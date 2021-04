Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sẽ 'khai tử' bệnh án giấy

Ngày 3/4, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tổ chức thành lập Hội đồng thẩm định gồm 13 thành viên để tiến hành thẩm định, đánh giá điều kiện triển khai bệnh án điện tử (EMR).

Tham gia thực hiện thẩm định tại Bệnh viện có: PGS.TS Trần Quý Tường - Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Y tế cùng một số thành viên của Cục; đại diện Sở Y tế tỉnh Nghệ An, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh; Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, đồng chí Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc sở Y tế gửi lời cảm ơn tới các chuyên viên cục CNTT, Bộ Y tế đã quan tâm, đồng hành cùng ngành Y tế Nghệ An hoàn thành những mục tiêu trong công tác khám, chữa bệnh trên nền tảng số ở thời đại mới 4.0 .

Kết quả triển khai hệ thống công nghệ thông tin của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đáp ứng đủ yêu cầu triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, bao gồm: Nhóm tiêu chí hạ tầng và tiêu chí hệ thống thông tin bệnh viện (HIS); các nhóm tiêu chí hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS/PACS), tiêu chí hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS), tiêu chí phi chức năng, tiêu chí bảo mật và an toàn thông tin, tiêu chí bệnh án điện tử (EMR) và nhóm quản lý điều hành

Tiếp thu những ý kiến đóng góp của lãnh đạo cục CNTT, Bộ Y tế, TS.BS CKII Tăng Xuân Hải - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An gửi lời cảm ơn tới Hội đồng thẩm định trong công tác đánh giá, thẩm định bệnh viện, đồng thời khẳng định sẽ bổ sung, hoàn thiện các thủ tục để sớm triển khai công bố tới người dân, tiếp tục duy trì, cập nhật những tính năng mới nhất trên phần mềm quản lý bệnh viện, xứng đáng với sự tin cậy của người dân trên địa bàn tỉnh.

TS.BS CKII Tăng Xuân Hải - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phát biểu tại Hội đồng thẩm định. Ảnh: Thành Cường

Đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An là một trong những bệnh viện đầu tiên của tỉnh Nghệ An đạt tiêu chuẩn triển khai bệnh viện thông minh, với cơ sở hạ tầng tốt, hệ thống máy chủ có dung lượng lưu trữ lên tới 10 năm, mức độ bảo mật an ninh cao, hệ thống Labo xét nghiệm hiện đại, hoạt động theo phương thức dây chuyền tự động đạt chuẩn quốc tế, hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến… Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã, đang và sẽ luôn là địa chỉ khám, chữa bệnh uy tín của bà con nhân dân./.