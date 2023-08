Bí ẩn những chiếc xe tải trang trí sặc sỡ ở Pakistan

(Baonghean.vn) - Để nhìn nhận lại dấu ấn Công đoàn Nghệ An trong nhiệm kỳ qua, Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An trước thềm Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023–2028.