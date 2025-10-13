Xã hội Bệnh viện Thái Thượng Hoàng tri ân phái đẹp với ‘Đại tiệc Thẩm mỹ 20/10’ Nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Bệnh viện Thái Thượng Hoàng gửi tặng phái đẹp chương trình ưu đãi đặc biệt “Đại tiệc Thẩm mỹ - Khơi nguồn vẻ đẹp”, diễn ra từ ngày 12 đến 22/10. Với mức giảm giá lên tới 50% cho nhiều dịch vụ thẩm mỹ chất lượng cao, chương trình là lời tri ân ý nghĩa, đồng thời khơi gợi thông điệp yêu thương và trân quý bản thân ở mỗi người phụ nữ.

Ngày Phụ nữ Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh vẻ đẹp và những cống hiến thầm lặng của người phụ nữ, mà còn là lời nhắn gửi yêu thương: Hãy dành thời gian chăm sóc và trân trọng chính mình.

Với mong muốn đồng hành cùng phái đẹp trên hành trình tìm lại sự tự tin, tươi trẻ và hạnh phúc, Bệnh viện Thái Thượng Hoàng mang đến thông điệp ý nghĩa: “Làm đẹp không chỉ là thay đổi ngoại hình, mà còn là cách mỗi người phụ nữ yêu thương và nâng niu bản thân hơn”.

Chương trình ưu đãi dành cho phái đẹp nhân dịp 20/10.

Ưu đãi lên tới 50% cho nhiều dịch vụ thẩm mỹ được tin tưởng lựa chọn

Chương trình ưu đãi lần này áp dụng cho các dịch vụ làm đẹp hàng đầu được nhiều khách hàng đánh giá cao, bao gồm:

Nâng ngực với kỹ thuật hiện đại, tạo dáng tự nhiên.

Nâng mũi cấu trúc, hài hòa với gương mặt.

Cắt mí tạo đôi mắt trẻ trung, sắc nét.

Trẻ hóa da, xóa mờ nếp nhăn bằng công nghệ không xâm lấn.

Điều trị nám, tàn nhang hiệu quả với thiết bị tiên tiến.

Và rất nhiều dịch vụ làm đẹp khác…

Khách hàng sẽ được tư vấn tận tình bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa nhiều năm kinh nghiệm, giúp lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với mỗi nhu cầu và tình trạng khác nhau.

Các dịch vụ thẩm mỹ ưu đãi trong chương trình.

An tâm làm đẹp với quy trình chuyên nghiệp, chuẩn y tế

Bệnh viện Thái Thượng Hoàng là Bệnh viện chuyên khoa được Bộ Y tế cấp phép hoạt động, cam kết đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn.

Hệ thống phòng mổ tại bệnh viện được trang bị hiện đại, đảm bảo vô trùng tuyệt đối. Quy trình thẩm mỹ được thiết kế khép kín, tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của Bộ Y tế, từ bước tư vấn, thăm khám đến phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu.

Việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến không chỉ giúp tối ưu hóa kết quả thẩm mỹ mà còn giảm thiểu đau đớn, rút ngắn thời gian hồi phục cho khách hàng. Mỗi ca phẫu thuật hay liệu trình đều được giám sát chặt chẽ bởi đội ngũ chuyên gia y tế tận tâm và có trình độ cao.

Thẩm mỹ an toàn với quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Bộ Y tế. Ảnh: PV



Cơ hội ưu đãi hấp dẫn

Chương trình ưu đãi đặc biệt chỉ diễn ra từ ngày 12/10 đến 22/10/2025. Đây là dịp lý tưởng để các chị em hoặc người thân lựa chọn làm đẹp với chi phí tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và an toàn.

Bệnh viện khuyến nghị khách hàng nên liên hệ đặt lịch sớm để được tư vấn miễn phí và lựa chọn thời gian phù hợp.