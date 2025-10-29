Benzema tỏa sáng, Al Ittihad loại Al Nassr 2-1 King's Cup Al Ittihad thắng 2-1: Benzema mở tỷ số, Aouar phút 45+2; Al Nassr hơn người từ phút 49 nhưng không thể gỡ hòa và dừng bước ở vòng 1/8 King’s Cup Saudi Arabia 2025.

Chỉ trong vài nhịp chuyển trạng thái, trận đấu tại Al-Awwal Park xoay trục. Karim Benzema mở tỷ số ở phút 15 từ một pha phản công nhanh, Houssem Aouar ấn định lợi thế 2-1 ở phút 45+2. Dù chơi hơn người từ phút 49, Al Nassr của Cristiano Ronaldo vẫn bất lực trước khối phòng ngự kỷ luật của Al Ittihad và rời King’s Cup Saudi Arabia 2025 ngay vòng 1/8.

Benzema chơi nổi bật hơn Ronaldo ở trận này - Ảnh: Football Vai

Diễn biến: bàn thắng đến từ tốc độ và khoảng trống

Al Ittihad chọn cách đánh trực diện vào khoảng trống sau lưng hàng thủ chủ nhà. Phút 15, Benzema nhận bóng trong pha phản công nhanh và dứt điểm chân trái chéo góc, mở tỷ số 1-0. Bàn thua buộc Al Nassr đẩy cao tốc độ hai hành lang.

Phút 30, Ronaldo băng cánh trái căng ngang, hậu vệ Al Ittihad phá bóng lỗi, tạo điều kiện để Angelo Gabriel ập vào dứt điểm tung nóc lưới, gỡ 1-1 cho Al Nassr. Nhưng trước giờ nghỉ, Aouar chọn đúng khoảnh khắc để xâm nhập và đặt lòng góc xa ở phút 45+2, đưa Al Ittihad tái lập thế dẫn bàn.

Hiệp hai đổi chiều khi Ahmed Al-Julaydan nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 49 sau pha phạm lỗi thô bạo với Yahya. Al Nassr tràn lên vây ép, nhưng những đợt công liên tiếp không đủ sắc để xuyên thủng lớp phòng ngự kín kẽ của đội khách, và tỷ số 1-2 giữ nguyên đến hết trận.

Al Nassr bị Al Ittihad loại khỏi King’s Cup - Ảnh: Al Nassr

Góc chiến thuật: Al Ittihad thắng trong trận chiến chuyển trạng thái

Hai bàn của Al Ittihad đều mang chung thông điệp: tốc độ và tính quyết đoán khi chuyển trạng thái. Bàn mở tỷ số đến từ pha phản công gọn, kết thúc bằng cú sút chân trái của Benzema. Bàn thắng ở phút 45+2 cho thấy mức độ tổ chức khi Aouar chọn điểm rơi tốt để dứt điểm vào góc xa.

Ở chiều ngược lại, cơ hội rõ nhất của Al Nassr đến từ khai thác biên trái với Ronaldo. Pha bóng dẫn đến bàn gỡ 1-1 là ví dụ: quả căng ngang gây áp lực buộc hàng thủ Al Ittihad mắc sai sót, mở ra cú dứt điểm cho Angelo Gabriel. Tuy nhiên, khi chơi hơn người, đội chủ nhà thiếu một khoảnh khắc quyết định để bẻ khóa khối phòng ngự thấp và kỷ luật của đối thủ.

Thống kê chọn lọc

Tỷ số: Al Nassr 1-2 Al Ittihad

Ghi bàn: Angelo 30' – Benzema 15', Aouar 45+2'

Thẻ đỏ: Ahmed Al-Julaydan (Al Ittihad) 49'

Địa điểm: Al-Awwal Park

Bảng thông tin trận đấu

Ghi bàn

Đội Cầu thủ Phút Al Ittihad Karim Benzema 15' Al Nassr Angelo Gabriel 30' Al Ittihad Houssem Aouar 45+2'

Thẻ phạt

Đội Cầu thủ Sự kiện Phút Al Ittihad Ahmed Al-Julaydan Thẻ đỏ 49'

Đội hình xuất phát

Al Nassr Al Ittihad Bento; Ayman, Martinez, Simakan, Boushal; Al Khaibari, Angelo, Mane, Coman; Felix, Ronaldo Rajkovic; Al Julaydan, Al Mousa, Pereira, Mitaj; Kante, Aouar, Fabinho; Roger, Diaby, Benzema

Tác động

Al Ittihad giành quyền vào tứ kết King’s Cup Saudi Arabia 2025. Al Nassr dừng bước ở vòng 1/8, khép lại hành trình tại cúp quốc nội bằng một trận đấu mà họ tạo ra ưu thế quân số nhưng không chuyển hóa thành bàn thắng.