Xã hội 'Bí quyết' của những xạ thủ "quân hàm xanh" Nghệ An Thời gian qua, những xạ thủ mang "quân hàm xanh" của Nghệ An đã khẳng định tài năng, bản lĩnh để đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong các hội thao bắn súng cấp khu vực và toàn quân.

Nữ xạ thủ với sở trường bắn tay trái

Những năm qua, trong các lễ ra quân huấn luyện hằng năm của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An, nhiều người không khỏi ấn tượng trước các màn đồng diễn chiến đấu võ thuật bằng dao găm và côn nhị khúc của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Trong số các cán bộ, chiến sĩ đó, Trung úy Nguyễn Thị Trà My (SN 1999) nổi bật với những động tác hết sức mạnh mẽ, dứt khoát và điêu luyện. Ít ai biết rằng, Trà My còn là một xạ thủ tài năng của lực lượng Biên phòng Nghệ An.

Chân dung Trung úy Nguyễn Thị Trà My (SN 1999). Ảnh: Thanh Quỳnh

Chia sẻ về nữ xạ thủ đặc biệt này, Thiếu tá Nguyễn Cảnh Tuấn - Trợ lý Tác chiến, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, Trà My vừa xuất sắc giành giải Nhì cá nhân nội dung bắn bài 4 súng ngắn K54 nữ tại Hội thao bắn súng quân dụng trong lực lượng Bộ đội Biên phòng năm 2024, Khu vực I.

Trực tiếp đồng hành, hướng dẫn Trà My trong quá trình tham gia giải đấu này, anh Tuấn cho biết, bởi yêu cầu về độ tuổi và nhiều chỉ tiêu gắt gao khác mà Bộ Tư lệnh đặt ra, nên lực lượng Biên phòng Nghệ An chỉ có 3 đồng chí nữ đạt tiêu chuẩn. Đối với người ngoài khi quan sát bộ môn bắn súng thường đánh giá là nhàn nhã, nhưng thực sự đây là bộ môn đòi hỏi quá trình tập luyện rất mệt mỏi cả về thể chất và trí lực.

Trung úy Nguyễn Thị Trà My (thứ 5 từ trái sang) đoạt giải Nhì cá nhân nội dung bắn bài 4 súng ngắn K54 nữ tại Hội thao bắn súng quân dụng trong lực lượng Bộ đội Biên phòng năm 2024, Khu vực I. Ảnh: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cung cấp

Dù là nữ, nhưng trong quá trình luyện tập, mỗi đồng chí phải coi trọng việc rèn luyện yếu lĩnh, động tác, bắn thuần thục, đạt 4 yếu tố: “bằng, chắc, đều, bền”, nghĩa là: giữ súng thăng bằng và chắc chắn; các lực tác động lên súng (tay phải, tay trái, nhịp thở) phải đều; sức khỏe, tâm lý phải bền vững, ổn định. Đồng thời với đó là "4 đúng" gồm: “đúng đường ngắm, điểm ngắm đúng, tư thế động tác đúng, ngừng thở kết hợp bóp cò đúng”.

Trải qua 1 tháng luyện tập cao điểm, Trà My đã chứng tỏ được khả năng vượt trội của mình khi làm tốt những yếu tố đó. Điểm số bắn thử có khi lên tới gần 270 là số điểm rất cao trong bộ môn này, nên Trà My đã được chọn để trở thành đại diện duy nhất của tỉnh tham gia hội thao.

Đứng trước hàng chục đội thi của Khu vực 1, Trà My khá bình tĩnh để thực hiện tốt phần thi bắn súng bằng cả tay trái và tay phải. Trong đó, điều khiến nhiều người ngạc nhiên là điểm số bắn bằng tay trái của chị rất cao. Việc bắn bằng tay trái tốt chứng tỏ người bắn đã có sự ổn định lực ở tay và đường ngắm bắn chuẩn xác. Nếu tính thời gian, Trà My chỉ mới vào quân ngũ hơn 2 năm mà có được thành tích này cho thấy chị đã có những nỗ lực hết sức đáng ghi nhận.

Hiện, Trà My là nữ đại diện duy nhất của lực lượng Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia Hội thao bắn súng quân dụng toàn quân (gồm lực lượng biên phòng, hải quân, lục quân, phòng không - không quân, cảnh sát biển…) năm 2024 diễn ra trong thời gian tới.

