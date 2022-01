Bị bắt vì không trả 70 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Ngày 28/1, Đại tá Nguyễn Bá Đoàn, Trưởng Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, sau 9 ngày lẩn trốn, Trần Thị Thúy (SN 1993, trú ở tổ dân phố Trà Long 1, phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh) là đối tượng bị truy nã đã bị bắt giữ trong chiều tối cùng ngày.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 10/12/2020, anh Lê Quang Thái (SN 1980, trú ở thôn Lương Sơn 2, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang) sử dụng dịch vụ Internet Banking của Ngân hàng Sacombank để chuyển 70 triệu đồng trả nợ cho chị Phạm Thị Thanh Thủy (SN 1981, trú ở tổ dân phố Thuận Phát, phường Cam Thuận, TP Cam Ranh).

Do nhập nhầm hai số trong tài khoản của người cần trả nợ nên số tiền nêu trên chuyển nhầm đến tài khoản của Trần Thị Thúy. Sau khi phát hiện có sự nhầm lẫn, anh Thái tìm mọi cách liên hệ chị Thúy để xin nhận lại số tiền nêu trên nhưng Thúy cố tình né tránh rồi tắt điện thoại. Do muốn chiếm đoạt 70 triệu đồng của anh Thái nên nhiều lần Thúy sử dụng thẻ tín dụng cá nhân đến trạm chi trả tiền tự động (ATM) để rút toàn bộ số tiền do anh Thái chuyển nhầm để tiêu xài.

Trần Thị Thúy sau khi bị bắt giữ.

Bức xúc khi bị người khác chiếm dụng trái phép tài sản, ngày 15/12/2020, anh Lê Quang Thái báo cáo cơ quan chức năng và khởi kiện tại TAND TP Cam Ranh. Sau nhiều lần triệu tập Trần Thị Thúy bất thành, ngày 21/9/2021, TAND TP Cam Ranh đã có văn bản kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh khởi tố vụ án hình sự do có dấu hiệu tội phạm.

Sau khi tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, ngày 12/10/2021 Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội danh “Chiếm giữ trái phép tài sản” đối với Trần Thị Thúy. Trong thời gian đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, bị can đã lẩn trốn nên ngày 19/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh ra quyết định truy nã Trần Thị Thúy.



Sau 9 ngày lẩn trốn, chiều tối 28/1 Trần Thị Thúy vừa lén lút trở về nhà thì Thượng úy Ngô Văn Nam và Trung úy Lê Văn Hợi, cán bộ Đội điều tra tổng hợp Công an TP Cam Ranh ập đến bắt giữ.