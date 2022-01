Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An phấn đấu trở thành Bệnh viện tuyến cuối YHCT khu vực Bắc Trung Bộ

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2021, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, là năm đầu tiên thực hiện thông tuyến tỉnh khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, song với sự chỉ đạo quyết liệt, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, bám sát tình hình thực tế của Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện, các chỉ tiêu, kế hoạch trong năm đều đạt và vượt rất cao so với kế hoạch đề ra.

Hoạt động trong toàn đơn vị được phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, phát triển toàn diện, đồng bộ tại tất cả các khoa/phòng, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và chuyên môn, khoa học kỹ thuật. Bệnh viện tiếp tục được hoàn thiện, hiện đại hóa một cách bài bản, chuyên nghiệp.

Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh được nâng cao rõ rệt, luôn được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, thể hiện ở số lượng người bệnh tiếp tục tăng cao "đột biến", ổn định liên tục trong năm. Năm 2021, bệnh viện tiếp nhận trên 15 nghìn lượt bệnh nhân khám, hơn 14 nghìn bệnh nhân điều trị nội trú; công suất sử dụng giường bệnh đạt 106% so với năm 2020.

Bệnh viện còn phát triển và phát huy được các kỹ thuật mới tạo thế mạnh và thương hiệu cho đơn vị như: Kỹ thuật tiêm xơ búi trĩ, chấn thương tủy, chấn thương sọ não… Ngoài ra, trong năm 2021, bệnh viện đặc biệt tập trung sản xuất dược liệu, các sản phẩm thuốc đông y. Hiện nay, 42 chế phẩm thuốc do Bệnh viện sản xuất được áp dụng vào điều trị cho người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Cùng với hoàn thành sứ mệnh chăm sóc sức khỏe người dân, thời gian qua, bệnh viện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống dịch, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid -19, đảm bảo an toàn trong công tác KCB. Bệnh viện cử cán bộ y tế tham gia phòng, chống dịch tại các bệnh viện dã chiến và hỗ trợ các tỉnh phía Nam phòng chống dịch.

Với những thành tích đạt được, năm 2021, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An được Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng I; Sở Y tế xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Bộ Y tế đồng ý chủ trương xây dựng bệnh viện tuyến cuối.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng bệnh viện, phát triển kỹ thuật; đầu tư phát triển trang thiết bị, chất lượng nguồn nhân lực, phát triển dược...

Ông Hồ Văn Thăng – Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An nêu định hướng phát triển, tiến tới trở thành bệnh viện tuyến cuối về YHCT. Ảnh: Đinh Nguyệt

Phát biểu về định hướng phát triển, ông Hồ Văn Thăng – Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An nhấn mạnh: “Bệnh viện phấn đấu xây dựng Đảng bộ Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An trong sạch vững mạnh toàn diện; xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đạt tiêu chuẩn Bệnh viện Đa khoa YHCT hạng I hoàn chỉnh với cơ cấu 700 gường bệnh đạt tiêu chuẩn, tiến tới xây dựng bệnh viện trở thành bệnh viện tuyến cuối về YHCT.