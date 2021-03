BHXH Nghệ An: Nâng chất lượng đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tính đến tháng 2/2021, toàn tỉnh có 2.873.346 người tham gia BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện, BH thất nghiệp (BHTN). Trong đó: Số người tham gia BHXH là 318.011 người, tăng 40.640 người (tăng 14,65%) so với cùng kỳ năm 2020; trong đó: BHXH bắt buộc là 239.011 người, tăng 10.513 người (tăng 4,60%) so với cùng kỳ năm 2020; BHXH tự nguyện là 79.000 người, tăng 30.127 người (tăng 61,64%) so với cùng kỳ năm 2020; BHTN là 217.587 người (bao gồm lao động nghỉ hưởng chế độ thai sản), tăng 12.407 người (tăng 6,05%) so với cùng kỳ năm 2020. Số người tham gia BHYT: 2.794.346 người, tăng 33.746 người (tăng 1,22%) so với cùng kỳ năm 2020.