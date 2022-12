Bi kịch sập bẫy lừa 'huy động vốn đầu tư bất động sản'

(Baonghean.vn) - Tin tưởng lời mời gọi huy động vốn để đầu tư bất động sản kiếm lời, hàng chục người đã chuyển một khoản tiền lớn cho Quỳnh. Tuy nhiên, đất chẳng thấy đâu, còn bi kịch thì đã nhanh chóng ập đến với họ.

Cú lừa trăm tỉ

Ngày cuối năm, chúng tôi gặp chị Phan Thị Ch. (38 tuổi, phường Lê Lợi, TP Vinh), khi người phụ nữ này đang ở cửa hàng tạp hóa được mở ngay bên dưới một chung cư cao tầng. Mỗi lần nhắc tới khoản tiền hơn 14 tỉ đang bị lừa, chị Ch. lại như muốn ngất lịm. Làm nghề bán hàng tạp hóa, nhưng suốt hơn nửa năm nay, cửa hàng của chị Ch. cũng “bữa nghỉ, bữa bán”. Nhiều lần khách đến mua hàng, chị cũng chẳng buồn bán. Người cứ ngơ ngẩn, bởi khoản tiền khổng lồ cứ hiện lên trong đầu.

“Không biết tôi bán tạp hóa bao nhiều đời thì mới kiếm ra số tiền đó”, chị Ch. nức nở. Người phụ nữ này là một trong hàng chục nạn nhân của Nguyễn Thúy Quỳnh (29 tuổi, trú phường Bến Thủy, TP Vinh). Kể từ khi bị lừa tiền, cuộc sống của gia đình chị Ch. gần như đảo lộn. Vợ chồng thường xuyên lục đục.

Chị Ch. cho hay, chị quen biết Quỳnh sau những lần gom quần áo ở chung cư đến tiệm của cô ta giặt để kiếm chút tiền công. Đầu năm 2021, chị Ch. gom được chút tiền, dự định vay mượn thêm để mua ô tô. Biết chị sẵn tiền, Quỳnh liền ngỏ ý huy động vốn để đầu tư bất động sản.

“Cô ta nói có bố quan hệ rộng, biết được nhiều dự án dễ sinh lời. Cứ đưa tiền cho Quỳnh, chỉ một thời gian ngắn bán được đất sẽ chia lợi nhuận theo phần trăm vốn góp”, chị Ch. kể.

Biết Quỳnh là con gái của một ông chủ nhà hàng có tiếng ở TP. Vinh, chị chẳng mảy may nghi ngờ, bao nhiêu tiền dành dụm đều chuyển cho Quỳnh.

Thời gian đầu, Quỳnh cũng thường xuyên gửi chút tiền cho chị Ch. và nói đó là lợi nhuận đầu tư đất, đồng thời không quên thúc giục chị tiếp tục góp thêm vốn. Cho rằng dễ kiếm lời, chị Ch. mượn rất nhiều bìa đỏ của người thân để “cắm” ngân hàng, lấy tiền chuyển cho Quỳnh “đầu tư bất động sản”.

“Quá trình kêu gọi góp vốn đầu tư, vì quá tin tưởng nên tôi cũng không tìm hiểu thực tế các dự án mà bố Quỳnh đang thực hiện. Chỉ đến khi tôi yêu cầu chuyển trả lại tiền, Quỳnh trốn tránh, đến tháng 4/2022, khi không liên lạc được với cô ta thì tôi mới tá hỏa là đã bị lừa. Trước đó, tôi cứ tưởng vì quá thân quen nên tôi mới may mắn được Quỳnh mời đầu tư. Nhưng sau đó mới biết có hàng chục người như vậy... Khoản tiền hơn 14 tỉ đồng đó phần lớn là tôi mượn từ người thân, nhiều tháng nay chẳng biết ăn nói thế nào với họ”, chị Ch. cho biết.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đến thời điểm hiện tại đã có 22 người làm đơn tố cáo Nguyễn Thúy Quỳnh chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 160 tỉ đồng. Trong đó người nhiều nhất là một phụ nữ ở phường Quang Trung, với số tiền lên đến hơn 37 tỉ đồng. Không chỉ ở TP. Vinh, Quỳnh còn lôi kéo được nhiều nạn nhân ở quê mình tại Hà Tĩnh.

