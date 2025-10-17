Thứ Sáu, 17/10/2025
Bị phạt 35 triệu đồng vì lấn chiếm lòng hồ thủy lợi Cửa Ông

Tiến Hùng 17/10/2025 09:53

Ngoài bị phạt 35 triệu đồng, ông Kiên còn phải khắc phục hành vi vi phạm, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu của đất.

Ngày 17/10, ông Nguyễn Khánh Thành - Chủ tịch UBND xã Bích Hào (tỉnh Nghệ An) cho biết, ông vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Đình Kiên (xóm Giang Tiên), vì hành vi hủy hoại đất.

Cụ thể, ông Kiên bị phạt 35 triệu đồng vì đã tự ý thuê máy múc, xe tải làm biến dạng địa hình 2,2m so với hiện trạng ban đầu, làm thay đổi độ dốc bề mặt... "Ngoài phạt tiền, xã cũng đã yêu cầu ông Kiên phải khắc phục, hoàn trả hiện trạng ban đầu của đất. Hiện nay, gia đình ông Kiên đã thuê máy móc làm việc suốt 4 ngày để khắc phục hành vi vi phạm", ông Thành nói.

Trước đó, Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An đã có bài phản ánh, lợi dụng giai đoạn thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, những ngày cuối tháng 6, ông Kiên đã huy động nhiều máy móc đến san lấp lòng hồ thủy lợi Cửa Ông.

bna_kakaka-74c51f186063ad17c1d92d7626b84421.jpg
Ông Kiên dùng máy múc lấn chiếm lòng hồ. Ảnh: T.H

Đến chiều tối ngày 30/6, hành vi của ông Kiên bị đơn vị quản lý đập thủy lợi Cửa Ông là Công ty TNHH Thủy lợi Thanh Chương phát hiện. Lúc này, ông Kiên đã kịp san lấp, lấn chiếm lòng đập thủy lợi với diện tích hơn 875m2. Theo lãnh đạo Công ty TNHH Thủy lợi Thanh Chương, mục đích của ông Kiên là lấn chiếm lòng đập để lấy mặt bằng xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, nhưng chưa kịp xây dựng chuồng trại thì bị phát hiện.

Đây không phải là lần đầu tiên, đập Cửa Ông bị lấn chiếm lòng hồ để xây trang trại chăn nuôi lợn trái phép. Đập Cửa Ông có diện tích hơn 150ha, là đập thủy lợi lớn nhất trên địa bàn huyện Thanh Chương cũ, phần lớn diện tích đập nằm trên địa bàn xã Thanh Mai cũ. Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực xung quanh bờ đập Cửa Ông hiện có khoảng 20 trang trại nuôi lợn quy mô lớn, có hộ nuôi đến 700 con. Trong đó, phần lớn đều có đường ống xả thải trực tiếp xuống lòng hồ, thậm chí lợn chết cũng được vứt xuống hồ, dù khu vực này đang xảy ra dịch tả lợn châu Phi.

Khu vực mà gia đình ông Kiên đổ đất, lấn chiếm lòng hồ thủy lợi được chính quyền xác định có diện tích 875m2. Ảnh: Đình Tuyên
Khu vực mà gia đình ông Kiên đổ đất, lấn chiếm lòng hồ thủy lợi được chính quyền xác định có diện tích 875m2. Ảnh: Đình Tuyên

Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Công ty TNHH Thủy lợi Thanh Chương cho biết, tình trạng xây dựng trại chăn nuôi lợn ở hồ Cửa Ông xuất hiện từ năm 2018. Ban đầu chỉ 3 trang trại, nhưng đến nay đã tăng lên hàng chục trang trại nuôi lợn quy mô lớn. “Những trại nuôi lợn này không được cấp giấy phép hoạt động, xả thải xuống lòng hồ, chưa đảm bảo quy định môi trường. Thời gian tới, mong các cấp chính quyền cùng vào cuộc để chấn chỉnh tình trạng chăn nuôi trái phép, gây ô nhiễm nặng cho hồ Cửa Ông”, ông Thành nói.

      Bị phạt 35 triệu đồng vì lấn chiếm lòng hồ thủy lợi Cửa Ông

