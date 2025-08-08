Thứ Sáu, 8/8/2025
Bí quyết giúp vườn ươm cây giống 'vượt bão' nắng 40 độ C của nông dân xứ Nghệ

Xuân Hoàng 08/08/2025 06:50

Những ngày hè nắng gắt, nhiệt độ 39–40 độ C, nhưng tại làng ươm giống cây lâm nghiệp xã Nghĩa Hành (miền Tây Nghệ An), công việc vẫn diễn ra đều đặn. Nhờ áp dụng các giải pháp chống nóng, người dân không chỉ bảo vệ được cây giống mà còn đảm bảo tiến độ sản xuất.

Xã Nghĩa Hành trên địa bàn huyện Tân Kỳ cũ (Nghệ An) là một trong những địa phương có nghề ươm giống cây lâm nghiệp phát triển mạnh trong nhiều năm qua. Những vườn keo lai, keo tai tượng… thẳng hàng tăm tắp, hai bên đường Hồ Chí Minh. Dưới ánh nắng gay gắt đầu tháng 8 này, người dân vẫn miệt mài chăm cây, với những giải pháp chống nóng hiệu quả.
Xã Nghĩa Hành (sáp nhập các xã Phú Sơn, Tân Hương và Nghĩa Hành cũ của huyện Tân Kỳ trước đây) là một trong những địa phương có nghề ươm giống cây lâm nghiệp phát triển mạnh trong nhiều năm qua tại Nghệ An. Những vườn keo lai, keo tai tượng… thẳng hàng tăm tắp hai bên đường Hồ Chí Minh. Dưới cái nắng gay gắt đầu tháng 8, người dân vẫn miệt mài chăm cây, với những giải pháp chống nóng hiệu quả. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Nguyễn Văn Chinh, chủ cơ sở ươm giống ở xóm Châu Nam, xã Nghĩa Hành, chia sẻ: "Đợt nắng này nhiệt độ có ngày lên đến 41 độ, nếu không có biện pháp bảo vệ thì cây giống dễ chết héo, thiệt hại hàng chục triệu đồng. Giải pháp của gia đình ông Chinh là vận hành hệ thống tưới béc phun mưa liên tục trong ngày.
Ông Nguyễn Văn Chinh, chủ cơ sở ươm giống ở xóm Châu Nam, xã Nghĩa Hành, chia sẻ: “Đợt nắng này nhiệt độ có ngày lên đến 41 độ, nếu không có biện pháp bảo vệ thì cây giống dễ chết héo, thiệt hại hàng chục triệu đồng". Giải pháp của gia đình ông Chinh là vận hành hệ thống tưới béc phun mưa liên tục trong ngày. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Nguyễn Văn Chinh cho biết, từ 3 năm trước, gia đình ông đã đầu tư giếng khoan và hệ thống điều khiển tưới béc phun mưa tự động, gần 100 triệu đồng cho diện tích vườn ươm 1.500m2. Những ngày nắng nóng cao điểm, phải tưới thường xuyên để đủ độ ẩm trong đất.
Ông Nguyễn Văn Chinh cho biết, từ 3 năm trước, gia đình ông đã đầu tư giếng khoan và hệ thống điều khiển tưới béc phun mưa tự động trị giá gần 100 triệu đồng cho diện tích vườn ươm 1.500m2. Những ngày nắng nóng cao điểm, phải vận hành hệ thống tưới thường xuyên để đủ độ ẩm trong đất. Ảnh: Xuân Hoàng
Theo ông Chinh, lắp đặt hệ thống tưới tự động, không cần trực tiếp đến tận vườn vận hành, mà chỉ cần cài đặt một lần, sau đó hệ thống tự động bật tưới theo ý của mình.
Theo ông Chinh, lắp đặt hệ thống tưới tự động, không cần trực tiếp đến tận vườn vận hành, mà chỉ cần cài đặt một lần, sau đó hệ thống tự động bật tưới theo ý của mình. Ảnh: Xuân Hoàng
