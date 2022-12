Bí ẩn chết người trong... giỏ xe đạp

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Dù vừa chấp hành xong hình phạt tù về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, nhưng Toàn lại tiếp tục cấu kết với một số đối tượng bán thuốc lắc. Ma mãnh hơn, gã đã lấy xe đạp của mẹ, ngụy trang ma túy dưới lớp lá cây để trong giỏ xe.

50 tuổi, nhưng đây là lần thứ 3 Nguyễn Sỹ Toàn, trú tại phường Hưng Dũng, TP.Vinh hầu tòa. Trước đó, vào năm 2008, Toàn bị xử phạt hành chính vì hành vi trộm cắp tài sản. Năm 2012, Nguyễn Sỹ Toàn bị TAND thành phố Vinh xử phạt 12 tháng tù lại về tội "Trộm cắp tài sản". Chấp hành xong hình phạt một thời gian, Toàn lại bị bắt về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Bản án 8 tháng tù là cái giá mà gã phải nhận.

Ra tù, Toàn trở về địa phương sinh sống cùng con và mẹ già. Sau những vấp ngã liên tiếp nhưng gã đàn ông này dường như không sợ cảnh “cơm tù, áo số”. Nhất là khi đã trải qua hơn một nửa đời người nhưng Toàn vẫn tiếp tục đi vào vết xe đổ của chính mình.

Khoảng tháng 4/2022, trong những lần đi uống nước mía ở khu vực Quảng trường, Toàn gặp và quen người đàn ông tên Hùng (không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể). Hùng nhờ Toàn bán hộ 1.000 viên ma túy dạng thuốc lắc với giá 90 triệu đồng. Số tiền lớn đã khiến gã đàn ông nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Theo lịch hẹn từ trước, chiều 3/5, Toàn đi xe đạp đến gặp Hùng để nhận ma túy. Lúc này, Hùng chỉ cho Toàn gói ma túy đặt ở bãi đất trống trước một con ngõ trên địa bàn TP. Vinh. Toàn lấy bọc đen chứa ma túy bỏ vào giỏ xe đạp rồi quay về.

Dù Toàn khéo léo giấu ma túy phía dưới nắm lá để trong giỏ xe nhưng các trinh sát ma túy đã phát hiện ra điều bất thường nên áp sát. Phát hiện bị lộ, Nguyễn Sỹ Toàn đạp xe bỏ chạy. Được một đoạn, gã vứt xe đạp, chạy bộ vào ngõ nhưng các trinh sát đuổi kịp, quật ngã, khống chế thành công. Kiểm tra chiếc xe đạp Toàn vứt lại, ban chuyên án thu nhiều viên thuốc lắc với khối lượng 454 gam được bọc trong nhiều lớp túi bóng, đặt trong giỏ xe, phủ lá cây lên.

Khi được đưa về trụ sở Công an, ban đầu Nguyễn Sỹ Toàn quanh co chối tội, nhưng trước bằng chứng xác đáng của ban chuyên án, gã phải cúi đầu nhận tội. Việc sử dụng xe đạp đi giao hàng, Toàn khai là nhằm để tránh bị nghi ngờ và phát hiện. Tuy nhiên, hoạt động bất minh trước đó của Toàn đã rơi vào tầm ngắm của cơ quan chức năng. Do đó, các trinh sát đã theo dõi hoạt động của Toàn và nhận thấy mỗi ngày trong một khoảng thời gian nhất định, gã thường rời nhà, khi thì trên chiếc SH cáu cạnh, khi thì trên chiếc ô tô thuê. Cơ quan chức năng cũng nắm được nguồn tin Toàn sẽ giao dịch một khối lượng ma túy lớn vào dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5 nên theo dõi sát sao và vây bắt thành công.

Bị truy tố và đưa ra xét xử về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", bị cáo Toàn thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo thừa nhận việc từng nhiều lần ngồi tù nhưng tái phạm vì hám tiền. Lần thứ 3 hầu tòa, Toàn xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm về chăm sóc con và người mẹ lớn tuổi.

Được biết, Toàn đã ly hôn vợ. Trước khi phạm tội bị cáo sống cùng người mẹ kế năm nay đã gần 80 tuổi và con. Chiếc xe đạp mà Toàn thực hiện hành vi phạm tội là của người mẹ kế già cả. Bị cáo xin tòa trả lại chiếc xe đạp cho mẹ của mình.

Đến tham dự tòa, người mẹ tóc bạc đã bật khóc khi nhắc đến hành vi phạm tội của con. Bà xin tòa xem xét cho con mình được giảm nhẹ hình phạt. Bởi với bà, dù không có công sinh thành nhưng nhiều năm qua, bà và con riêng của chồng luôn nương tựa nhau mà sống.

Xét hành vi phạm tội của bị cáo là tái phạm nên HĐXX nhận định cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, bố được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Sỹ Toàn 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Đối với người tên Hùng do bị cáo không biết lai lịch, địa chỉ nên không có căn cứ để xử lý.

Lần thứ 3 bước vào cánh cổng trại giam với bản án 20 năm tù khi tuổi đời đã ngoài 50 khiến ngày đoàn tụ của gã với người mẹ già thêm xa ngái…