Sức khỏe Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trở thành bệnh viện tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ Ngày 29/7/2024, Bộ Y tế đã chính thức ban hành Quyết định số 2223/QĐ-BYT, giao cho Bệnh viện Ung bướu Nghệ An thực hiện nhiệm vụ là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ.

Quyết định của Bộ Y tế giao nhiệm vụ là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ đối với Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Với vai trò mới: “Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có trách nhiệm đào tạo, chuyển giao, phối hợp, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở khám, chữa bệnh trong khu vực và thực hiện theo phân công nhiệm vụ, chỉ đạo của Bộ Y tế” (Điều 2-QĐ 2223/QĐ-BYT ).

Hệ thống xạ trị Precise và Synergy Platform. Ảnh: BVCC

Sự kiện này là một dấu mốc quan trọng, khẳng định thương hiệu và kết quả sau những nỗ lực phát triển toàn diện của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Để có được thành quả đó, với 14 năm hình thành và phát triển, nhờ sự quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc, và sự chỉ đạo sát sao của PGS. TS Nguyễn Quang Trung - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hợp tác nghiên cứu khoa học…

Đoàn thẩm định của Bộ Y tế làm việc tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: BVCC

Công tác phát triển chuyên môn của bệnh viện luôn được ưu tiên hàng đầu, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Từ chẩn đoán, điều trị can thiệp, điều trị phẫu thuật, điều trị nội khoa, xạ trị đều thực hiện được hầu hết các dịch vụ kỹ thuật tuyến Trung ương.

PGS.TS Nguyễn Quang Trung - Giám đốc bệnh viện phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BVCC

Bệnh viện luôn quan tâm đến công tác phát triển nhân lực song song với đầu tư trang thiết bị hiện đại. để sớm trở thành trung tâm kỹ thuật cao trong lòng thành phố Vinh, góp phần đưa thành phố Vinh là trung tâm kỹ thuật cao khu vực Bắc Trung Bộ theo đúng tinh thần Nghị quyết 39/NQ-TW của Bộ Chính trị.

Hệ thống SPECT-CT hiện đại nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Ảnh: BVCC

Trong những năm qua, bệnh viện luôn quan tâm đến công tác phát triển nhân lực song song với đầu tư trang thiết bị hiện đại. Ngoài đội ngũ Y bác sĩ giàu y đức, sáng y thuật, bệnh viện đã không ngừng đầu tư các trang thiết bị hiện đại nhất tại khu vực Bắc Trung Bộ như: Hệ thống SPECT/CT, X-quang tuyến vú 3D, hệ thống hóa mô miễn dịch, máy CT 64-128 lát cắt, hệ thống MRI 1.5 Tesla, robot Maxio, hệ thống siêu âm nội soi, hệ thống xét nghiệm hoàn toàn tự động... Nhờ những thiết bị này, bệnh viện đã triển khai thành công các kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu mà trước đây chỉ có thể thực hiện tại các bệnh viện tuyến Trung ương như: Sinh thiết phổi dưới sự hướng dẫn của robot Maxio, các kỹ thuật điện quang can thiệp chuyên sâu như: Đốt các khối u gan, u phổi bằng sóng cao tần (RFA), nhuộm hóa mô miễn dịch và giải trình tự gen khối u nhờ đó ứng dụng hiệu quả các liệu pháp điều trị đích và điều trị miễn dịch trong ung thư.

Đặc biệt, với 2 hệ thống xạ trị hiện đại bao gồm hệ thống Precise và Synergy Platform, bệnh viện đã ngay lập tức triển khai nhiều kỹ thuật xạ trị kỹ thuật cao trong đó nổi bật là kỹ thuật xạ trị điều biến liều (IMRT) giúp đạt hiệu quả điều trị tối đa tại khối u nhưng hạn chế tổn thương cho các cơ quan lành lân cận. Từ đây, đã hoàn chỉnh phác đồ điều trị đa mô thức trong ung thư.

Hiện nay, trung bình mỗi ngày bệnh viện đón tiếp và điều trị cho khoảng 1.000 bệnh nhân không chỉ đến từ tỉnh Nghệ An mà còn từ các tỉnh lân cận như: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa... Điều này là minh chứng cho nhu cầu ngày càng cao về các dịch vụ y tế chuyên khoa ung bướu chất lượng cao tại khu vực Bắc Trung Bộ. Với vai trò là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đang ngày càng khẳng định vị thế tiên phong trong khu vực Bắc Trung Bộ nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng.

Trong thời gian tới, để xứng đáng với nhiệm vụ mà Bộ Y tế giao phó, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ trên nhiều phương diện. Bệnh viện đang gấp rút hoàn thành công trình Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2) với tổng diện tích sàn xây dựng là 75.000m2 cùng khối nhà chính quy mô 1.400 giường bệnh có tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng. Song song với công tác xây dựng, bệnh viện tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư nhiều trang thiết bị mới hiện đại khác như: Hệ thống sản xuất chất đồng vị phóng xạ Cyclotron, hệ thống Pet-Ct, hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới (NGS), hệ thống can thiệp mạch,… từ đó phát huy và kế thừa các truyền thống tốt đẹp của ngành Y tế, những thành công đã đạt được để tiếp tục đổi mới và phát triển, phấn đấu với mục tiêu “Phát triển toàn diện - Thắp sáng niềm tin - Vững vàng chữ tín”.