Pháp luật

Bị khởi tố vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển

Ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An (TP Hải Phòng) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Toàn (SN 1987, trú phường Đông Hải 1, quận Hải An) để điều tra về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.