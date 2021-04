Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 'không biết bệnh nhân lập phòng bay lắc'

"Trong quá trình điều trị, Quý tự ý sử dụng phòng riêng, mang các thiết bị vào mà lãnh đạo khoa không biết. Mỗi khi bác sĩ kiểm tra phòng, cảm xúc của Quý lại không ổn định, có nhiều hành vi nguy hiểm gây cản trở. Quý sau đó tự nguyện ra phòng ngoài để bác sĩ khám bệnh. Bởi vậy, lãnh đạo khoa không biết việc bệnh nhân tàng trữ và sử dụng ma túy trong phòng", báo cáo nêu.

Chiều 1/4, phòng bệnh của Quý, rộng chừng 20 m2, nằm giữa khu điều trị, đã được thu dọn. Nhiều tấm xốp được dùng để cách âm trong phòng, những miếng băng dính đục màu dán cửa kính..., đã được dỡ bỏ. Ở góc phòng còn sót lại một số vật dụng dùng để chơi ma túy như ống hút, khò lửa. Trên trần nhà, còn một lỗ thủng, vốn được Quý khoét để lắp đèn laze.

Theo một bác sĩ điều trị cho Quý, anh ta từng thoát nạn trong vụ tai nạn tàu hỏa khiến 6 người chết ở huyện Thường Tín hồi tháng 10/2016. Quý hay nói, cười để "tạo cảm giác thân thiện" bên cạnh những lúc bị rối loạn cảm xúc.

"Tuy nhiên, nếu ai không chiều theo ý là anh ta sẽ đe dọa. Quý còn biết được cả nhân thân bác sĩ như nhà ở đâu, con học trường nào... Đôi khi anh ta chưa dọa mà chúng tôi đã khiếp sợ", bác sĩ nói và cho hay cũng vài lần thấy người lạ đến thăm Quý mà không hay biết đó là người đến mua ma túy.

Ma túy cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Ngược lại với báo cáo của Bệnh viện, lãnh đạo Phòng Cảnh sát ma túy Công an Hà Nội cho biết băng nhóm của Quý hoạt động do bệnh viện quản lý lỏng lẻo và có sự tiếp tay của nhiều nhân viên. Cán bộ bệnh viện biết chúng phạm tội mà vẫn làm ngơ và còn giao cả chìa khóa khu điều trị cho Quý để tự do ra vào. Cảnh sát đang điều tra để xác định trách nhiệm liên quan của cán bộ bệnh viện.