Bí quyết giúp vườn ươm cây giống 'vượt bão' nắng 40 độ C của nông dân xứ Nghệ

Những ngày hè nắng gắt, nhiệt độ 39–40 độ C, nhưng tại làng ươm giống cây lâm nghiệp xã Nghĩa Hành (miền Tây Nghệ An), công việc vẫn diễn ra đều đặn. Nhờ áp dụng các giải pháp chống nóng, người dân không chỉ bảo vệ được cây giống mà còn đảm bảo tiến độ sản xuất.