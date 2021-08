Bị tàu hỏa đâm, một lao động quê Thanh Chương (Nghệ An) tử nạn tại Đài Loan

Hôm nay, rất đông anh em, bà con láng giềng đã có mặt tại nhà bố mẹ anh P để thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình nạn nhân.

Không khí đau buồn tại gia đình nạn nhân ở quê hương. Ảnh: Huy Thư

Cũng theo Hội đồng hương Nghệ An ở Đài Loan, từ cuối tháng 7/2021 đến nay, tại Đài Loan đã xảy ra nhiều sự vụ liên quan đến người Nghệ An. Vì nhiều lý do khác nhau, như bị kẻ xấu đốt xác phi tang, gặp nạn khi cảnh sát rượt đuổi, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, bị trúng đạn lạc... một số lao động quê Nghệ An đã tử nạn nơi xứ người.

Trong điều kiện dịch bệnh đang bùng phát tại Đài Loan, lao động Nghệ An liên tục gặp nạn. Trước hoàn cảnh đó, Hội đồng hương Nghệ An, một số nhóm thiện nguyện người Việt đã đứng ra kêu gọi, quyên góp nhằm giúp đỡ gia đình các nạn nhân trong việc lo hậu sự, hỏa táng, di chuyển thi hài, tro cốt đồng hương.