Bên cạnh thành tích bắn súng, Trung úy Nguyễn Thị Trà My còn đạt nhiều thành tích trong quá trình công tác. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồn trưởng chắc "tay súng" trên dải biên cương

Trên mảnh đất biên giới Phúc Sơn, Thiếu tá, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phúc Sơn (Anh Sơn) Hoàng Văn Giang luôn khiến cho nhiều người nể phục bởi khả năng bắn súng vượt trội của mình.

Dù chỉ mới sinh năm 1984, nhưng bề dày thành tích của Thiếu tá Hoàng Văn Giang được ghi dấu ấn với loạt Huy chương Vàng và các giải cao ngay từ thời còn là học viên của Học viện Biên phòng. Theo đó, vào năm 2006, khi còn là học viên năm 2 của Học viện Biên phòng thì anh đã đạt giải Nhì cấp toàn học viện với 3 môn phối hợp gồm: ném lựu đạn, bắn súng và chạy vũ trang 3.000m.

Chân dung Thiếu tá, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phúc Sơn (Anh Sơn) Hoàng Văn Giang. Ảnh: Thanh Quỳnh

Năm 2007, Hoàng Văn Giang được nhà trường chọn cử đi Hội thao quân sự toàn quân nội dung 3 môn phối hợp do Bộ Quốc phòng tổ chức và xuất sắc đoạt Huy chương Bạc cá nhân và Huy chương Đồng đồng đội. Năm 2008, anh tham gia Hội thao Bắn súng quân dụng nâng cao toàn quân với bộ môn bắn súng tiểu liên AK. Anh đã đạt được điểm số xuất sắc và xếp loại thứ 15 trong tổng số 125 người tham gia dù mới chỉ là học viên năm 4.

Năm 2010, Hoàng Văn Giang tốt nghiệp Học viện Biên phòng, được phân về công tác tại Đồn Biên phòng Diễn Thành (Diễn Châu). Từ đó đến nay, mang trên vai quân hàm xanh của lực lượng Biên phòng Nghệ An, anh tiếp tục làm việc, rèn luyện và mang về vinh quang cho quê hương với nhiều giải cao tại các hội thi bắn súng.

Thiếu tá, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phúc Sơn (Anh Sơn) Hoàng Văn Giang là xạ thủ có bề dày thành tích đáng nể trong bộ môn bắn súng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tiêu biểu vào năm 2011, anh tiếp tục tham gia Hội thao bắn súng quân dụng trong Bộ đội Biên phòng do Bộ Tư lệnh Biên phòng tổ chức, với nội dung 4 môn quân sự phối hợp của sĩ quan và đạt giải Ba đồng đội. Năm 2013, anh tiếp tục tham gia hội thao này với bộ môn bắn súng đồng đội và đạt giải Ba đồng đội. Năm 2016, anh xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn; trở thành cái tên tiêu biểu trong đội ngũ xạ thủ mang "quân hàm xanh".

Giờ đây, sau gần 14 năm công tác trong lực lượng Biên phòng tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Giang giữ chức Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phúc Sơn và tập trung huấn luyện cho nhiều cán bộ, chiến sĩ biên phòng trên địa bàn tỉnh.

Trước câu hỏi: "Yếu tố nào giúp anh có thể đạt được nhiều thành tích đến vậy trong bộ môn đầy khó khăn này?", Thiếu tá Hoàng Văn Giang cho biết, ngoài yếu tố năng khiếu và sự kiên trì tập luyện thì việc không ngừng học hỏi là điều rất quan trọng. Và quá trình học hỏi tốt nhất là thông qua các hội thao, cuộc thi, được cọ xát với các đối thủ khác.

Đồn Biên phòng Phúc Sơn nơi Thiếu tá Hoàng Văn Giang làm Đồn trưởng nằm trên địa bàn xã biên giới Phúc Sơn của huyện Anh Sơn. Ảnh: UBND xã Phúc Sơn cung cấp

Cùng với đó, cần có sự hiểu biết thông thạo về các loại súng và hoàn cảnh sử dụng phù hợp. Ví như bắn súng trong điều kiện nắng ráo hay ẩm thấp, đầu ngày hay đứng ngọ đều có những điểm lưu ý khác nhau. Điều này được tích lũy trong quá trình tập luyện.

Theo Thiếu tá Hoàng Văn Giang, với bắn súng, không gì có thể thay thế được sự khổ luyện một cách nghiêm túc. Chẳng hạn, riêng động tác ngắm bắn, nhiều lúc các xạ thủ phải luyện bằng... gạch. Nghĩa là cầm viên gạch hướng thẳng tay ra trước hàng tiếng đồng hồ. Người thường thì vài phút đã mỏi, nhưng các xạ thủ thì phải luyện hàng chục phút mỗi lần.