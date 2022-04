Bị phạt 60 triệu đồng, nhà máy chế biến bột cá vẫn gây ô nhiễm

Bị ám ảnh bởi mùi hôi tanh

Nhà máy chế biến bột cá của Công ty TNHH Thủy sản Bắc Miền Trung được xây dựng phía bờ Nam của cảng Lạch Quèn, thuộc địa phận xóm Đức Long, xã Quỳnh Thuận. Dù được giới thiệu là chế biến bột cá với công nghệ hiện đại, thế nhưng mỗi lần nhà máy này vận hành, người dân nơi đây lại bị ám ảnh bởi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Đặc biệt vào những lúc gió mùa Đông Bắc, hay gió Đông thổi những buổi chiều, thậm chí là vào đêm khuya, khi có nguyên liệu và nhà máy này tiến hành sản xuất là cả xóm gần như bị ngạt thở.

Xóm Đức Long có 260 hộ, nhưng có khoảng 60 hộ sống gần nhà máy này đang ngày đêm phải sống trong cảnh bức xúc và lo lắng về sức khỏe. Theo phản ánh của người dân thì ngoài mùi hôi tanh khi nhà máy này sản xuất, tình trạng nước rỉ từ nhà máy cũng chảy ra Lạch Quèn gây ô nhiễm môi trường, chưa kể thời gian gần đây bột than từ nhà máy bay ra đã khiến cho nhà cửa của nhiều hộ dân xung quanh bám đầy bụi bặm.

Nhà máy chế biến bột cá của Công ty TNHH Thủy sản Bắc Miền Trung đóng tại xóm Đức Long, xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu). Ảnh: Quang An

Ông Phạm Minh Tuân - Xóm trưởng xóm Đức Long cho biết: Nhà máy chế biến bột cá của Công ty TNHH Thủy sản Bắc Miền Trung hoạt động không theo giờ giấc quy định nào cả, khi có cá nhập về là họ lại tiến hành sản xuất, ban ngày cũng như ban đêm. Ông Tuân cho biết, cách đây 2 đêm, khi gió mùa về, nửa đêm họ chế biến, mùi hôi thối theo gió mùa bay cả vào làng khiến người dân hết sức bức xúc.

Cá nguyên liệu tấp đống trên sàn cơ sở chế biến của Công ty TNHH Thủy sản Bắc Miền Trung (ảnh chụp ngày 21/3/2022). Ảnh: Tiến Đông

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, để đảm bảo cho sức khỏe bản thân mình, các hộ dân xóm Đức Long đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương các cấp, thế nhưng tình trạng này vẫn không được giải quyết dứt điểm. Mới đây, người dân xóm Đức Long cũng đã có mặt tại UBND xã Quỳnh Thuận để tiến hành đối thoại với phía Công ty TNHH Thủy sản Bắc Miền Trung và chính quyền địa phương, mặc dù người dân đã đưa ra kiến nghị phía công ty này phải xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm, tuy nhiên phía đơn vị sản xuất cũng chỉ hứa sẽ khắc phục.

Nước xả phía sau nhà máy chế biến bột cá đổ ra Lạch Quèn (ảnh chụp ngày 21/3/2022). Ảnh: Tiến Đông

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sự việc Nhà máy chế biến bột cá của Công ty TNHH Thủy sản Bắc Miền Trung gây ô nhiễm môi trường không phải mới chỉ diễn ra gần đây. Trước đó, vào ngày 11/12/2021, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức kiểm tra, và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với công ty này. Ngày 10/01/2022, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Thủy sản Bắc Miền Trung với số tiền 60 triệu đồng. Trong đó, nội dung vi phạm là thải khí thải, nước thải có chứa thông số thông thường vượt quy chuẩn về chất thải vào môi trường.

Chưa xử lý dứt điểm ô nhiễm

Dù đã bị xử phạt nhưng do tình trạng ô nhiễm môi trường không được giải quyết dứt điểm nên người dân tiếp tục phản đối. Đến ngày 12/1/2022, UBND xã Quỳnh Thuận cũng đã phải thành lập đoàn xuống kiểm tra. Tại đây, bà Nguyễn Thị Hoan (chủ cơ sở sản xuất), cũng đã nêu lý do gây ô nhiễm môi trường là vì “hệ thống xyclon gặp sự cố về điện, khả năng dập mùi kém, trong quá trình sản xuất, giai đoạn xay cá có gây mùi khó chịu, ảnh hưởng đến nhân dân”.

Nước rỉ ra từ phía sau nhà máy chế biến bột cá có màu đen và bốc mùi nồng nặc (ảnh chụp ngày 21/3/2022). Ảnh: Quang An

Sau buổi làm việc, đại diện chính quyền địa phương cũng yêu cầu công ty thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường và địa phương sẽ thực hiện việc giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện; không được xả thải trực tiếp ra sông; hệ thống khí thải, dập mùi phải đảm bảo vận hành tốt trong quá trình sản xuất; công ty phải rà soát lại hệ thống máy móc, nếu hư hỏng phải sửa chữa ngay. Phía chính quyền địa phương cũng yêu cầu đơn vị phải sử dụng nguyên liệu tươi trong quá trình sản xuất, không được vì tiết kiệm điện mà dồn nguyên liệu từ ngày này sang ngày khác…

Khu vực Lạch Quèn phía sau nhà máy chế biến bột cá, nơi đường ống nước xả ra, bốc mùi hôi tanh. Ảnh: Tiến Đông

Ngay sau đó, bà Nguyễn Thị Hoan, chủ cơ sở sản xuất này cũng đã có bản cam kết bảo vệ môi trường. Trong đó, cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu bảo đảm vệ sinh môi trường trong hoạt động kinh doanh, chế biến thủy hải sản theo quy định của địa phương và pháp luật.

Cụ thể là xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải bao gồm hố ga bể lắng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đúng với cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. Nước thải trước khi thải ra môi trường phải được xử lý, tuyệt đối không được xả nước thải chưa được xử lý ra môi trường. Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ hàng ngày khu vực kinh doanh, chế biến, các dụng cụ sử dụng cho việc kinh doanh, chế biến.

Sử dụng xe chuyên dụng, có thùng kín trong quá trình vận chuyển cá về nhà máy sản xuất, đảm bảo không để nước hôi thối chảy ra đường. Cam kết sử dụng nguyên liệu tươi, trong quá trình hoạt động sản xuất tăng cường các biện pháp giảm thải mùi, khí thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

Bản cam kết bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Thủy sản Bắc Miền Trung. Ảnh: Quang An

Dù vậy, vào ngày 23/3/2022 vừa qua, Phòng TN&MT huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH Thủy sản Bắc Miền Trung, tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, công tác vệ sinh môi trường tại khuôn viên nhà máy chưa sạch sẽ, vẫn còn phát sinh mùi. Hệ thống mương thu gom nước mưa chảy tràn, nước thải sản xuất chưa đảm bảo.

Ông Nguyễn Văn Linh - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thuận cho biết, quan điểm của địa phương là tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất nhưng phải đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Mặc dù xã cũng đã nhiều lần làm việc với công ty này, tuy nhiên thẩm quyền của xã cũng chỉ yêu cầu ký cam kết và giám sát việc thực hiện cam kết của đơn vị.

“Sau khi Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An tổ chức kiểm tra, và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đã giao trách nhiệm cho đơn vị trong vòng 3 tháng phải khắc phục xong tình trạng ô nhiễm. Tuy nhiên, mới đây công ty này cũng đề nghị xin được gia hạn thêm, nhưng cũng chưa thấy bằng văn bản mà chỉ mới nói miệng” - ông Linh cho biết thêm.