'Bi hài' phía sau những nụ hôn của Thùy Anh – Mạnh Trường trong 'Đừng nói khi yêu'

Từ những phút đầu thấy khó ưa, Ly (Thùy Anh) dần có thiện cảm rồi say như điếu đổ trong tình yêu của Quy – Leo Nguyễn (Mạnh Trường). Sự thăng hoa trong mối tình giữa cô thợ bánh và anh tổng tài của phim "Đừng nói khi yêu" được gói gọn trong bốn nụ hôn mang những xúc cảm khác biệt.

Ngay ở tập 3, kịch bản đã hé lộ Ly và Quy từng chạm mặt từ trước. Nhưng chuyện này chỉ còn Quy nhớ tới còn với Ly, nó là thứ ký ức đã bị xóa sạch. Chuyện xảy ra vào một tối Ly uống say. Thua cuộc trong trò chơi với nhóm bạn, cô buộc phải hôn người đàn ông đầu tiên cô nhìn thấy. Không biết phải gọi đây là điều may mắn hay xui rủi, Quy chính là người đàn ông được số mệnh sắp đặt đón nhận nụ hôn trong cơn say của cô thợ bánh. Khoảnh khắc ngốc nghếch của Ly làm khán giả trước màn hình không thể nhịn cười, nhưng lại khiến chàng doanh nhân đạo mạo tương tư khó quên.

Bằng đi một thời gian dài với nhiều hiểu lầm và khắc khẩu, Quy và Ly dần nên duyên và có thêm những phút giây mật ngọt, riêng tư. Tập 16 và 18 ghi dấu hai nụ hôn đầy ngọt ngào chàng tổng tài dành tặng người con gái anh yêu, trong khi cô thợ bánh “tình trong như đã, mặt ngoài còn e thẹn”, chạy khỏi vòng tay Quy để giấu đi gương mặt đỏ vì thẹn. Gần nhất, ở tập 20, Ly đã thực sự bước vào tình yêu với Quy, sống thật với cảm xúc của mình. Nụ hôn trước cửa nhà lưu giữ sự thăng hoa trong chuyện tình của đôi trẻ.

Trên màn ảnh, bốn nụ hôn theo sát sự biến đổi trong tình cảm của Ly đối với người yêu . Ở hậu trường, loạt cảnh cũng gắn với sự đổi khác trong lần kết hợp đầu tiên của Thùy Anh và Mạnh Trường. Thùy Anh cho biết nụ hôn đầu tiên, Ly chẳng ngại ngùng gì bởi đầu óc không còn tỉnh táo. Trái lại, nữ diễn viên lại mang nhiều ngại ngùng và hồi hộp trong lúc quay.

Cô chia sẻ: “Người diễn viên luôn phải chủ động phân tích kịch bản và tâm lý nhân vật. Kết hợp với chỉ dẫn của đạo diễn trên trường quay, chúng tôi mới hoàn thành được cảnh phim. Vào cảnh, tôi thấy mình là Ly đang say khướt, không còn chút ngại ngùng gì. Nhưng đạo diễn vừa hô ‘cắt’, tôi ngại lắm. Cảnh phim ghi hình ở những ngày đầu tiên của dự án, hai anh em chưa thân nhau, vẫn quen xưng hô "bố - con" từ hồi "Cả một đời ân oán". Cảnh này quay ba, bốn tiếng mới xong. Chúng tôi đều lạnh vì quay bên sông Hồng giữa mùa đông”.

Đối lập với nhân vật của mình, Thùy Anh nhập vai khá thoải mái ở những khoảnh khắc tình tứ về sau. Cô cho biết lúc quay ba nụ hôn này, cô và Mạnh Trường đã quen thân, diễn xuất ăn ý, chỉ cần chưa tới hai tiếng để hoàn thành tất cả các góc quay. Hơn nữa lúc này, Thùy Anh đã sống trong thân phận của Ly đủ lâu. Chỉ cần đặt mình vào câu chuyện của nhân vật, cô lập tức tìm được cảm xúc.

“Vào lúc chưa thực sự xác định được tình cảm của mình, Ly bối rối khi đứng trước người đàn ông ưu tú về mọi mặt. Hai người họ giống như đến từ hai thế giới, chênh lệch về trải nghiệm, sự trưởng thành, xuất thân, nghề nghiệp. Điều đó càng làm Ly ngại ngùng. Mỗi lần xem lại phim, tôi vẫn cảm thấy ngượng”, nữ diễn viên bộc bạch.

Dù các cảnh hôn không quá thử thách kỹ năng diễn xuất của hai diễn viên, Thùy Anh và Mạnh Trường vẫn rơi vào tình cảnh bi hài với những lần khóa môi trên màn ảnh. Theo tiết lộ của Thùy Anh, ở tập 16, cô và bạn diễn thể hiện khoảnh khắc lãng mạn của hai nhân vật trên nền tiếng nhạc xập xình của quán bar gần đó.

Thùy Anh bật cười kể lại: “Phân đoạn dài bốn trang thoại. Chúng tôi cứ nói vài câu tình cảm, bên kia lại vang lên tiếng "Quẩy lên nào", có lúc lại là giọng anh Tuấn Hưng hát "Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao". Chúng tôi vừa nhớ thoại, vừa giữ cảm xúc, nén cười để diễn thật tình tứ”.

Còn đối với Mạnh Trường, đây là phim đầu tiên anh có cảnh môi chạm môi với bạn diễn từ phần đầu phim. Lúc đọc kịch bản, anh thấy thú vị và tự hỏi ra hiện trường, họ sẽ nhập vai thế nào. Ông bố ba con vui trước phản hồi tốt của khán giả dành cho sự kết đôi của anh và Thùy Anh.

Nam diễn viên nhớ mãi kỷ niệm được khán giả nhắc về chăm con, trong lúc đang quay cảnh bị Thùy Anh “cưỡng hôn”. Anh chia sẻ: “Chỗ chúng tôi quay là địa điểm picnic. Đông bạn trẻ đang cắm trại ở đó kéo đến xem chúng tôi quay phim. Vào lúc tôi đang tập trung cho tâm lý nhân vật, một bạn trẻ bảo tôi: ‘Anh ơi quay nhanh về bế con’, làm tôi hơi ngỡ ngàng”./.