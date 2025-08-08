Pháp luật Bị chê hát không hay, người đàn ông ném bát vào mặt hàng xóm, gây thương tích 49% Trong tiệc đám vui của nhà hàng xóm, Pháp lên sân khấu hát chúc mừng. Khi Pháp vừa đi xuống thì bị người hàng xóm chê hát dở và có những lời nói thiếu chuẩn mực. Bực tức, Pháp ném bát vào mặt đối phương gây nhiều thương tích.

Ngày 7/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Vũ Văn Pháp (SN 1974), trú xã Trung Thành (cũ), nay là xã Quang Thành, Nghệ An về tội "Cố ý gây thương tích".

Bị cáo Vũ Văn Pháp tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21h15 ngày 21/9/2024, Vũ Văn Pháp đến nhà hàng xóm để dự đám vui. Sau khi hát trên sân khấu xong, Pháp đi xuống bàn để ăn cháo thì ông Vũ Văn Tr. (SN 1966), vừa là họ hàng, hàng xóm đi đến nói: “Mi hát không hay, cha mi, mẹ mi”.

Nghe vậy, Pháp đáp trả: “Cha tau chết rồi, đừng chửi nữa” rồi dọa đấm vào mặt. Chưa dừng lại ở đó, Pháp còn trách việc ông Tr. từng nhiều lần chửi bới nên lần này không kiêng nể nữa.

Vừa dứt lời, Pháp cầm chiếc bát trên mâm ném trúng mặt ông Tr. gây thương tích tại các vùng trán, mày mi phải, sống mũi, mắt phải. Sau đó, ông Tr. được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 16/10/2024, ông Tr. có đơn yêu cầu giám định tỷ lệ thương tật, đồng thời, yêu cầu khởi tố Vũ Văn Pháp về hành vi "Cố ý gây thương tích". Cơ quan điều tra xác định, tổn thương cơ thể của nạn nhân là 49%.

Với tội "Cố ý gây thương tích", Vũ Văn Pháp bị Tòa án nhân dân huyện Yên Thành trước đây xử phạt 5 năm tù, đồng thời, yêu cầu bị cáo phải bồi thường cho bị hại hơn 182 triệu đồng.

Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, còn bị hại cũng kháng cáo đề nghị tăng hình phạt tù và tăng bồi thường về phần dân sự.

Tại phiên tòa, hai bên giữ nguyên nội dung kháng cáo. Bị cáo Pháp trình bày, do hôm đó bị hại chửi bới bị cáo trước, đồng thời có những lời nói thiếu chuẩn mực. Không những vậy, bị hại còn cố ý xúc phạm người thân bị cáo đã qua đời. Bực tức nên bị cáo đã ném bát vào mặt bị hại chứ không có hành vi cố tình.

Trong khi đó, bị hại trình bày hành vi của bị cáo có tính côn đồ khi dùng bát ném vào mặt, gây nhiều thương tích. Hành vi của bị cáo khiến bị hại bị tổn thất tinh thần, do đó, đề nghị tăng bồi thường về dân sự.

Bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của bản thân. Sau khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra, bị cáo đã tác động gia đình khắc phục toàn bộ tiền cho bị hại.

Bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân bị cáo đang bị bệnh hiểm nghèo, bố được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, việc bị cáo ăn năn hối lỗi, đã tích cực bồi thường cho bị hại là tình tiết giảm nhẹ cần xem xét. Do đó, tòa chấp nhận kháng cáo của bị cáo, tuyên phạt Vũ Văn Pháp 2 năm 6 tháng tù. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường cho bị hại 350 triệu đồng (được trừ số tiền đã bồi thường).