Là tưới béc phun mưa, nên ông Chinh cài đặt hệ thống tưới tự động cứ sau 5 phút tưới 1 lần, mỗi lần chỉ kéo dài 20 giây. Những ngày nắng nóng gay gắt này, hệ thống tưới được bật thường xuyên từ 8 giờ đến 17 giờ, có như vậy cầu đất mới đủ độ ẩm cho cấy giống phát triển. Được biết, hiện nay khoảng 60% diện tích vườn ươm của xã Nghĩa hành lắp đặt hệ thống tưới béc tự động.
Là tưới béc phun mưa, nên ông Chinh cài đặt hệ thống tưới tự động cứ sau 5 phút tưới 1 lần, mỗi lần chỉ kéo dài 20 giây. Những ngày nắng nóng gay gắt này, hệ thống tưới được bật thường xuyên từ 8 giờ đến 17 giờ, có như vậy bầu đất mới đủ độ ẩm cho cây giống phát triển. Được biết, hiện nay khoảng 60% diện tích vườn ươm của xã Nghĩa Hành lắp đặt hệ thống tưới béc tự động. Ảnh: Xuân Hoàng
Với gia đình chị Trần Thị Thu, cũng ở xóm Châu Nam, không lắp đặt hệ thống tưới béc mà tưới thủ công bằng vòi cầm tay. Theo chị Thu, mặc dù tưới bằng phương pháp thủ công vất vả hơn, nhưng mỗi lần tưới đậm nước, bầu đất no nước, nên mỗi ngày chỉ tưới 2 lần vào những ngày nắng nóng này.
Với gia đình chị Trần Thị Thu, cũng ở xóm Châu Nam, không lắp đặt hệ thống tưới béc mà tưới thủ công bằng vòi cầm tay. Theo chị Thu, mặc dù tưới bằng phương pháp thủ công vất vả hơn, nhưng mỗi lần tưới đẫm, bầu đất no nước, nên mỗi ngày chỉ tưới 2 lần vào những ngày nắng nóng này. Ảnh: Xuân Hoàng
Với cách tưới thủ công bằng vòi hoa sen, bà con tưới trực tiếp vào bầu cho no nước sau mỗi lần tưới.
Với cách tưới thủ công bằng vòi hoa sen, bà con tưới trực tiếp vào bầu cho no nước sau mỗi lần tưới. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngoài ra, nhiều hộ dân còn áp dụng lưới che cho vườn ươm. Bà Nguyễn Thị Minh -chủ vườn ươm ở xã Nghĩa Hành cho biết, toàn bộ vườn ươm 400 m2 đều được che phủ lưới, giúp giảm bức xạ nhiệt và tránh hiện tượng cháy lá non. Do được che lưới nên mỗi ngày chỉ cần tưới 1 lần đậm nước là đủ độ ẩm cho cây giống phát triển.
Ngoài ra, nhiều hộ dân còn áp dụng lưới che cho vườn ươm. Bà Nguyễn Thị Minh - chủ vườn ươm ở xã Nghĩa Hành cho biết, toàn bộ vườn ươm 400 m2 đều được che phủ lưới, giúp giảm bức xạ nhiệt và tránh hiện tượng cháy lá non. Ảnh: X.H
Dù thời tiết những ngày nắng nóng gay gắt này, công việc làm đất, đóng bầu, ươm cây giống vẫn diễn ra bình thường đối với những người làm nghề ươm cây giống ở xã Nghĩa Hành, nhằm đáp ứng nhu cầu cây giống lâm nghiệp cho thị trường trong và ngoài tỉnh vào vụ Thu - Đông sắp tới. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Nguyễn Xuân Nam - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành cho biết: Toàn xã hiện có 289 hộ dân tham gia ươm cây giống lâm nghiệp với diện tích lên tới 30 ha. Dù thời tiết nắng nóng, bà con vẫn ươm và chăm sóc cây giống bình thường. Mỗi năm toàn xã xuất bán hàng chục triệu cây giống, thu về 60 - 62 tỷ đồng từ nghề ươm cây giống.
Ông Nguyễn Xuân Nam - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành cho biết: Toàn xã hiện có 289 hộ dân tham gia ươm cây giống lâm nghiệp với diện tích lên tới 30 ha. Mỗi năm toàn xã xuất bán hàng chục triệu cây giống, doanh thu từ 60 - 62 tỷ đồng từ nghề ươm cây giống. Ảnh: Xuân Hoàng

      Bí quyết giúp vườn ươm cây giống 'vượt bão' nắng 40 độ C của nông dân xứ Nghệ

