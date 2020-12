Bí quyết thu hút du khách của Crystal Bay

Để du khách luôn cảm thấy thoải mái



PV: Thành hình trên vùng đất sỏi đá, trong sự e ngại của nhiều người về khả năng thành công nhưng đến nay Khu nghỉ dưỡng Riviera là điểm đến ưa thích hàng đầu của du khách tới Khánh Hòa với công suất buồng phòng đạt trên 90% và 30% khách quốc tế quay trở lại. Theo ông, đâu là những yếu tố then chốt giúp resort hấp dẫn du khách đến vậy?

Từ phục vụ khách Nga là chủ yếu, chúng tôi đã nhanh chóng có chiến lược phục vụ khách Việt ngay khi thị trường du lịch nội địa mở trở lại. Dựa trên Dịch vụ trọn gói - All Inclusive phục vụ khách Nga, chúng tôi đã điều chỉnh thực đơn các bữa ăn và thay đổi các hoạt động vui chơi giải trí để mang tới sự hài lòng tối đa cho khách Việt. Mục đích của chúng tôi là làm cho du khách cảm thấy thoải mái và thư giãn với nhiều trải nghiệm nhất, để kỳ nghỉ của du khách trở nên đáng nhớ.

Kỳ nghỉ đong đầy trải nghiệm với dịch vụ trọn gói



Những hoạt động dưới sự hướng dẫn tận tình của hoạt náo viên mang lại sự hứng khởi cho du khách tại Riviera.

Tại Cam Ranh, chỉ có các Khu nghỉ dưỡng thuộc Tập đoàn Crystal Bay cung cấp dịch vụ trọn gói All Inclusive. Nhiều du khách tới đang tận hưởng dịch vụ All Inclusive, gói sản phẩm kết nối các tiện ích của hệ sinh thái du lịch Crystal Bay bao gồm vận chuyển, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, mua sắm…Với du khách nước ngoài lựa chọn gói dịch vụ này, sẽ được thảnh thơi trên các chuyến bay thuê chuyến. Từ sân bay, xe ô tô đón du khách tới resort. Từ đây, du khách bắt đầu kỳ nghỉ dưỡng được thiết kế tỉ mỉ và đong đầy trải nghiệm. Thức ăn và đồ uống phục vụ từ sáng sớm đến chiều tối. Du khách an tâm tận hưởng kỳ nghỉ mà không phải bận tâm về chi phí phát sinh. Với du khách trong nước, chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói khi khách bước vào cửa khu Resort, bao gồm cả di chuyển miễn phí vào thành phố và các dịch vụ vui chơi miễn phí.

PV: Sau Covid -19, khách Việt đang làm ấm lại thị trường du lịch trong nước. Crystal Bay có kế hoạch cụ thể gì để khai thác dòng khách này trong thời gian tới bên cạnh thế mạnh khách quốc tế, thưa ông?



Là nhà đầu tư và phát triển du lịch có hơn 20 năm kinh nghiệm, Crystal Baytạo dựng hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, trải nghiệm đa dạng cho du khách.

Trên hành trình biến giấc mơ trải nghiệm của du khách thành hiện thực, Crystal Bay và các đối tác phát triển các tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng xu hướng All – in – one (Tất cả trong một) đáp ứng nhu cầu tận hưởng nhiều tiện ích nhất của du khách tại nhiều vùng đất mới.

Tại Cam Ranh (Khánh Hòa) là Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa, Selectum Noa; Ninh Thuận với SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang và Sailing Bay Ninh Chữ; Quảng Ninh với dự án Vân Đồn Heritage Road... Với thế mạnh dòng khách sẵn có, Crystal Bay đón hàng triệu khách từ Nga, Ucraina, Hàn Quốc,… trên những chuyến bay thuê chuyến khám phá Việt Nam. Cùng việc mở rộng thị trường khách Việt, Crystal Bay tự hào mang đến những trải nghiệm đẳng cấp chuẩn 5 sao quốc tế cho du khách.

Thời gian tới nếu Việt Nam chưa thể đón khách quốc tế, chúng tôi vẫn tiếp tục những chiến lược của riêng mình để hết lòng phục vụ du khách. Khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn, các chuyến bay thương mại đi các nước mở lại, chúng tôi sẽ tập trung thu hút khách Nga, Hàn Quốc và chúng tôi rất vui mừng phục vụ các vị khách đến từ nhiều địa phương trong nước.