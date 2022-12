Bi kịch gia đình vợ trẻ 'nối gót' chồng vào tù

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Hai vợ chồng trẻ đến với nhau khi tuổi đời mới ngoài đôi mươi rồi Thúy và chồng lại “nối gót” nhau vào tù vì ma túy. Cả con trai và con dâu đều phải sống cảnh “cơm tù, áo số” khiến những người làm cha mẹ tan nát cõi lòng.

Hồ Thị Thúy (SN 2000), quê ở xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. Trẻ tuổi nhưng Thúy đã lập gia đình từ 3 năm trước. Thúy tâm sự rằng, học chưa xong cấp 2 thì nghỉ rồi đi làm phụ giúp bố mẹ. 19 tuổi, Thúy lập gia đình với chàng trai làng bên, hơn 6 tuổi. Nhận thức việc có con khi kinh tế chưa ổn định thì cuộc sống vất vả nên vợ chồng Thúy bàn bạc “hoãn” kế hoạch có con cái lại. Thế nhưng, thay vì tu chí làm ăn để lo cho tương lai thì đôi vợ chồng này lại dính vào ma túy.

Trước đó chồng của Thúy bị công an bắt và tòa tuyên phạt tù về tội liên quan đến ma túy. Những ngày chồng vào trại giam, Thúy nhiều lần khăn gói đồ đạc vào thăm nuôi nên phần nào hiểu rõ cảnh tù tội. Thế nhưng, thay vì lấy đó làm bài học cho bản thân thì Thúy lại "nối gót" chồng bán ma túy. Những mối quan hệ, hành tung bí ẩn của Thúy khiến dư luận nghi ngờ. Do đó, quần chúng nhân dân đã làm đơn tố giác tội phạm lên cơ quan công an.

Từ đơn tố giác tội phạm, ngày 27/6/2022 Công an huyện Quỳnh Lưu đã triệu tập Hồ Thị Thúy lên làm việc. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Thúy đã thừa nhận hành vi bán ma túy. Khám xét nơi ở của Thúy, công an phát hiện nhiều viên ma túy được giấu trong phòng ngủ.

Thúy khai nhận, số ma túy trên được mua của một người đàn ông không rõ lai lịch, địa chỉ vào cuối tháng 5/2022 với giá 10 triệu đồng. Sau đó, Thúy bí mật cất giấu trong nhà để bán cho các con nghiện với giá từ 250 đến 300 nghìn/1 viên.

Bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy, trước bục khai báo, nữ bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Thúy khai nhận biết hành vi bán ma túy là vi phạm pháp luật. “Vì bị cáo ít học, nhận thức pháp luật hạn chế nên đã bán ma túy, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”, nữ bị cáo khai.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng việc bị cáo biện minh nhận thức pháp luật hạn chế để phạm tội là không thỏa đáng. Bởi, chồng bị cáo từng phạm tội về ma túy, hiện đang ngồi tù. Bị cáo là vợ nên hiểu rõ việc làm sai trái của chồng mình, hiểu rõ những quy định nghiêm của pháp luật, đáng ra phải lấy đó làm bài học cho bản thân. Tuy nhiên, bị cáo vì hám lợi, vì lười lao động nên vẫn bán ma túy cho con nghiện, vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Hỏi Thúy có suy nghĩ gì khi hai vợ chồng cùng phạm tội, vướng lao lý?. Nữ bị cáo im lặng một lát rồi lí nhí “hối hận”. Thúy chia sẻ, từ ngày bị bắt không có cơ hội vào thăm nuôi chồng nên chỉ biết gửi gắm lời nhắn nhủ qua người thân. Nữ bị cáo chia sẻ, hy vọng chồng cũng cố gắng cải tạo để sớm trở về, vợ chồng làm lại cuộc đời.

Từ ngày đôi vợ chồng trẻ lần lượt bị bắt vì ma túy, hai bên nội ngoại phải thay phiên nhau vào thăm nuôi, động viên. Hôm nay, tại phiên tòa, bố mẹ hai bên cũng gạt nước mắt để động viên con gái, con dâu “cải tạo tốt”. Chỉ trong thời gian ngắn, họ lần lượt “tiễn” con trai, con dâu vào tù, đó là nỗi đau quá lớn đối với những người làm cha mẹ…

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là vi phạm pháp luật. Bị cáo vì hám tiền, lười lao động nên đã mua bán trái phép ma túy nên cần xử lý nghiêm để có tính răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, trong vụ án này cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, gia đình có công với cách mạng, phạm tội lần đầu… Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Thúy 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tòa kết thúc, Thúy vội quay xuống xin lỗi bố mẹ hai bên rồi theo cán bộ về trại tạm giam. Nhóm người phía dưới đứng ngóng theo một lát rồi lặng lẽ ra về. Cơn mưa phùn khiến cái lạnh những ngày cuối năm thêm tê tái. Nhưng có lẽ, với họ cái lạnh đó không bằng sự buốt giá trong lòng khi cả con trai và con dâu đều vào tù vì ma túy chỉ trong thời gian ngắn…