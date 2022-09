Bị bắt vì thả chó Pitbull đi cắn hàng xóm

(Baonghean.vn) - Ngày 22/9, Đoàn công tác của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội do đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội dẫn đầu đã có chuyến làm việc với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT-TKCN) huyện Tương Dương và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Lượng Minh.

Mẫu xe hiệu suất cao đầu tiên của Mercedes-AMG ra đời ở nhà máy của hãng ở Gò Vấp (TP HCM) sẽ là C 43 4Matic, đầu 2023.

(Baonghean.vn) - Khởi công nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô 200 triệu USD; HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý khoáng sản tại huyện Quỳnh Lưu; Kỳ Sơn nỗ lực thông đường đến các xã sau mưa lũ; Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An hướng dẫn các trường học về các khoản thu... là những nội dung đáng chú ý trong ngày 22/9.

(Baonghean.vn) - Tin vui cho hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh, đó là tàu container quốc tế BIENDONG MARINER vừa cập cầu Cảng Cửa Lò đi Malaysia - India - Banglades. Tuyến đường biển kết nối khu vực Bắc miền Trung Việt Nam và Kolkata (Ấn Độ) do Công ty vận tải biển VIMC khai thác sẽ mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh lớn cho các doanh nghiệp Nghệ An và Ấn Độ với phương châm “Thời gian ngắn nhất - chi phí rẻ nhất - dịch vụ thuận tiện nhất”.

(Baonghean.vn) - Sáng 22/9, tại Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) diễn ra Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng do nhà đầu tư EXCEL SMART GLOBAL LIMITED (thuộc Tập đoàn Quốc tế Ju Teng, Đài Loan) đầu tư.

(Baonghean.vn) - Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 200 triệu USD. Đây là một trong những dự án FDI lớn nhất "rót vốn" vào Nghệ An từ trước đến nay.

(Baonghean.vn) - Đây là tin vui cho hơn 1.700 giáo viên mầm non của tỉnh Nghệ An sau gần 9 tháng bị gián đoạn vì chậm lương.

(Baonghean.vn) - Ơ Đu là 1 trong 5 dân tộc ít người nhất của Việt Nam. Hiện nay, đồng bào Ơ Đu cư trú tập trung tại bản Văng Môn, xã Nga My, Tương Dương (Nghệ An). Với mong muốn gìn giữ nghề dệt truyền thống của dân tộc, nhiều năm bà Vi Thị Dung đã và đang nỗ lực truyền nghề dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ. Trong ảnh: Bà Vi Thị Dung đang hướng dẫn cháu nội dệt thổ cẩm.

(Baonghean.vn) - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Nghệ An, tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2022, tổng số: 7 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

(Baonghean.vn) - Ngày 22/9, trước dự báo trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã có công văn số 177/VP-PCTT, chỉ đạo công tác chủ động ứng phó.