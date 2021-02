Bí quyết giữ '3 yên' ở huyện biên giới Nghệ An

“Nóng” tình trạng mua bán ma túy

Đầu tháng 1/2021, Công an huyện Kỳ Sơn đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lang Văn Chúc - nguyên là giáo viên công tác trên địa bàn xã Huồi Tụ có hành vi tàng trữ chất ma túy, thu giữ 5 viên hồng phiến. Dù số lượng ma túy bị bắt quả tang không lớn, nhưng sự việc khiến cho nhiều người dân không khỏi lo lắng về tình trạng buôn bán ma túy đã len lỏi, lôi kéo nhiều thành phần xã hội tham gia. Trước đó không lâu, ngày 31/10/2020, tại khu vực bản Khe Ngậu, xã Xá Lượng (Tương Dương), tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn đã phát hiện 1 đối tượng khả nghi.

Khi thấy lực lượng công an, đối tượng này đã lợi dụng trời mưa, bão, địa hình rừng núi hiểm trở để trốn thoát vào rừng, bỏ lại tang vật là 72.000 viên ma túy tổng hợp, 2 kg ketamin cùng 1 xe máy BKS 37B2-447.44. Qua xác minh cho thấy chiếc xe máy này là của chị Hồ Thị Hường (SN 1968), trú tại xóm 7, xã Thượng Sơn (Đô Lương). Hiện nay, Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng.

Các đối tượng tội phạm ma túy bị Công an Kỳ Sơn phát hiện, mắt giữ. Ảnh: Công an Kỳ Sơn cung cấp.

Cũng trong tháng 10/2020, tại khu vực bản Huồi Thum, xã Na Ngoi, Công an huyện Kỳ Sơn, Ban Công an xã Chiêu Lưu, Na Ngoi phối hợp Cục Hải quan Nghệ An phá thành công Chuyên án 920TX, bắt quả tang 2 đối tượng Già Bá Tồng (SN 1993) và Già Bá Xử (SN 2000) cùng trú tại bản Ca Dưới, xã Na Ngoi về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, tang vật thu giữ 6.000 ma túy tổng hợp.

Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, tội phạm ma túy trên địa bàn tuy được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Số người nghiện, số tụ điểm, điểm bán lẻ chất ma túy vẫn còn nhiều, hiện số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý là 523 người (giảm 78 người so với năm trước). Đáng chú ý, lượng ma túy thẩm lậu vào địa bàn chưa có dấu hiệu giảm, xuất hiện nhiều loại ma túy mới, nhất là ma túy tổng hợp, ma túy dạng đá. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, nguy hiểm, liều lĩnh, gây nhiều khó khăn trong công tác kiểm soát, bắt giữ và ngăn chặn. Vì vậy, lực lượng công an và các lực lượng khác phải đối mặt với nhiều cam go, nguy hiểm trong đấu tranh với tội phạm này.

Năm 2020, Công an huyện Kỳ Sơn đã xác lập, khám phá thành công 20 chuyên án lớn, bắt giữ, xử lý 159 vụ, 192 đối tượng; trong đó, khởi tố điều tra 150 vụ 175 bị can; triệt xóa 4 đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Kỳ Sơn đi các địa phương khác để tiêu thụ; 7 tụ điểm, 17 điểm bán lẻ. Thu giữ hơn 27 bánh heroin, 124.980 viên ma túy tổng hợp, 42 kg ma túy dạng đá, 8 kg ketamin, 7 khẩu súng tự chế, 1 quả lựu đạn, 2 kíp nổ, 46 viên đạn và nhiều tang vật khác.

“Chúng tôi luôn phải tập trung nhiều lực lượng, phương tiện, mất rất nhiều thời gian, công sức mới phá được án, có những chuyên án, cán bộ, chiến sỹ phải đeo bám hàng tháng trời, có khi phải đối diện với sự hy sinh vì loại tội phạm này rất nguy hiểm. Tuy nhiên, ai cũng ý thức được triệt xóa, xử lý được một tụ điểm phức tạp về ma túy là góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho mọi người, mọi nhà” - Thượng tá Tô Văn Hậu nhấn mạnh.



Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc

Công an Kỳ Sơn tuyên truyền vận động người dân ký cam kết không vi phạm pháp luật, không buôn bán, sử dụng pháo nổ. Ảnh: CAKS

Không chỉ tội phạm ma túy, mà tại Kỳ Sơn, nhiều loại tội phạm như mua bán người, tàng trữ vũ khí vật liệu nổ… cũng luôn chờ cơ hội để hoạt động. Trong năm 2020, Công an huyện Kỳ Sơn đã điều tra làm rõ 5 vụ, 8 đối tượng mua bán người, giải cứu thành công 8 nạn nhân. Để kìm giữ, ngăn chặn các loại tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, giữ yên một vùng biên giới của tỉnh nhà, lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, ngoài sự nỗ lực của các lực lượng chức năng còn có sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Xác định tầm quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, hàng năm, BTV Huyện ủy Kỳ Sơn đều giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Theo đó, nhiều cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn đã thực hiện nhiều cách làm hiệu quả trong phòng, chống tội phạm như xã Mường Lống với đề án xây dựng bản không ma túy ở bản Xám Xúm; mô hình “Dòng họ không có ma túy” ở thị trấn Mường Xén và xã Na Ngoi; Câu lạc bộ “Phòng, chống mua bán người và bạo lực gia đình”, hoặc các câu lạc bộ phụ nữ tham gia giữ yên biên giới của các cấp hội phụ nữ. Riêng năm 2020, trên địa bàn toàn huyện đã ra mắt 7 mô hình tự quản về ANTT, trong đó, có mô hình sạch về ma túy ở xã Tây Sơn…

Công an và phòng Tư pháp Kỳ Sơn tuyên truyền pháp luật cho người dân bản Thao Đi, xã Bảo Nam. Ảnh: Anh Tuấn

Ngoài trực tiếp đấu tranh thì công tác tuyên truyền, phòng ngừa, kiểm soát, vô hiệu hóa nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật luôn được các cấp, ngành quan tâm. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Tư pháp UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, phòng đã tích cực tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Theo đó, thường xuyên bám địa bàn, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng diện đối tượng, vùng dân cư. Riêng lực lượng công an đã phối hợp với các cấp ủy, chính quyền tổ chức 321 buổi phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm tại 21/21 xã, thị trấn và các trường học trọng điểm, thu hút hơn 51.224 lượt quần chúng nhân dân tham gia học tập, ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Đặc biệt, năm 2020 lực lượng chức năng đã chủ động tham mưu, triển khai 2 kế hoạch lớn về tuyên truyền phòng, chống mua bán người, mua bán bào thai và gặp gỡ người lao động trong nước, ngoài nước về quê dịp tết Nguyên đán. Qua đó, người dân đã cung cấp hàng chục tin báo có giá trị, giúp cơ quan công an phát hiện, điều tra làm rõ 3 vụ mua bán người; bắt giữ hơn 42 vụ ma túy, 41 vụ vi phạm các quy định về kinh tế, môi trường, 5 vụ 28 đối tượng đánh bạc. Đồng thời tiến hành gọi hỏi, răn đe và lập hồ sơ quản lý 23 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đưa 16 trường hợp ra kiểm điểm trước nhân dân; phối hợp giải quyết dứt điểm 70 vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra ở cơ sở; vận động thu hồi 1.100 khẩu súng, nòng súng các loại…

Công an Kỳ Sơn tặng quà Tết Tân Sửu cho người nghèo trên địa bàn. Ảnh: CAKS

Thượng tá Tô Văn Hậu cho biết: Thông qua việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhiều năm liền huyện Kỳ Sơn đã từng bước được kiểm soát, đẩy lùi các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn; nhất là trong đấu tranh với tội phạm ma túy, mua bán người, góp phần đảm bảo 3 yên (yên dân, yên địa bàn, yên biên giới).