Kinh tế Bí quyết để mỗi sự kiện ghi dấu trong lòng khách mời Một sự kiện chỉ thực sự thành công trọn vẹn khi hội tụ đủ 3 yếu tố: Nội dung hấp dẫn, hình thức tổ chức chuyên nghiệp và trải nghiệm đáng nhớ cho khách mời. Trong đó, tiệc trà trong các sự kiện không đơn thuần là khoảng nghỉ ngắn giúp mọi người thư giãn, mà còn là “điểm chạm” tinh tế, gửi gắm sự trân trọng và chu đáo của ban tổ chức.

Với dịch vụ tổ chức tiệc trà kết hợp quà tặng nông sản đặc sắc của Nghệ An, Phúc An Farm mang đến bí quyết để mỗi sự kiện là một trải nghiệm ấn tượng khó quên.

Tiệc trà - “điểm chạm” tinh tế kết nối cảm xúc

Trong những buổi hội thảo hay hội nghị, nhịp làm việc khẩn trương dễ khiến khách mời nhanh chóng “hao” năng lượng. Sau các phiên thảo luận tập trung cao độ, một khoảng nghỉ nhẹ nhàng là điều cần thiết để vừa thư giãn, vừa lấy lại tinh thần.

Tiệc trà chính là “khoảng lặng” lý tưởng giúp xua tan căng thẳng, lan tỏa sự thư thái và tiếp thêm năng lượng tích cực. Không chỉ duy trì sự tỉnh táo cho các nội dung tiếp theo, không gian ấm cúng và tinh tế của tiệc trà còn để lại ấn tượng đẹp, khiến trải nghiệm của khách mời trở nên trọn vẹn và đáng nhớ hơn.

Các tiệc trà được thiết kế, tổ chức hướng đến giá trị văn hóa, truyền thống.

Tiệc trà không chỉ là khoảng nghỉ giữa chương trình, mà còn là “chất xúc tác” tuyệt vời để kết nối cảm xúc và gắn kết con người. Không gian ấm áp, cởi mở của tiệc trà chính là khoảng “mở” để các đại biểu và khách mời giao lưu, trao đổi thông tin, bàn bạc hợp tác hay đơn giản là sẻ chia những câu chuyện đời thường.

Nhiều ý tưởng hợp tác, dự án mới và cơ hội kinh doanh đã khởi nguồn từ những cuộc trò chuyện tưởng chừng ngẫu nhiên bên bàn trà. Sự kết hợp hài hòa giữa ẩm thực tinh tế và không gian giao lưu khiến tiệc trà trở thành “chất keo” kết nối con người, đồng thời, nâng tầm hình ảnh và giá trị của sự kiện trong mắt khách mời.

Với Phúc An Farm, tiệc trà không chỉ cần “đẹp về hình thức, thanh tao về hương vị mà còn trọn vẹn trong cảm nhận”, góp phần nâng tầm giá trị của sự kiện. Điểm đặc biệt là toàn bộ món trà và bánh phục vụ trong tiệc đều được chế biến từ chính các sản phẩm do Phúc An Farm sản xuất.

Là thương hiệu tiên phong tại Nghệ An trong lĩnh vực sản xuất quà tặng nông sản truyền thống, Phúc An Farm nổi bật với các sản phẩm từ cây sen. Mỗi sản phẩm của Phúc An Farm đều được tạo nên từ nguồn nguyên liệu bản địa tuyển chọn kỹ lưỡng, kết hợp bàn tay khéo léo của người dân địa phương với công nghệ hiện đại. Nhờ đó, sản phẩm vừa đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, vừa giữ trọn hương vị, giá trị dinh dưỡng và tinh túy tự nhiên của nguyên liệu tươi ngon nhất.

Tiệc trà mang lại một không gian lý tưởng để mọi người thư giãn, mở rộng, kết nối.

Tiệc trà của Phúc An Farm luôn mang tinh thần “từ nông sản quê hương đến bàn tiệc sang trọng”. Ngay từ khâu đầu tiên, việc lựa chọn loại trà được chăm chút kỹ lưỡng để vừa tinh tế, vừa hài hòa với tính chất và không khí của sự kiện.

Trong không gian ấm cúng, hương sen thanh mát từ những ấm trà ướp thủ công tỉ mỉ quyện cùng mùi thơm nhẹ, vị ngọt dịu của mứt gừng, mứt nghệ, hạt sen sấy… tất cả đều là sản vật đặc trưng của Nghệ An. Chỉ cần một khoảnh khắc nâng tách trà ấm nóng, khách mời đã có thể cảm nhận rõ sự trân trọng và tinh tế mà ban tổ chức gửi gắm.