Trong số các nạn nhân, có người thậm chí là người thân ruột thịt của Quỳnh. Nguyễn Ngọc K.L. (trú xã Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh), là một trong số đó. Mới đây, chị K.L đã gửi đơn lên cơ quan công an, tố cáo người chị họ lừa đảo, chiếm đoạt của mình hơn 20 tỉ đồng với hình thức tương tự. Chia sẻ với phóng viên Báo Nghệ An, chị K.L. cho biết, bố của chị là em trai ruột của bố Quỳnh. Xưa nay, tình cảm giữa 2 chị em rất thân thiết.

“Tháng 11/2021, tôi nhận được lời mời đầu tư của chị Quỳnh vào bất động sản và chia lợi nhuận trên số tiền đầu tư. Do tin tưởng chị Quỳnh và thấy việc đầu tư mang lại lợi nhuận cho mình mà không quá phức tạp hay gây bất lợi cho bản thân, tôi đồng ý đầu tư với chị Quỳnh để hưởng lợi nhuận”, chị K.L kể và cho hay, trong quá trình “đầu tư”, Quỳnh là người tìm hiểu các lô đất, báo giá cho chị và chịu trách nhiệm thực hiện việc mua bán đất. Còn chị chỉ việc chuyển khoản số tiền đầu tư vào đất như Quỳnh yêu cầu. Chị K.L. không được biết về thông tin thửa đất, diện tích đất và địa chỉ đất đầu tư ở đâu, chỉ được cung cấp giá đất và nếu đồng ý với giá tiền đó thì chuyển khoản để đầu tư.

“Thời gian đầu góp vốn, chị ấy cứ thi thoảng lại bắn tiền cho tôi. Bảo đó là lộc hoặc lợi nhuận bán đất. Thấy dễ kiếm lời, lại là chị em trong nhà nên tôi tin tưởng, rủ thêm nhiều người quen, bạn bè khác để góp vốn cho Quỳnh. Không ngờ chị ấy lại đang tâm như vậy”, chị K.L. nói. Từng là nhà “có của ăn, của để” ở đất Kỳ Anh, sau cú lừa của người chị họ, vợ chồng chị K.L. lâm vào cảnh nợ nần. Chị đã phải bán 2 chiếc ô tô, nhiều thửa đất nhưng vẫn chưa trả hết tiền đã huy động giùm Quỳnh.

Vỏ bọc hoàn hảo

Để dụ dỗ “con mồi”, Nguyễn Thúy Quỳnh đã tạo cho mình một vỏ bỏ khá hoàn hảo. Vài năm trước, cuộc sống của Quỳnh cũng chẳng khấm khá là bao. Sau khi lấy chồng, cô ta được bố đẻ cho máy móc để mở một tiệm giặt là trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Du. Chồng không có công việc ổn định, nguồn thu nhập của cả gia đình đều dựa vào tiệm giặt này. Tuy nhiên, gần 2 năm nay, cuộc sống bề ngoài của Quỳnh nhanh chóng thay đổi. Cô ta sắm chiếc xe hạng sang, thường xuyên tiêu pha như một tiểu thư giàu có, thành đạt. Nhiều nạn nhân cho rằng, Quỳnh đã dùng một phần tiền của họ để trang trải cho cuộc sống xa hoa, nhằm mục đích dụ thêm nhiều “con mồi” khác.

“Ngay cả tôi là người thân cũng bị chị Quỳnh lừa bởi cái vỏ bọc đấy. Chị ấy thường xuyên gửi tiền cho tôi nhờ đi chùa cúng dường. Chùa nào khó khăn chị ấy cũng cúng, không tiếc tiền. Đám cưới tôi, chị ấy mừng mấy chục triệu. Tôi bán hàng online, cứ thi thoảng chị ấy lại mua mỗi lần hàng chục triệu. Tôi cứ nghĩ một người như thế thì lừa đảo sao được”, chị K.L. nói.

