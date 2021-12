Bị đâm trọng thương, nạn nhân cầu xin buông tha để đi cấp cứu

Ngày 6/12, Công an quận Đống Đa (TP. Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Văn Hưng (SN 1990), trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (TP. Hà Nội) về hành vi " Cố ý gây thương tích"