Không chỉ dừng lại ở chất lượng sản phẩm, Phúc An Farm chú trọng cả yếu tố thẩm mỹ: Tông màu bàn tiệc đồng điệu với chủ đề sự kiện, cách bày trí gọn gàng, tinh tế; đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp, lịch sự; thực đơn linh hoạt được tư vấn riêng cho từng chương trình, từ hội nghị khách hàng, hội thảo chuyên ngành cho đến lễ ra mắt sản phẩm.

Phúc An Farm luôn cố gắng mang đến trải nghiệm thưởng thức trà mới mẻ, độc đáo, để lại ấn tượng đẹp khó quên cho khách mời khi tham gia sự kiện.

Sản phẩm của Phúc An Farm được thiết kế hết sức tinh tế, trang nhã.

Với dịch vụ tổ chức tiệc trà, Phúc An Farm mang đến không chỉ là đồ uống ngon, món ăn tinh tế, mà còn là một trải nghiệm trọn vẹn - nơi khách mời được thư giãn, kết nối và mang về những ấn tượng đẹp về sự kiện. Bởi đôi khi, chính những chi tiết nhỏ như hương trà, mẩu mứt sấy, hay cuộc trò chuyện thân tình trong tiệc trà mới là thứ đọng lại lâu nhất trong tâm trí mỗi người.

Quà tặng độc đáo từ nông sản quê hương - giữ trọn dư âm sự kiện

Nếu tiệc trà là khoảnh khắc kết nối trong sự kiện, thì món quà tặng cho khách mời chính là “sợi dây” nối dài cảm xúc sau khi chương trình khép lại. Phúc An Farm hiểu rõ điều này, nên luôn gợi ý khách hàng kết hợp dịch vụ tiệc trà với quà tặng nông sản truyền thống cao cấp.

Những hộp quà của Phúc An Farm đều mang đậm dấu ấn của vùng đất Nghệ An mà còn là một cái nhìn sâu sắc về văn hóa và truyền thống của quê hương. Các sản phẩm của Phúc An Farm được làm từ các nguyên liệu bản địa, được tuyển chọn và chăm sóc kỹ lưỡng. Như các loại trà được chế biến từ cây sen Nam Đàn - quê Bác, trà hồng liên, trà mộc liên, mứt gừng, mứt nghệ, hạt sen sấy… Tất cả đều đạt chất lượng cao, đặc biệt phải kể đến những sản phẩm như trà hoa sen, hồng liên trà và trà lá sen đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Thương hiệu quà tặng Phúc An Farm không chỉ ấn tượng ở chất lượng sản phẩm mà còn ở bao bì, mẫu mã. Mỗi món quà từ Phúc An Farm không chỉ là sản phẩm, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật đậm chất Việt, mang đến sự sang trọng và đẳng cấp cho người nhận.

Trên mỗi nắp hộp là một bức tranh phong cảnh quê hương xứ Nghệ hay những cảnh sắc mộc mạc, dân dã được vẽ bởi đôi bàn tay tài hoa của những nghệ nhân bản địa. Hộp quà tặng Phúc An Farm không chỉ là món quà ý nghĩa, mà có thể nói là biểu tượng của văn hóa và lòng hiếu khách của vùng đất Nghệ An.

Điểm tạo nên sự khác biệt chính là giá trị văn hóa và câu chuyện ẩn sau mỗi sản phẩm. Đó không chỉ là món quà để thưởng thức, mà còn là thông điệp gửi gắm sự trân trọng, tình cảm và bản sắc vùng, miền. Đặc biệt, các doanh nghiệp và đơn vị tổ chức có thể tạo dấu ấn riêng bằng cách in logo hoặc thông điệp lên hộp quà. Đây vừa là lời tri ân tinh tế tới khách mời, vừa là cách quảng bá thương hiệu khéo léo và ấn tượng.

Quà tặng Phúc An Farm luôn được các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tin yêu lựa chọn.

Anh Nguyễn Xuân Huy - nhà sáng lập Phúc An Farm chia sẻ: Phúc An Farm khởi đầu từ mong muốn đưa tinh hoa nông sản Nghệ An đến gần hơn với mọi người, không chỉ qua hộp quà tặng mà còn qua trải nghiệm trực tiếp tại bàn tiệc trà. Khi tổ chức tiệc trà hay chuẩn bị quà tặng cho khách mời, chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc bày biện một bàn tiệc đẹp mắt hay gói ghém một hộp quà chỉn chu.

Điều Phúc An Farm hướng tới là tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn, nơi hương trà thanh mát, vị ngọt dịu, sắc màu hài hòa và cảm xúc ấm áp cùng hòa quyện. Tôi tin rằng, chính sự chân thành và sự tinh tế trong từng chi tiết mới là món quà ý nghĩa nhất mà chúng tôi gửi gắm đến mỗi vị khách./.