Theo các nạn nhân, từ khoảng tháng 11/2021, Quỳnh bắt đầu rốt ráo huy động vốn. Đến trung tuần tháng 4/2022, khi đã huy động được khoản tiền khủng, cô ta “bặt vô âm tín” khiến các nhà đầu tư điêu đứng. Lúc này, họ mới biết chẳng có đầu tư bất động sản nào ở đây cả, Quỳnh chỉ lấy tiền của người sau, trả cho người trước và giả vờ đó là lợi nhuận đầu tư bất động sản. Khoảng nửa tháng sau, Quỳnh bỗng dưng xuất hiện và tuyên bố vỡ nợ, bắt đầu quay qua thách thức các nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, một lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi tiếp nhận đơn, cơ quan điều tra đã vào cuộc. Đến ngày 17/6, Nguyễn Thúy Quỳnh bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, do đang nuôi con nhỏ nên bị can được tại ngoại. Cô ta hiện bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Cho rằng còn nhiều nạn nhân, cơ quan điều tra cũng thông báo rộng rãi tìm bị hại của vụ án, đồng thời ban hành lệnh kê biên tài sản đối với 4 thửa đất, 1 xe ô tô Lexus do vợ chồng Quỳnh đứng tên, để tránh tẩu tán, nhằm bảo vệ quyền lợi cho các bị hại. Tuy nhiên, hầu hết các thửa đất này đều đã được thế chấp ngân hàng trước đó.

Nhiều nạn nhân cho rằng, Quỳnh có dấu hiệu tẩu tán tài sản trước khi tuyên bố vỡ nợ. Các nạn nhân cũng đã sao kê được giao dịch tài khoản ngân hàng của Quỳnh và cho thấy nhiều giao dịch đáng ngờ ngay trước khi cô ta “lật bài ngửa”. Theo đó, chỉ trong thời gian ngắn, Quỳnh đã nhiều lần chuyển hàng trăm tỉ đồng cho nhiều người quen, bạn bè. Trong đó, có 2 mẹ con ở tỉnh Kon Tum được Quỳnh chuyển gần 120 tỉ đồng; một cô bạn thân của Quỳnh ở TP Vinh thì nhận từ tài khoản của cô ta hơn 160 tỉ đồng… Theo các nạn nhân, đây là những giao dịch bất thường.

“Chúng tôi mong muốn cơ quan điều tra làm rõ những giao dịch này. Có hay không việc thông đồng với nhau để lừa đảo. Chúng tôi nghi ngờ đó chính là khoản tiền Quỳnh lừa được của chúng tôi”, một nạn nhân nói.

Chiêu lừa bằng cách huy động vốn đầu tư bất động sản không phải là mới, nhưng nhiều nạn nhân vẫn dính phải. Tại TP. Vinh, ngày 28/10, Trần Văn Giang (38 tuổi, trú phường Trường Thi), bị khởi tố, bắt tạm giam vì chiêu lừa tương tự. Trước khi bị bắt, Giang là cán bộ địa chính phường Hưng Dũng. Theo điều tra, Giang với cái mác là cán bộ địa chính, đã tạo cho mình vỏ bọc giàu sang, thành đạt. Anh ta nói với nhiều người quen rằng bản thân là công chức địa chính nên biết thông tin về các thửa đất mà chủ đất có nhu cầu mua bán lại, sau đó thuyết phục họ đưa tiền “đầu tư”. Sau khi ôm được khoảng 25 tỉ đồng, Giang chủ động viết đơn xin nghỉ việc và có ý định bỏ trốn. Kết quả điều tra cho thấy, thông tin về các thửa đất Giang cung cấp cho các nạn nhân là không có thật, Giang không liên hệ mua bán đất với chủ các thửa đất trên; toàn bộ đất, nhà, xe ô tô mà đối tượng sử dụng để “làm màu” với các bị hại đều đã thế chấp ngân hàng… Tất cả đều chỉ vì muốn lấy lòng tin từ nạn nhân, sau khi nhận tiền từ các bị hại, Giang đã chiếm đoạt, sử dụng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân.