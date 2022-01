Bí thư Thành ủy Vinh thăm, chúc Tết các đơn vị và người dân trên địa bàn

Đến thăm và chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Vinh, đồng chí Phan Đức Đồng đánh giá cao vai trò hoạt động của Công an TP.Vinh trong thời gian qua, nhất là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, toàn thành phố phải tổ chức nhiều điểm chốt chặn để phòng, chống dịch. Với vai trò và trách nhiệm của mình, cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Vinh đã góp phần to lớn vào ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của thành phố nói riêng và của cả tỉnh nói chung.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đánh giá cao vai trò hoạt động của Công an TP.Vinh trong thời gian qua. Ảnh: Tiến Đông

Đồng chí Bí thư Thành ủy Vinh cũng nhấn mạnh, thời điểm hiện nay dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, thời điểm trước, trong và sau Tết, các loại tội phạm thường lợi dụng tình hình để gây mất an ninh, trật tự. Vì thế, Công an TP.Vinh cần phải có phương án, kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết. Đồng thời chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, giúp các cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

Bí thư Thành ủy Vinh cùng đại diện Sở LĐ-TB&XH, UBND TP.Vinh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Vinh. Ảnh: Tiến Đông

Đáp lại những chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Vinh, Thượng tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng Công an TP.Vinh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP.Vinh cũng đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ trong việc đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự cho địa bàn trước, trong và sau tết. Tích cực quan tâm, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng Công an TP.Vinh cảm ơn đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đã dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Vinh. Ảnh: Tiến Đông

Đến thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên, các y, bác sĩ Trung tâm Y tế TP.Vinh, đồng chí Phan Đức Đồng cũng mong muốn đơn vị tiếp tục quan tâm, theo dõi, bám sát tình hình dịch Covid-19, cùng đồng hành với thành phố, tham mưu, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. Kịp thời động viên người lao động vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa đảm bảo vui Tết đầm ấm cùng gia đình. Đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, ổn định tình hình, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.