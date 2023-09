Bí thư Già Tồng Thù - người giỏi ở Na Ngoi

Hạt nhân của Đảng ở cơ sở

Bí thư Già Tồng Thù là người con của đồng bào Mông ở bản Buộc Mú 2, xã biên giới Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Sinh năm 1971, sau 3 năm phục vụ trong lực lượng biên phòng trên tuyến biên giới Kỳ Sơn, đến năm 1998, Già Tồng Thù xuất ngũ về địa phương lập nghiệp. Được thử thách, rèn luyện trong môi trường quân đội, hơn 20 năm qua, đồng chí đã tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương và có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Bí thư Già Tồng Thù (trái) giới thiệu vườn đào, lan của gia đình. Ảnh: Trần Đức

Xã Na Ngoi có 16,52 km đường biên giới với nước bạn Lào, địa hình nhiều khe suối, đồi núi dốc, giao thông đi lại khó khăn, luôn tiểm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ việc gây mất an chính trị, trật tự an toàn xã hội. Suốt 20 năm đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng Công an xã Na Ngoi (từ tháng 4/2000 - 10/2020), đồng chí luôn tạo mối quan hệ gần gũi, mật thiết với nhân dân, chủ động nắm chắc mọi tình hình về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xã giải quyết ổn thoả các vụ việc xảy ra trên địa bàn, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Từ năm 2015 đến 2022 đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Bí thư Chi bộ bản Buộc Mú 2. Đồng chí Già Tồng Thù luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm, tạo được sự đoàn kết trong chi bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Vì thế, đồng chí luôn thực hiện tốt vai trò “hạt nhân” của chi bộ trong lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

Công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới luôn được Bí thư Già Tồng Thù quan tâm. Từ năm 2015 -2022 chi bộ đã kết nạp được 4 đảng viên mới. Trong 8 năm, từ 2015-2022, chi bộ có 7 năm được đảng bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 6 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong bản không có người dân vi phạm pháp luật, đời sống người dân ngày càng nâng lên.

Bí thư Già Tồng Thù còn là điển hình phát triển kinh tế ở xã Na Ngoi. Ảnh: Trần Đức

Với uy tín, tâm huyết của mình, đồng chí được Đảng uỷ xã điều động về giữ chức vụ Bí thư Chi bộ bản Ka Dưới từ tháng 12/2022.

“Ban đầu về nhận nhiệm vụ mới rất nhiều khó khăn, cách nhà hơn 8km, một số chức danh trong bản trình độ, năng lực còn hạn chế, trong khi đó từ lâu bản Ka Dưới được biết đến là “điểm nóng” do các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân do chưa giải quyết dứt điểm. Để giải quyết những vấn đề trên, tôi đã tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ; chỉnh đốn nề nếp sinh hoạt các đoàn thể; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xã lựa chọn những người có năng lực, tận tâm với công việc thay thế chức danh phó bản, kiêm công an viên và chi hội trưởng chi hội người cao tuổi; tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với xây dựng nền quốc phòng, an ninh vững mạnh. Đặc biệt là các vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân chưa được giải quyết cần ưu tiên tập xử lý trước nhằm tránh kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn” - Bí thư Già Tồng Thù tâm sự.

Trong 6 vụ việc vụ mâu thuẫn trong nhân dân, có 4 vụ tranh chấp đất đai, 2 vụ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trong xây dựng nông thôn mới làm ảnh hưởng đến sản xuất, chăn nuôi, gây mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân. Bằng kinh nghiệm của nhiều năm làm Bí thư Chi bộ bản Buộc Mú 2, Bí thư Già Tồng Thù cùng với các đảng viên trong chi bộ, chỉ đạo Ban quản lý bản và các đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ bám việc, “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền, vận động nhân dân, tìm rõ ngọn ngành các vụ việc từ đó đưa ra các giải pháp tháo gỡ kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế.

Mưa dầm, thấm lâu, với sự kiên trì, quyết liệt của đồng chí Già Tồng Thù, đến nay 6/6 vụ việc đã được giải quyết ổn thoả, tạo đồng thuận cao trong nhân dân qua đó tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn trong bản nhiều chuyển biến rõ nét, nội bộ nhân dân đoàn kết, phấn khởi, đời sống mọi mặt của đồng bào ngày một cải thiện.

Tiên phong trong phát triển kinh tế

Không chỉ tận tâm với công việc, đồng chí Già Tồng Thù còn là hội viên cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi, mạnh dạn chuyển đổi 6 ha đất nương rẫy hiệu quả kinh tế thấp sang trồng 1.500 cây đào, 2 ha cỏ voi làm thức ăn cho 10 con trâu, bò; trồng 1.500 cây pơ mu, 300 cây táo mèo, 4.000 cây dược liệu như đẳng sâm, địa sâm, sâm 7 lá 1 hoa, 150 giò hoa lan, nuôi 100 con gà đen, đào 1.500 m2 ao cá.

Đặc biệt, gia đình đồng chí là hộ đầu tiên của bản Buộc Mú 2 đưa cây chè Tuyết Shan về trồng trên diện tích 3,4ha tại nương rẫy, từ đó đã lan toả và thu hút nhiều hộ dân trong xã tham gia và giờ đây đã trở thành cây trồng chủ lực giúp dân xóa đói, giảm nghèo từng bước làm giàu. Nhờ điều kiện khí hậu thuận lợi và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên các loại cây con phát triển tốt đem lại thu nhập cho gia đình mỗi năm từ 80-100 triệu đồng sau khi đã trừ các khoản chi phí.

Bên cạnh việc tiên phong trong phát triển kinh tế, đồng chí Già Tồng Thù còn là người gương mẫu trong việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, luôn chăm lo đến việc học tập, giáo dục con cháu có lối sống lành mạnh. Trong số 4 người con, có 3 người đã lập gia đình riêng và đều có cơ ngơi ổn định, còn 1 cô con gái út đang học Trường Đại học Y Thái Nguyên.

Người dân tham quan, học hỏi mô hình trồng chè Tuyết shan của đồng chí Già Tồng Thù. Ảnh: Trần Đức

Nhận xét về đồng chí Già Tồng Thù, đồng chí Vừ Bá Lỳ - Bí thư Đảng uỷ xã Na Ngoi cho biết: “Thời gian Đảng uỷ điều động đồng chí Già Tồng Thù đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ bản Ka Dưới chưa nhiều, nhưng với bề dày kinh nghiệm đồng chí rất vững vàng trong lãnh đạo, điều hành công việc, luôn giữ được tác phong, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tính cách cương trực, rất năng nổ, nhiệt tình, có trách nhiệm luôn thể hiện tính gương mẫu, hết lòng vì nhân dân nên luôn được bà con kính trọng tin tưởng, ủng hộ. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí đã khéo léo lồng ghép việc thực hiện các phong trào “Bản không có tệ nạn về ma túy, mại dâm” và các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới” để cán bộ, đảng viên nắm rõ và thực hiện, đảm bảo an ninh trật tự trong bản. Từ sự dễ gần, dễ mến và dân chủ của Bí thư Già Tồng Thù, người dân đã có nhiều ý kiến đóng góp hay nhằm xây dựng bản Ka Dưới phát triển… Có thể nói rằng, sự có mặt của đồng chí Già Tồng Thù đã đem lại làn gió mới góp phần nâng cao chất lượng, nền nếp sinh hoạt của chi bộ và các phong trào ở bản, đây là điển hình để Đảng uỷ xã nhân ra diện rộng trong thời gian tới”./.