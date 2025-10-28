Kinh tế Bí quyết dẫn đầu về chỉ số phục vụ người dân ở xã vùng cao Yên Hoà

Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và vận hành Trung tâm Hành chính công với nhiều khó khăn, song xã vùng cao Yên Hòa đã có sự chuẩn bị từ những ngày đầu tiên. Nhờ đó, sau hơn 3 tháng triển khai, xã Yên Hoà luôn nằm tốp đầu trong bảng đánh giá các xã phường thực hiện dịch vụ hành chính công.

Cầm tay chỉ việc

Đến Trung tâm Hành chính công của xã Yên Hoà một ngày cuối tháng 10, từ đầu buổi sáng, đã có khá nhiều người dân mang theo giấy tờ đến để làm các thủ tục.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công xã Yên Hoà hướng dẫn người dân truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia. Clip: Hoài Thu

Bà Moong Thị Thành ở bản Xốp Kha có mặt tại Trung tâm Hành chính công xã Yên Hoà để khai báo và làm thủ tục nhận hỗ trợ vật nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh. Bà Thành có điện thoại thông minh, song bà chưa bao giờ tiếp cận các thủ tục hành chính trên điện thoại nên rất lóng ngóng và ngại ngùng khi đến ủy ban xã. Vừa thấy công dân đến, chị Nguyễn Thị Quý - cán bộ Trung tâm dịch vụ Hành chính công của xã đã hiểu tâm lý của người dân, nên chủ động hỏi han và cầm tay chỉ việc bà Moong Thị Thành thực hiện các bước thủ tục kê khai. Đi cùng bà Thành là cô cháu gái đang học cấp ba, cũng ngồi bên cạnh nghe hướng dẫn để sau này trợ giúp bà.

Chị Nguyễn Thị Quý vừa hướng dẫn bà Thành sử dụng điện thoại thông minh truy cập, thực hiện các bước kê khai, qua đó cũng giúp bà hiểu quy trình thủ tục hành chính mới, hiện đại. “Trước đây toàn cầm giấy tờ lên xã rồi nhờ cán bộ xã chỉ giúp, làm giúp. Nay nhiều thay đổi quá, chuyển sang làm trên điện thoại nên bà rất ngại không biết cách. Nhưng nay nhờ cán bộ chỉ từng bước, có cả cháu bà ngồi học cùng nên bà cũng thấy yên tâm, mạnh dạn làm quen dần”- bà Moong Thị Thành cho hay.

Giao dịch tại Trung tâm Hành chính công xã Yên Hoà ngày 14/10/2025. Ảnh: Hoài Thu

Trong buổi sáng, có gần 20 trường hợp đến làm các thủ tục hành chính. Ông Lương Văn Chôm ở bản Cành Tạng bày tỏ, nhờ được cán bộ một cửa hướng dẫn tỉ mỉ nên chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ ông đã hoàn thành các thủ tục và vui vẻ ra về. Ông Mộng Văn Viện – Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung tâm Hành chính công của Yên Hoà cho biết, hầu hết người dân đều chưa quen với các quy định mới, nhất là truy cập cổng dịch công quốc gia để đăng ký. Bởi vậy, hầu hết cán bộ Trung tâm đều phải cầm tay chỉ việc. Một số người đã thực hiện một vài lần thì chỉ cần nhắc lại là có thể nhớ và tự thực hiện được”.

Chủ động bố trí nhân sự, phát huy tổ chuyển đổi số

Theo bảng tổng hợp Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của UBND tỉnh, tháng 7/2025 xã Yên Hoà xếp thứ 1/130; tháng 8/2025 xếp thứ 3 (92,6 điểm), sau xã Keng Đu (thứ 1-93,04 điểm) và Châu Tiến (thứ 2-92,02 điểm). Cũng nội dung này, trong quý 3/2025 xã Yên Hoà xếp thứ 2 với 89,35 điểm, sau xã Nhân Hoà (89,46 điểm). Còn về kết quả theo dõi tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn, trong hạn, các tháng 7,8,9/2025 Yên Hoà cũng được đánh giá tốp đầu với số điểm cao nhất.

Xã Yên Hoà bố trí đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực chuyên môn, nhiệt huyết với công việc đảm nhận các vị trí tại Trung tâm Hành chính công. Ảnh: Hoài Thu

“Riêng tháng 10 vì ảnh hưởng cơn bão số 10 nên trên địa bàn xã bị mất điện, mất sóng internet hơn 1 tuần, mọi hoạt động bị đình trệ nên kết quả chấm điểm bị giảm” – ông Mộng Văn Viện cho biết.

Nói về “bí quyết” để bắt nhịp ngay sau khi bộ máy xã mới theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, ông Đậu Đức Truyền - Chủ tịch UBND xã cho biết, đó là sự chủ động trong lựa chọn và bố trí nhân lực, cán bộ cho Trung tâm Hành chính công. Tiếp đó là sớm thành lập và phát huy tối đa hoạt động của các tổ chuyển đổi số cộng đồng.

Đối với lựa chọn, bố trí cán bộ, ông Đậu Đức Truyền nói thêm, từng công tác ở nhiều vị trí cấp huyện trước đây nên ông nắm được những bước quan trọng cần triển khai và các yêu cầu để đảm bảo công việc của mảng cải cách hành chính.

UBND tỉnh tổng hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 7/2025 của xã Yên Hoà. Ảnh: CSCC

Vì vậy, ngay sau khi thành lập xã mới, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã chủ động lựa chọn cán bộ đủ năng lực, phù hợp với các yêu cầu về vị trí công việc. Và thực tế vận hành cho đến nay, sau hơn 3 tháng, những cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm Hành chính công đã phát huy tốt vai trò, hoàn thành tốt nhiệm vụ nhờ sự năng động, nhiệt huyết và kỹ năng chuyên môn khá vững chắc. Ví như các đồng chí Nguyễn Thị Quý, Lô Thị Kim Chi, Mộng Văn Viện,…

Sau khi bố trí công việc, lãnh đạo xã cũng đã phổ biến, động viên tinh thần vượt khó, khắc phục các khó khăn để mỗi cán bộ, đảng viên nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với các tổ chuyển đổi số cộng đồng, ngay sau khi xã mới đi vào hoạt động, UBND xã đã kiện toàn và đưa các tổ chuyển đổi số hoạt động tích cực hơn. Các thành viên đã không quản ngày nghỉ, không quản thời tiết bất lợi về các thôn bản để tuyên truyền, hướng dẫn người dân. Quá trình thực hiện, các lãnh đạo xã được phân công phụ trách cũng bám sát theo dõi tiến độ, động viên, hỗ trợ các tổ thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến dịch vụ công các phòng, ban chuyên môn của xã Yên Hòa từ ngày 01/7 đến 14/10/2025. Ảnh: CSCC

“Bộ máy của chính quyền mới ở Yên Hoà ngoài còn thiếu định biên, thì rất nhiều người phải làm việc xa nhà, xa gia đình, điều kiện sinh hoạt ăn ở, làm việc còn thiếu thốn, song họ đã rất nỗ lực, cố gắng động viên, hỗ trợ nhau vượt khó với tinh thần trách nhiệm cao mới có thể đạt được những kết quả như vậy. Đặc biệt, trong các đợt thiên tai bão lũ, nhiều người đã gác việc riêng, dồn tâm sức để lo cho người dân, lo lắng hoàn thành công việc. Có thể nói, sự đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực là kết quả lớn nhất và chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao” - Chủ tịch UBND xã Yên Hoà khẳng định.