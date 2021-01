Bi kịch của gia đình con 'nối gót' bố mẹ vào tù

Từ đứa trẻ bất hạnh đến tội phạm



Phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo Nguyễn Văn Thành (SN 1986), trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc về tội “Giết người” và bị cáo Mạch Lộc Chiến (SN 1998), trú xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc về tội “Trộm cắp tài sản” diễn ra mới đây thu hút sự quan tâm của dư luận. Rất đông người dân đã đến tòa để gặp 2 bị cáo. Trong số đó, nhiều người tỏ ra cảm thông cho hoàn cảnh éo le của hai bị cáo khi Thành bị câm điếc bẩm sinh, còn Chiến lớn lên trong gia cảnh hết sức đặc biệt.

Mạch Lộc Chiến là con đầu, sau Chiến còn có người em. Sinh ra tại vùng quê bình yên xã Phúc Thọ nhưng gia đình của Chiến lại đầy sóng gió. Vào một ngày cuối năm 2010, bố mẹ của Chiến là Mạch Lộc Đạo và Vương Thị Hằng được xác định là hung thủ gây ra cái chết của cụ bà sống độc thân, đã ngoài 80 tuổi.

Quay lại với vụ án chấn động dư luận thời điểm đó. Vì áp lực nợ nần, làm ăn thua lỗ nên vợ chồng Đạo - Hằng đã nảy sinh ý định đen tối. Khi biết bà bác là cụ Q. vừa bán đất, có tiền gửi tiết kiệm hai vợ chồng đã bàn mưu giết chết để sớm được hưởng tiền bán đất và sớm được nhận thừa kế miếng đất của bà đang ở. Chập tối 6/12/2010, Đạo chở Hải (em trai của Hằng) đến khu vực nhà bà Q. Sau đó, một mình Hải lẻn vào nhà bà Q. ra tay sát hại cụ bà.

Bị cáo Mạch Lộc Chiến. Ảnh: Trần Vũ Sau khi gây án, cả ba lên kế hoạch đối phó với công an. Lúc đầu, Hằng giả vờ tình cờ phát hiện cụ Q. chết trong nhà. Nhưng vụ án mạng đã bị công an phát hiện từ những vết thương trên cơ thể cụ Q. lúc khâm lượm. Lúc này, Hằng một mình đứng ra nhận tội. Tuy nhiên, màn kịch vụng về của Hằng đã bị công an lật tẩy. Mạch Lộc Đạo sau đó phải nhận án tù chung thân, còn Hằng lĩnh án 23 năm tù. Hiện bố mẹ của Chiến đang thi hành án tại Trạm giam số 5, Bộ Công an.



Thời điểm bố mẹ cùng vướng vào lao lý, Chiến chỉ mới 12 tuổi. Không nơi nương tựa, Chiến và người em được ông bà nội đưa về cưu mang. Nhưng sau những biến cố của gia đình và sự thiếu giáo dục của bố mẹ, Chiến trở nên lì lợm, khó bảo. Cậu thiếu niên này đã bập vào ma túy. Năm 18 tuổi, Chiến được đưa vào trung tâm cai nghiện 18 tháng. Đến năm 2019, Chiến tiếp tục bị Công an TP Vinh lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc. Dù vậy, Chiến vẫn tái nghiện. Không có nghề nghiệp ổn định và để có tiền tiêu xài, Chiến đã tham gia vào vụ trộm chó ở vùng lân cận. Hậu quả, Chiến bị bắt còn đồng phạm đi cùng tử vong sau phát súng của người đàn ông khuyết tật nặng.

Vừa đáng thương, vừa đáng trách

Theo tài liệu điều tra, sáng 25/10/2020, Chiến thấy bạn là Trần Quang H. (SN 2001) điều khiển xe máy đến rủ đi câu chó, bán lấy tiền tiêu xài. Chiến đồng ý nên cùng bạn di chuyển trên xe máy đến các xã lân cận để bắt trộm chó. Trước khi đi, cả hai không quên mang theo đồ nghề như: dây “thòng lọng”, dao nhọn, bao bì… Trong ngày hôm đó, Chiến và H. đến các xã Nghi Thái, Nghi Xuân bắt trộm được 3 con chó. Vì 1 con chó nặng 25 kg, khó bỏ vào bao nên cả hai kéo đến khu vực nghĩa trang xã Nghi Xuân để bỏ vào bì.

Cùng lúc này, Nguyễn Văn Thành đi bắn chim từ trong nghĩa trang ra. Phát hiện 2 “cẩu tặc”, nên Thành kêu lên và giơ điện thoại như để chụp ảnh thì bị H. đe dọa “mi đến đây, tau chém chết”. Bị 2 người trộm chó đe dọa và lo sợ bị trả thù nên Thành dùng súng bắn chim bắn 1 phát trúng vào vùng sườn bên trái của H. khiến nạn nhân tử vong do viên đạn trúng tim, phổi. Lúc này, Chiến lo sợ người dân đuổi đánh vì trộm chó nên bỏ chạy. Tối cùng ngày, khi nghe tin H. chết, Chiến đến công an đầu thú, khai nhận hành vi trộm cắp chó của mình và đồng phạm. Thành sau đó cũng đến công an đầu thú về hành vi giết người.

Hai bị cáo Chiến, Thành tại tòa. Ảnh tư liệu Hầu tòa về tội Trộm cắp tài sản, bị cáo Chiến khai vì nghiện nên trộm chó để bán lấy tiền. Bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, bị người dân lên án nhưng vì không có tiền nên đã nghe theo lời rủ rê của H. Bị cáo thừa nhận việc dùng dụng cụ bắt chó đe dọa Thành khi bị người này phát hiện. Chiến trình bày hoàn cảnh gia đình bố mẹ đều ngồi tù để xin được giảm án, làm lại cuộc đời.



Trong khi đó, bị cáo Thành khai vì thấy 2 người trộm chó đe dọa và sợ bị trả thù nên đã dùng súng bắn vào người H. Bị cáo khai không cố tình giết người. Sau khi “lỡ” bắn người, Thành đã đi về nhà kêu người đi đến nơi H. bị bắn và trình báo công an, nhưng hôm đó Chủ nhật không có người trực nên không gặp được trực ban.

HĐXX nhận định, bị cáo Mạch Lộc Chiến phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tuy nhiên, hành vi trộm cắp chó của bị cáo Chiến gây bức xúc trong quần chúng nên cần có hình phạt tương xứng để răn đe. Cân nhắc toàn bộ vụ án, HĐXX tuyên phạt Mạch Lộc Chiến 15 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Văn Thành phạm tội trong trường hợp bị kích động tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra; bị cáo đã tác động bồi thường cho gia đình bị hại, gia đình bị cáo có công với cách mạng, đại diện gia đình bị hại có lời xin giảm án cho bị cáo… là những tình tiết giảm nhẹ. Do đó, tòa tuyên phạt mức án 4 năm tù đối với bị cáo Thành về tội Giết người.