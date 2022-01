Bí thư Thành ủy Vinh chúc Tết Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh

(Baonghean.vn) - Chiều 28/1, nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, đoàn công tác TP.Vinh do đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh