh nhi đã được cấp cứu đặt ống nội khí quản tại phòng mổ và chuyển về khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh để điều trị.

Bác sĩ khoa Hồi sức Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chăm sóc, điều trị trẻ non tháng, nhẹ cân. Ảnh: Yến Phương Trong những ngày đầu, tình trạng bệnh nhi rất xấu, diễn biến hết sức phức tạp, luôn trong tình trạng nguy kịch và đe dọa tính mạng. Trẻ được nằm lồng ấp, hỗ trợ thông khí bằng máy thở, bơm thuốc Surfactant, truyền dịch nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn, tiêm thuốc kháng sinh.



Theo thời gian, với sự theo dõi sát của các y, bác sĩ, tình trạng của bé dần dần có những bước chuyển biến tích cực. Bé đã bắt đầu ăn được sữa mẹ tăng dần, đã từng bước cai được máy thở, rồi dần cai oxy, chuyển sang ăn sữa mẹ hoàn toàn. Cùng với đó là cân nặng của trẻ cũng được tăng lên đều đặn.

Đối với các trẻ non yếu, cân nặng cực thấp, chế độ điều trị được tính toán cẩn thận, tỉ mỉ bao gồm lượng dịch truyền, lượng sữa để đảm bảo năng lượng cho sự phát triển. Trẻ được theo dõi cân nặng 2 lần/tuần để điều chỉnh kịp thời, đảm bảo trẻ tăng cân tốt trong quá trình điều trị. Bên cạnh đó, việc tuân thủ chế độ chăm sóc, đảm bảo vô khuẩn trong quá trình trẻ nằm viện được thực hiện nghiêm ngặt.

Sau gần 2 tháng điều trị, vừa qua, trẻ đã được xuất viện. Dưới sự chăm sóc của các y, bác sĩ tại khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, từ em bé sinh non nặng vỏn vẹn 600 gram, cân nặng của bé đã tăng lên 1.700 gram. Sức khỏe bé ổn định, các phản xạ sơ sinh khá, có thể tự thở, tự bú. Có những ngày bé bú được 350ml/kg, đủ điều kiện để xuất viện về với gia đình.

Theo các bác sĩ tại khoa Hồi sức Sơ sinh - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, trường hợp con mẹ V.T.A. chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp trẻ sinh non và cân nặng thấp mà khoa tiếp nhận điều trị. Việc chăm sóc và nuôi dưỡng thành công những trẻ sinh non thật sự là thách thức lớn; đồng thời, khẳng định giá trị “vàng” của phối hợp chuyên khoa Sản – Nhi của Bệnh viện.

Việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường trong thai kỳ của sản phụ T.A. đã được các bác sĩ Sản khoa chẩn đoán và tư vấn, đưa ra hướng xử lý kịp thời, đảm bảo cho sự an toàn của cả sản phụ và thai nhi; cũng như tầm soát tốt các vấn đề bất thường ngay sau sinh, điều trị chuyên sâu hồi sức sơ sinh, tăng tỉ lệ cứu sống của trẻ./.