Bị phạt 30 triệu đồng vì dùng bằng lái xe giả

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với bị cáo Hờ Chống Nhìa được TAND huyện Kỳ Sơn đưa ra xét xử chiều 18/1.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng tháng 9/2020, Hờ Chống Nhìa có nhu cầu học bằng lái xe hạng C nên đã liên hệ với các Trung tâm đào tạo lái xe để học, tuy nhiên do tình hình dịch Covid- 19 đang diễn biến phức tạp nên các Trung tâm không nhận đào tạo.

Bị cáo Hờ Chống Nhìa. Ảnh: Hoàng Tuấn Sau đó, thông qua mạng xã hội Facebook, Nhìa đã liên hệ với một người không quen biết để đặt mua Giấy phép lái xe hạng C giả với số tiền là 9.500.000 đồng.



Sau khi thỏa thuận xong, Nhìa gửi thông tin cá nhân và ảnh của mình cho người nhận làm giấy phép lái xe giả. Khoảng 05 ngày sau, Nhìa nhận được 01 “GIẤY PHÉP LÁI XE” hạng C giả; số: 400201893948; mang tên: Hờ Chống Nhìa; ngày sinh: 05/05/1983; quốc tịch: Việt Nam; nơi cư trú: X. Huồi Tụ, H. Kỳ Sơn, T. Nghệ An qua dịch vụ chuyển bưu phát.

Khoảng 06 giờ ngày 04/10/2021, Nhìa điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát: 37C- 325.11 di chuyển trên đường Quốc lộ 16, theo hướng từ ngã ba Sơn Thành, xã Tà Cạ đến trung tâm xã Phà Đánh để chở đá thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển kiểm soát: 37K1- 123.63 do chị Vi Thị Búa, sinh năm 1982, trú tại bản Kim Đa, xã Phà Đánh điều khiển. Hậu quả vụ tai nạn giao thông làm cho chị Búa bị thương nhẹ. Sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, Công an huyện Kỳ Sơn kiểm tra thì Hờ Chống Nhìa đã xuất trình 01 (một) giấy phép lái xe hạng C; số: 400201893948 mà Nhìa đã mua trước đó.

Tại phiên tòa, bị cáo Nhìa đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi của mình, căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, HĐXX đã tuyêt phạt bị cáo Hờ Chống Nhìa số tiền 30.000.000 đồng và tuyên một số hình phạt bổ sung khác.