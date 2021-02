Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chúc Tết lực lượng vũ trang, gia đình chính sách ở Thanh Chương

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Huyện ủy, UBND huyện Thanh Chương.



Các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh: Thu Giang

Thăm hỏi, động viên tập thể cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, đồng chí Nguyễn Nam Đình biểu dương, ghi nhận tinh thần sẵn sàng chiến đấu, tăng cường kiểm tra, kiểm soát biên giới của đồn.



Song song với đó, lực lượng biên phòng tại đây đã quan tâm công tác dân vận, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống với lực lượng vũ trang và Nhân dân nước bạn Lào, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên vùng biên giới của đất nước.

Đáng chú ý, trong năm qua Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy đã có nhiều thành tích trong công tác phòng, chống các tội phạm về ma túy, tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình trao quà, chúc Tết Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh: Thu Giang

Nhấn mạnh bối cảnh năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, và lưu ý tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh mong muốn trong thời gian tới, tập thể Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, nghiêm chỉnh chấp hành chỉ đạo từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ được cấp trên tin tưởng giao phó.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm động viên cán bộ, chiến sỹ về vật chất, tinh thần để các chiến sỹ dù xa nhà vì nhiệm vụ chung nhưng vẫn được đón Tết vui vẻ, đầm ấm.

50 hộ nghèo, cận nghèo xã Thanh Thủy nhận quà Tết từ đoàn công tác, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Ảnh: Thu Giang

Đoàn công tác cũng trao quà Tết cho người nghèo tại xã Thanh Thủy - địa bàn hiện có tỷ lệ hộ nghèo ở mức 3,19%. Dịp này, phối hợp với Công ty cổ phần Xây dựng Tân Nam, đoàn công tác của tỉnh và huyện Thanh Chương đã trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng để hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn đón Tết, động viên các hộ nỗ lực vươn lên, cải thiện cuộc sống.



Chiều cùng ngày, tại trụ sở làm việc xã Võ Liệt, đồng chí Nguyễn Nam Đình chúc mừng, ghi nhận những kết quả tích cực mà địa phương đã phấn đấu đạt được trong năm 2020.

Đồng chí lưu ý tập thể Đảng ủy, UBND xã cần bắt tay xây dựng chương trình, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo. Đồng tình với mục tiêu của xã Võ Liệt phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2021, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nhấn mạnh cần chú trọng xây dựng các tiêu chí thật sự bền vững, tạo đà để phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu như mục tiêu địa phương đề ra.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình trao quà, chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự và Công an xã Võ Liệt (Thanh Chương). Ảnh: Thu Giang

Trao quà Tết động viên Ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã Võ Liệt, đồng chí Nguyễn Nam Đình lưu ý xã cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ an ninh - quốc phòng của địa phương, bảo đảm an ninh nông thôn, phát huy tốt lực lượng công an chính quy được điều động, phân công về cơ sở.



Bên cạnh đó, địa phương cũng cần hết sức quan tâm công tác ra quân huấn luyện, tập trung khám tuyển, giao quân bảo đảm số lượng và chất lượng, quan tâm thực hiện chính sách đối với quân nhân xuất ngũ, hoàn thành nhiệm vụ trong Quân đội trở về có việc làm ổn định...