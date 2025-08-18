Sức khỏe Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tổ chức Hội nghị Khoa học về chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư trong kỷ nguyên số Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, ngày 18/8, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An chức Hội nghị Khoa học lần thứ 9 với chủ đề “Tiếp cận toàn diện chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư trong kỷ nguyên số”.

Các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Tham dự hội nghị có Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia; Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Bùi Diệu – Chủ tịch Hội ung thư Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Lê Thị Hoài Chung – Giám đốc Sở Y tế. Hội nghị có sự tham gia của trên 1.000 đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ từ nhiều bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn quốc.

Quy tụ nhiều chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An được thành lập theo Quyết định 3826/QĐ-UBND ngày 27/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Bệnh viện có chức năng, nhiệm vụ: Khám, phát hiện sàng lọc, điều trị và quản lý bệnh nhân ung thư trên địa bàn tỉnh và trong khu vực...

Trải qua 15 năm xây dựng, phát triển, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An hiện là bệnh viện chuyên khoa ung bướu tuyến cuối của khu vực Bắc Trung Bộ. Bệnh viện có 41 khoa, phòng, trung tâm, hơn 1.300 cán bộ nhân viên, quy mô 1.250 giường bệnh, tiếp nhận trung bình 1.000 lượt khám ngoại trú mỗi ngày, điều trị nội trú cho khoảng 1.500 bệnh nhân và phục vụ hơn 10.000 bệnh nhân ngoại trú khác.

Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Ung bướu Nghệ An khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Thời gian qua, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã tích cực áp dụng những tiến bộ khoa học – công nghệ, đặc biệt là các giải pháp y học chính xác, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào công tác tầm soát, chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh nhân... Việc tổ chức các hội nghị khoa học là giải pháp mang tính chủ động cập nhật, ứng dụng công nghệ mới.

Hội nghị khoa học lần thứ 9 với chủ đề “Tiếp cận toàn diện chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư trong kỷ nguyên số” do Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tổ chức chính là cơ hội để đội ngũ y tế giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn cùng các chuyên gia đầu ngành trên cả nước, đồng thời cập nhật những tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư.

Hội nghị quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ung thư trên cả nước. Ảnh: Thành Chung

Hội nghị lần này quy tụ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ung thư trên cả nước, với hơn 80 báo cáo khoa học trải rộng ở nhiều chuyên khoa: ngoại khoa, xạ trị, nội khoa, y học hạt nhân, huyết học, tiêu hóa – gan mật, tiết niệu, đầu cổ, vú – phụ khoa, chăm sóc giảm nhẹ, điều dưỡng và dinh dưỡng.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư

Phát biểu tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia đánh giá cao việc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An luôn đổi mới, sáng tạo, chủ động đào tạo nhân lực, cập nhật, ứng dụng công nghệ mới, triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến ngang tầm các trung tâm ung bướu lớn trong cả nước.

Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia đánh giá cao việc Bệnh viện Ung bướu tổ chức hội nghị khoa học lần thứ 9. Ảnh: Thành Chung

Thứ trưởng Bộ Y tế bày tỏ tin tưởng: Với trí tuệ, tâm huyết, sự đoàn kết, hội nghị khoa học lần thứ 9 sẽ thành công tốt đẹp. Từ hội nghị này, các đơn vị y tế với năng lượng mới, quyết tâm mới sẽ có thêm những nghiên cứu, sáng kiến, ca điều trị thành công để góp phần làm cho ung thư không còn là án tử.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ y tế Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trong hành trình 15 năm xây dựng, phát triển đơn vị; biểu dương sáng kiến tổ chức hội nghị khoa học – một diễn đàn khoa học uy tín để chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng, cập nhật phác đồ tiên tiến, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng điều trị ung thư tại Việt Nam nói chung và khu vực Bắc Trung Bộ nói riêng.

Tiến sĩ Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị: Thời gian tới, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý bệnh viện, hồ sơ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa và theo dõi bệnh nhân sau điều trị; phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu, đào tạo đội ngũ y, bác sĩ, kỹ thuật viên giỏi chuyên môn, giỏi ngoại ngữ, sẵn sàng hội nhập quốc tế; tăng cường nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế để tiếp thu các tiến bộ y học hiện đại; chú trọng yếu tố nhân văn trong điều trị, không chỉ chữa bệnh bằng y học hiện đại mà còn chăm sóc tinh thần, đồng hành cùng người bệnh trong suốt quá trình điều trị.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa, trao giấy chứng nhận cho Chủ tọa đoàn Hội nghị Khoa học. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Bùi Đình Long khẳng định: Tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, để Bệnh viện Ung bướu Nghệ An ngày càng phát triển, xứng đáng là trung tâm ung bướu hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ.

Trong khuôn khổ hội nghị, các chuyên gia đã lần lượt trình bày báo cáo khoa học. Nội dung báo cáo tập trung vào những tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư, từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xét nghiệm ctDNA, phẫu thuật robot, xạ trị chính xác cao, đến liệu pháp miễn dịch và chăm sóc toàn diện.../.