Bạn cần biết Bệnh viện Ung bướu Nghệ An thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2024 Căn cứ Công văn số 1557/SYT-TCCB ngày 27/05/2024 của Sở Y tế Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận thuyên chuyển viên chức năm 2024 cho Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Căn cứ Công văn số 1394/SNV-TCBC ngày 27/05/2024 của Sở Nội vụ về việc tiếp nhận, tuyển dụng, hợp đồng lao động;

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt để chuẩn bị nguồn nhân lực sẵn sàng cho việc tiếp quản, vận hành Bệnh viện Ung bướu Nghệ An quy mô 1.250 giường bệnh vào cuối năm 2024, đầu năm 2025 tại địa chỉ Km số 456 - Quốc lộ 1 - Xã Nghi Liên - TP Vinh - Nghệ An, đơn vị có kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận viên chức năm 2024 như sau:

Số lượng: 157 người

TT

Vị trí, chức danh

Số lượng

Trình độ chuyên môn tối thiểu

I

Khu vực chuyên môn

1

Khoa Nội I (Đầu cổ)





Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa

Điều dưỡng hạng III

4

Cử nhân điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng

2

Khoa Nội II (Lồng ngực)

Bác sĩ hạng II, III

2

Bác sĩ đa khoa, y khoa

Điều dưỡng hạng III

6

Cử nhân điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng

3

Khoa Nội III (Tiêu hóa)

Điều dưỡng hạng III

5

Cử nhân điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng

4

Khoa Nội IV (Vú - Phụ khoa)

Bác sĩ hạng II, III

3

Bác sĩ đa khoa, y khoa

Điều dưỡng hạng III

3

Cử nhân điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng

5

Khoa Nội V (Tổng hợp)

Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa

Điều dưỡng hạng III

2

Cử nhân điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng

6

Khoa Ngoại I (Đầu cổ)

Điều dưỡng hạng III

2

Cử nhân điều dưỡng

7

Khoa Ngoại IV (Vú)

Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng

8

Khoa Ngoại V (Tổng hợp)





Điều dưỡng hạng III

1

Cử nhân điều dưỡng

9

Khoa Bệnh máu - Ghép tủy





Điều dưỡng hạng III

3

Cử nhân điều dưỡng

10

Khoa Y học hạt nhân





Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa

Điều dưỡng hạng III

3

Cử nhân điều dưỡng

Kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh hạng III

1

Cử nhân Kỹ thuật y học hoặc Kỹ thuật hình ảnh y học

Kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh hạng IV

1

Cao đẳng Kỹ thuật y học hoặc Kỹ thuật hình ảnh y học

11

Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực





Bác sĩ hạng II, III

2

Bácsĩ đa khoa, y khoa

Điều dưỡng hạng III

6

Cử nhân điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng

12

Khoa Điều trị giảm nhẹ

Điều dưỡng hạng III

3

Cử nhân điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng

13

Khoa Xạ I (Đầu cổ)





Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa

Điều dưỡng hạng III

3

Cử nhân điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng

14

Khoa Xạ II (Tổng hợp)





Bácsĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa

Điều dưỡng hạng III

3

Cử nhân điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng

15

Khoa Y học cổ truyền - PHCN





Bác sĩ hạng II, III

2

Bác sĩ Y học cổ truyền

2

Bác sĩ đa khoa, y khoa

Điều dưỡng hạng III

6

Cử nhân điều dưỡng

16

Khoa Phẫu thuật - GMHS





Bác sĩ hạng II, III

5

Bác sĩ đa khoa, y khoa

Điều dưỡng hạng III

5

Cử nhân điều dưỡng

17

Khoa Vật lý xạ trị





Kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh hạng III

6

Cử nhân Kỹ thuật y học hoặc Kỹ thuật hình ảnh y học

Kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh hạng IV

3

Cao đẳng Kỹ thuật y học hoặc Kỹ thuật hình ảnh y học

Kỹ sư hạng III

3

Đại học ngành hạt nhân

18

Khoa Chẩn đoán hình ảnh





Bác sĩ hạng II, III

1

Bác sĩ đa khoa, y khoa

Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh hạng IV

1

Cao đẳng Kỹ thuật y học hoặc Kỹ thuật hình ảnh y học

19

Khoa Giải phẫu bệnh





Kỹ thuật viên xét nghiệm hạng III

1

Cử nhân xét nghiệm

20

Khoa Xét nghiệm

Kỹ thuật viên xét nghiệm hạng III

1

Cử nhân xét nghiệm

Kỹ thuật viên xét nghiệm hạng IV

1

Cao đẳng xét nghiệm

21

Khoa Dược

Dược sĩ hạng II, III

6

Đại học dược

Dược sĩ hạng IV

6

Cao đẳng dược

Kỹ sư hạng III

2

Đại học ngành Hóa

22

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn





Điều dưỡng hạng III

2

Cử nhân điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

1

Cao đẳng điều dưỡng

Y tế công cộng hạng III

1

Cử nhân Y tế công cộng

23

Khoa Dinh dưỡng





Bác sĩ, Bác sĩ YHDP hạng III

1

Bác sĩ y khoa, đa khoa

Dinh dưỡng viên hạng III

1

Cử nhân dinh dưỡng

Điều dưỡng hạng III

2

Cử nhân điều dưỡng

Kỹ sư hạng III

1

Kỹ sư Công nghệ thực phẩm

II

Khu vực hành chính

1

Phòng Tổ chức cán bộ





Chuyên viên về quản lý nhân lực

1

Cử nhân Luật, Cử nhân Quản trị nhân lực

2

Phòng Kế hoạch tổng hợp





Y tế công cộng hạng III

1

Cử nhân Y tế công cộng

3

Phòng Tài chính kế toán





Kế toán viên đại học

3

Cử nhân Kế toán, Tài chính

4

Phòng Vật tư - Thiết bị y tế





Kỹ sư hạng III

2

Kỹ sư điện tử y sinh

2

Kỹ sư ngành Điện

Kế toán viên đại học

1

Cử nhân Kế toán, Tài chính

Dược sĩ hạng III

3

Đại học Dược

Dược sĩ hạng IV

2

Cao đẳng dược

5

Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện





Chuyên viên quản lý chất lượng

1

Bác sĩ Y học dự phòng

Chuyên viên pháp chế

1

Cử nhân luật

6

Phòng Công tác xã hội - Truyền thông





Công tác xã hội viên hạng III

1

Cử nhân Công tác xã hội

Chuyên viên truyền thông

1

Cử nhân ngành Marketing

1

Cử nhân ngành báo chí

7

Phòng Hành chính quản trị





Chuyên viên hành chính

1

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Văn thư viên trung cấp

1

Trung cấp văn thư, lưu trữ, văn phòng

(Tiếp nhận thuyên chuyển viên chức)

Kỹ sư điện hạng III

1

Kỹ sư ngành điện

8

Phòng Công nghệ thông tin





Công nghệ thông tin hạng III

3

Đại học ngành Công nghệ thông tin

9

Phòng Chỉ đạo tuyến - Đào tạo và hợp tác quốc tế





Y tế công cộng hạng III

1

Cử nhân Y tế công cộng

Chuyên viên lĩnh vực đào tạo

1

Bác sĩ Y học dự phòng

10

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp





Chuyên viên tổng hợp

1

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Tổng

157



2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên; có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, kỹ năng sử dụng tin học, ngoại ngữ phù hợp với vị trí tuyển dụng; có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Không tuyển dụng những người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

3. Hồ sơ, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tuyển dụng:

3.1. Hồ sơ

3.1.1 Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An http://benhvienungbuounghean.vn.

3.1.2 Hồ sơ tiếp nhận thuyên chuyển:

- Đơn xin tiếp nhận vào làm việc;

- Công văn đồng ý cho thuyên chuyển của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác;

- Bản sao Quyết định tuyển dụng viên chức, quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức;

- Sơ yếu lý lịch theo quy định hiện hành có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác, được lập trong thời hạn 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tiếp nhận thuyên chuyển;

- Bản sao Quyết định nâng lương gần nhất;

- Bản sao sổ bảo hiểm xã hội, bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ;

- Bản tự nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi đang công tác.

3.2. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ 08h ngày 29/5/2024 đến hết 16h ngày 27/6/2024 (trong giờ hành chính)

3.3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư – phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (địa chỉ: Số 60 – đường Tôn Thất Tùng – TP Vinh – tỉnh Nghệ An). Điện thoại liên hệ: 02383.564.777.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển, gồm 2 vòng:

- Vòng 1: Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển.

- Vòng 2: Phỏng vấn sát hạch về chuyên môn nghiệp vụ của chức danh dự tuyển.

5. Thời gian, địa điểm phỏng vấn: Sẽ có thông báo sau.

Lệ phí xét tuyển: Thu theo quy định hiện hành./.

Giám đốc

Nguyễn Quang Trung