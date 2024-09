Pháp luật Bị khởi tố vì giao xe cho con trai chưa đủ điều kiện điều khiển Ngày 12/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An (TP Hải Phòng) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Hoàng Văn Trí (SN 1979, trú phường Đông Hải 1, quận Hải An) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, vào đêm 7/2, tại khu vực trước cửa nhà số 46 đường Phú Lương, phường Đông Hải 1 xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô BKS 89K4-6021 do Hoàng Văn Dũng (SN 2006, trú phường Đông Hải 1) điều khiển với xe ô tô BKS 15K - 06852 do Hoàng Đức Tài (SN 1990, trú xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) điều khiển.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến Hoàng Văn Dũng bị thương nặng, kết quả giám định tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 98%; hai phương tiện trong vụ việc bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn được phục dựng để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 1/7 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Đức Tài về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Kết quả điều tra cũng xác định, ông Hoàng Văn Trí là bố đẻ của Hoàng Văn Dũng, dù biết con trai chưa đủ 18 tuổi, không có giấy phép lái xe nhưng vẫn giao xe mô tô cho Dũng điều khiển, sau đó xảy ra vụ tai nạn giao thông nêu trên.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 12/9 Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Trí về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” theo quy định của Bộ luật Hình sự.